Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

Бывший армейский капитан, а ныне историк Эстебан Висенте Буассо, был на днях награжден министром обороны Испании Маргаритой Роблес за работу «Образ присутствия Испании в Америке (1492–1898) в британском и американском кинематографе».

Ученый неожиданно для многих, и, похоже, для себя в первую очередь, обнаружил, что Голливуд, творения которого в Испании смотрят не меньше, чем в России, сознательно и целенаправленно лепит из испанцев образ врага. Русским к этому не привыкать, а вот испанцы страшно удивились. Своего преданного и верного союзника, раскручивая все сильнее «черную легенду конкистадоров» – мифы о жестокости испанских завоевателей, высадившихся на западном берегу Атлантического океана.

Логику американцев понять несложно – она выражена доктриной Монро. «Америка – для американцев», а европейцам здесь не место (для Британии – исключение). Но все же после долгих лет союзничества… Для Испании это непонимание и шок: «а нас-то за шо»?

«Американский кинорежиссер Ридли Скотт в своем «1492. Завоевание рая», – приводит Буассо примеры, – представил Кастилию мрачным королевством, где не было ничего кроме инквизиции, которая сутками напролет только казнила и казнила еретиков». Набралось убиенных инквизицией 3000. «Странно, – вопрошает историк, – а почему нет фильма о том, как британский король Генрих VIII убил более 50000 человек?»

«Капитан Джон Смит, на деле – жестокий британский завоеватель, в мультфильме «Покахонтас» предстает добродушным героем, состоящим из одних добродетелей, а английский губернатор Рэдклифф подан как испанский конкистадор, жаждущий золота. В Голливуде все переворачивают с ног на голову, чтобы очернить нас и обелить себя, – заключает капитан-историк. – А где рассказы о деятельности испанских королей Карлоса I и Фелипе II, создавших сеть больниц на новом континенте?»

Профессор, обнаруживает очернение его страны даже в суперпопулярных «Пиратах Карибского моря», где говорится, что пытки и убийства испанцев, продажа их в рабство, надругательство над испанскими женщинами и мародерство не только оправданы, но и являются радостным событием и подлинным развлечением. Эстебан Висенте шокирован мыслью, что «старший брат» просто вытирает о пиренейское королевство ноги. Причем едва ли не с момента зарождения американского киноискусства – самый первый военный фильм в истории был снят в 1897 году и назывался «Сброс испанского флага». Центральным эпизодом его являлась атака на замок Морро, в результате которой был сброшен развевавшийся над ним флаг Испании и поднято звездно-полосатое американское полотнище.

«Нас выставили тиранами и варварами», – сокрушается испанский историк.

То есть все шло нормально, пока исчадиями ада выставляли кого-то другого, например, русских, неважно, соответствовало это действительности или нет. А как затронуло родное, то стало обидно.

Дорогой Эстебан Висенте, мы вам сочувствуем. И надеемся, что вы, наконец, поняли, как работают ваши «старшие партнеры», для которых все народы – лишь расходный материал, применяемый в процессе сначала установления величия Америки, а потом его возвращения. И мы очень рассчитываем, что испанское Министерство обороны не остановится на достигнутом и будет всемерно поощрять новых и новых деятелей культуры и искусства, которые продолжат открывать глаза всему народонаселению королевства, а потом и Европы, на то, во что выливаются великодержавные замашки людей там, за океаном.

Да, кстати, посоветуйте журналистам некоторых испанских газет и на некоторые эпизоды истории вашей страны посмотреть критически: может они перегнули палку, героизируя на страницах ведущих изданий Голубую дивизию, принимавшую участие в блокаде Ленинграда? Может лучше не похваляться тем, как в испанских портах заправляли горючкой гитлеровские подводные лодки и корабли, а вспомнить добрым словом антифранкистские интербригады, эвакуируемых в Советский Союз испанских детей во время Гражданской войны, и no pasarán?

Можете подать хороший пример тем народам Евросоюза, которых успели за последние 30 лет здорово оболванить, вколотив им в головы, что империей зла был СССР. Там, в ЕС, кстати, тоже что-то начинают понимать. Не везде пока, но на Апеннинах, например, некоторым деятелям перестает нравиться, что в голливудских творениях «Италия» и «мафия» звучат как синонимы, спасибо, прежде всего, «Крестному отцу». Значит, итальянские товарищи тоже не безнадежны.

И – да, можете обратиться за помощью к России. Русские хорошо знают, как на Западе любят искажать чужую историю.