Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

Взгляд
22 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
Разделы

Китай приготовил США редкоземельный удар

У Китая есть чем ответить США на удар по HuaweiФото: Jason Lee/Reuters
Пекин готовит ответный удар Вашингтону на фоне эскалации торговой войны и истории с Huawei. Эксперты полагают, что Пекин вынет из рукава припрятанный козырь – свое господство на мировом рынке редкоземельных металлов. Под ударом окажется вся высокотехнологичная отрасль США, в том числе бизнес Илона Маска и яблочный мир Apple. Выиграть в этой войне сможет тот, кто в ней не участвует, а именно Россия.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украину ждет референдум о «прянике» для России

До «нерушимой дружбы» советских времен предельно далеко, но шаг к восстановлению отношений может быть сделан Фото: «Дружба вечная, дружба славная!»/Ю. П. Мохор
Владимир Зеленский и его команда перешли от обещаний наладить отношения с Россией к хоть какой-то конкретике. Глава администрации украинского президента Андрей Богдан сообщил: новая власть собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Москвой. При этом отношения с Россией он предлагает строить по принципу «кнута и пряника». Что в Киеве считают «кнутом» и согласятся ли украинцы на «пряник» для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде ДепардьеФото: Станислав Красильников/ТАСС
Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
Перейти а раздел…

Как довести главу Пентагона до самоубийства

Джеймс Форрестол убеждал президента Гарри Трумэна, что от СССР исходит смертельная угроза для АмерикиФото: Byron Rollins/AP/ТАСС
Министр обороны США накладывает на себя руки с криком «Русские идут!». Этот образ из мечтаний наиболее воинственных патриотов Рунета был почти что воплощен в 1949 году и подарил нам один из самых устойчивых мифов о временах холодной войны. История гибели Джеймса Форрестола уникальна в своем роде и по-прежнему полна загадок с хештегами #КГБ, #ЦРУ и #НЛО.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

Владимир Добрынин, журналист
В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...

Является ли Россия империей

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Против Порошенко возбудили новое уголовное дело
            Власти Москвы приняли решение о проведении гей-парадаРВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»Восемь украинских военнослужащих попали в плен в ДНРНа Украине заявили об отказе МВФ от требований повысить цену на газ
            Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроектЗеленский сделал основателя студии «Квартал 95» замглавы СБУОмичка перевела 400 тыс. рублей «английскому летчику»Би-би-си запустит ток-шоу с «Путиным» в роли ведущего
            Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе ИдлибаЗамглавы Еврокомиссии в детстве стал жертвой священника-педофилаВ аварии автобуса с россиянами в Италии погиб человекВласти Крыма рассказали, откуда приезжают иностранные туристы

            Главная тема


            Украину ждет референдум о "прянике" для России

            угрозы и шантаж


            Захарова назвала большой ошибкой призыв Зеленского ужесточить санкции США против России

            защита от доллара


            Закупки золота Россией назвали «плохим знаком» для мира

            особый случай


            Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»

            Видео

            устройство общества


            Америку ждет испытание социализмом

            конец эпохи


            Судьба Ту-134 показывает «Суперджету» пример качества и надежности

            новая власть


            Что ждет одиозных министров Порошенко

            торговая война


            Китай приготовил США редкоземельный удар

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Вирус «шестьдесят восьмых»


            Владимир Можегов: Блеск и нищета Первой Оранжевой

            Обреченность на восхищение


            Ольга Андреева: Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

            Расцвет либерализма


            Алексей Алешковский: Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

            на ваш взгляд


            Каким смартфоном вы пользуетесь?


            Владимир Добрынин

            Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

            Владимир Добрынин
            журналист
            		 22 мая 2019, 17:15

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Бывший армейский капитан, а ныне историк Эстебан Висенте Буассо, был на днях награжден министром обороны Испании Маргаритой Роблес за работу «Образ присутствия Испании в Америке (1492–1898) в британском и американском кинематографе».

            Ученый неожиданно для многих, и, похоже, для себя в первую очередь, обнаружил, что Голливуд, творения которого в Испании смотрят не меньше, чем в России, сознательно и целенаправленно лепит из испанцев образ врага. Русским к этому не привыкать, а вот испанцы страшно удивились. Своего преданного и верного союзника, раскручивая все сильнее «черную легенду конкистадоров» – мифы о жестокости испанских завоевателей, высадившихся на западном берегу Атлантического океана.

            Логику американцев понять несложно – она выражена доктриной Монро. «Америка – для американцев», а европейцам здесь не место (для Британии – исключение). Но все же после долгих лет союзничества… Для Испании это непонимание и шок: «а нас-то за шо»?

            «Американский кинорежиссер Ридли Скотт в своем «1492. Завоевание рая», –  приводит Буассо примеры, – представил Кастилию мрачным королевством, где не было ничего кроме инквизиции, которая сутками напролет только казнила и казнила еретиков». Набралось убиенных инквизицией 3000. «Странно, – вопрошает историк, – а почему нет фильма о том, как британский король Генрих VIII убил более 50000 человек?»

            «Капитан Джон Смит, на деле – жестокий британский завоеватель, в мультфильме «Покахонтас» предстает добродушным героем, состоящим из одних добродетелей, а английский губернатор Рэдклифф подан как испанский конкистадор, жаждущий золота. В Голливуде все переворачивают с ног на голову, чтобы очернить нас и обелить себя, – заключает капитан-историк. – А где рассказы о деятельности испанских королей Карлоса I и Фелипе II, создавших сеть больниц на новом континенте?»

            Фото: Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales/Walt Disney

            Профессор, обнаруживает очернение его страны даже в суперпопулярных «Пиратах Карибского моря», где говорится, что пытки и убийства испанцев, продажа их в рабство, надругательство над испанскими женщинами и мародерство не только оправданы, но и являются радостным событием и подлинным развлечением. Эстебан Висенте шокирован мыслью, что «старший брат» просто вытирает о пиренейское королевство ноги. Причем едва ли не с момента зарождения американского киноискусства – самый первый военный фильм в истории был снят в 1897 году и назывался «Сброс испанского флага». Центральным эпизодом его являлась атака на замок Морро, в результате которой был сброшен развевавшийся над ним флаг Испании и поднято звездно-полосатое американское полотнище.

            «Нас выставили тиранами и варварами», – сокрушается испанский историк.

            То есть все шло нормально, пока исчадиями ада выставляли кого-то другого, например, русских, неважно, соответствовало это действительности или нет. А как затронуло родное, то стало обидно.

            Дорогой Эстебан Висенте, мы вам сочувствуем. И надеемся, что вы, наконец, поняли, как работают ваши «старшие партнеры», для которых все народы – лишь расходный материал, применяемый в процессе сначала установления величия Америки, а потом его возвращения. И мы очень рассчитываем, что испанское Министерство обороны не остановится на достигнутом и будет всемерно поощрять новых и новых деятелей культуры и искусства, которые продолжат открывать глаза всему народонаселению королевства, а потом и Европы, на то, во что выливаются великодержавные замашки людей там, за океаном.

            Да, кстати, посоветуйте журналистам некоторых испанских газет и на некоторые эпизоды истории вашей страны посмотреть критически: может они перегнули палку, героизируя на страницах ведущих изданий Голубую дивизию, принимавшую участие в блокаде Ленинграда? Может лучше не похваляться тем, как в испанских портах заправляли горючкой гитлеровские подводные лодки и корабли, а вспомнить добрым словом антифранкистские интербригады, эвакуируемых в Советский Союз испанских детей во время Гражданской войны, и no pasarán?

            Можете подать хороший пример тем народам Евросоюза, которых успели за последние 30 лет здорово оболванить, вколотив им в головы, что империей зла был СССР. Там, в ЕС, кстати, тоже что-то начинают понимать. Не везде пока, но на Апеннинах, например, некоторым деятелям перестает нравиться, что в голливудских творениях «Италия» и «мафия» звучат как синонимы, спасибо, прежде всего, «Крестному отцу». Значит, итальянские товарищи тоже не безнадежны.

            И – да, можете обратиться за помощью к России. Русские хорошо знают, как на Западе любят искажать чужую историю.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Является ли Россия империей

            Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
            Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
            Обсуждение: 38 комментариев

            Блеск и нищета Первой Оранжевой

            Владимир Можегов, публицист
            Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

            Алексей Алешковский, сценарист
            Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
            Обсуждение: 62 комментария

            Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

            Ольга Андреева, Журналист
            История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
            Обсуждение: 162 комментария

            О здравой психиатрии и безумной идеологии

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
            Обсуждение: 64 комментария

            В финале «Игры престолов» бабло победило зло

            Антон Крылов, журналист
            Если вы еще не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За девять лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...
            Обсуждение: 36 комментариев

            Третья мировая начнется с «веерных» отключений

            Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            Приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все «Айпады» и «Маки». А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...
            Обсуждение: 86 комментариев

            Революция в голове Пашиняна разрушает Армению

            Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...
            Обсуждение: 19 комментариев

            Репетиция катастрофы в Персидском заливе

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
            Обсуждение: 23 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............