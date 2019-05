Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана.

Тем не менее госсекретарь Майк Помпео, находясь в Сочи с официальным визитом, заверил мировое сообщество, что Соединенные Штаты «фундаментально не хотят» войны с Ираном и лишь в случае атаки на американские объекты в регионе (а также на союзников США) он сам навлечет на себя возмездие.

Считается, что главным сторонником силовой акции против Тегерана является советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он действительно давно известен как антииранский ястреб. Но его официальное заявление, размещенное на сайте Белого дома, практически полностью повторяет сказанное Майком Помпео в Сочи.

Правда, Болтон делает одно важное уточнение. Под иранской атакой подразумеваются не только враждебные действия вооруженных сил ИРИ или ее спецподразделений в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), но и действия «прокси-сил». Как известно, такими «прокси-силами» в Вашингтоне считают любые шиитские ополченческие подразделения, воюющие в Сирии и Ираке, а также повстанцев Хути, уже несколько лет ведущих войну в Йемене против просаудовских властей страны, поддерживаемых всей мощью ВВС Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. «Клиентом» Тегерана считается и сирийский режим.

Если заявление Болтона отражало бы позицию Белого дома, то в Вашингтоне давно бы уже объявили о подготовке к военной операции против Ирана, поскольку casus belli предоставляется чуть ли ни каждый день. Сирийские ВВС противодействуют ракетным атакам и истребителям Израиля. Йеменские повстанцы постоянно обстреливают территорию королевства Аль-Саудов, а шиитское ополчение в Ираке и Сирии не раз вступало в боестолкновение с военизированными группировками, которые США называли своими союзниками.

В связи с этим Дональд Трамп вынужден был пояснить, что «постоянно остужает пыл» Болтона, у которого «чуть более ястребиные взгляды» на ситуацию в различных регионах мира, чем у других ключевых сотрудников администрации. «Но это нормально. Я выслушиваю разные мнения», – подытожил Трамп.

Американская пресса со ссылкой на анонимные источники сообщила о серьезных разногласиях между Болтоном и Помпео, а также о разочаровании президента в Болтоне. Именно этим разочарованием журналисты объяснили снятие советника «с русского направления», которое он возглавлял в администрации. Ведь именно Джон Болтон организовывал саммит в Хельсинки, а после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа сотрудники его аппарата (в частности, помощница Болтона Фиона Хилл) регулярно приезжали в Москву для консультаций с аппаратом Совбеза РФ. И вдруг на встречу с Лавровым и Путиным едет Помпео…

Впрочем, это лишь предположение. Доподлинно известно лишь то, что Майк Помпео в своем официальном заявлении на интернет-портале Госдепартамента, повторив все озвученные ранее угрозы в адрес Тегерана, в заключение сослался на слова президента о желании «однажды встретиться с лидерами Ирана и выработать соглашение с ними». Никаких других подтверждений наличия существенных разногласий в американской администрации нет. Как нет доказательств и «разочарования» президента в Джоне Болтоне. С определенностью можно лишь сказать, что Дональду Трампу не нужна война с Ираном. Она может стоить ему переизбрания на второй срок в 2020 году.

Стоит отметить, что хозяин Белого дома, несмотря на свою подчас весьма жесткую риторику, демонстрирует сдержанность в применении силы. Ракетные удары по Сирии были по большей части показательными, никак не повлиявшими на обороноспособность Дамаска. Разработанная предыдущим помощником по нацбезопасности Гербертом Макмастером «новая афганская стратегия» была спущена на тормозах. Воинские контингенты в Ираке, Сирии и Афганистане сокращаются. А бряцание оружием у берегов Северной Кореи довольно быстро трансформировалось в мирные переговоры.

Напомню, что предшественники Трампа после двух с небольшим лет нахождения на посту уже начинали свои большие войны. В марте 2003 года Джордж Буш-младший осуществлял вторжение в Ирак. А в марте 2011 года Барак Обама бомбил Ливию. Не стоит также забывать о том, что соперник Дональда на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон обещала «на первый, может быть, на второй день» после инаугурации ввести несколько бесполетных зон в небе над Сирией.

Но и сейчас ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Авианосная ударная группировка во главе с авианосцем «Линкольн» переместилась в «регион командного центра», то есть из Средиземного моря в Персидский залив. Именно этому маневру было посвящено уже упомянутое заявление Джона Болтона. Соединенные Штаты также перебросили на свою военную базу в Катаре тяжелые бомбардировщики и отозвали из Ирака весь вспомогательный гражданский персонал. Кроме того, американские дипломаты предупредили коммерческих авиаперевозчиков об опасности пролета над заливом. Правда, это предупреждение было объяснено не возможным началом военных действий, а вероятностью «ошибочной интерпретации данных радаров со стороны ПВО Ирана».

Масла в огонь подлила и пресса. Издание The New York Times сообщило, что Пентагоном подготовлен план переброски на Ближний Восток 120 тысяч американских военнослужащих. Поскольку во вторжении в Ирак в 2003 году принимала участие примерно такая же по численности группировка, «говорящие головы» тут же сделали вывод о том, что Вашингтон готовится к полномасштабной операции против Ирана. Правда, New York Times ссылается на анонимные источники и не приводит никаких подробностей. Само наличие такого плана не говорит о намерении немедленно ему последовать. Не говоря уже о том, что для вторжения в Иран потребуются куда более серьезные силы. Похоже, либеральное издание специально привело цифру, которая ассоциируется у американцев с большой войной на Ближнем Востоке.

Однако куда более серьезным является другой фактор. Королевская семья Аль-Саудов начинает терять остатки терпения. По инициативе Эр-Рияда был созван экстренный саммит лидеров арабских государств. Поводом послужили диверсии в отношении танкеров у берегов ОАЭ, а также нападения «террористов» Хути на две станции по перекачке нефти в Саудовской Аравии. В этих инцидентах саудиты обвиняют Тегеран.

Понятно, что даже если все страны Аравийского полуострова объединятся для военного удара по Ирану, успех им не гарантирован. ВВС Саудовской Аравии и ОАЭ уже продолжительное время бомбят территорию Йемена. Это приводит к чудовищным жертвам среди мирного населения, но ход гражданской войны в этой стране существенным образом не изменился. В отличие от Ирана, Хути не обладают ни ПВО, ни боевой авиацией. И тем не менее справиться с ними до сих пор не могут.

Поэтому единственным смыслом демарша Эр-Рияда является попытка заставить Соединенные Штаты выступить на стороне аравийской коалиции и нанести ракетно-бомбовый удар по Исламской Республике. А если Аль-Саудам очень повезет – то и провести наземную операцию против Ирана.

«Осадить» Тегеран давно стремится и Израиль. Но если в районе Голанских высот, в непосредственной близости от которых Иран разместил свои военные объекты, еврейское государство справляется самостоятельно, то нанести даже серию точечных ударов по территории своего давнишнего противника оно вряд ли способно. Ему тоже нужна помощь США.

Исламскую Республику, как правило, обвиняют в несоблюдении условий ядерной сделки, заключенной в 2015 году. Но в действительности Израиль и Саудовская Аравия опасаются вовсе не иранской атомной бомбы, а возросшего влияния Тегерана в регионе. Аятоллы практически вчистую выиграли гибридную войну у Аль-Саудов, выдавив, говоря языком Болтона, их «прокси-силы» из Ирака и Сирии и сохранив режим Башара Асада до момента вступления в игру российских ВКС. Саудовская Аравия безнадежно увязла в гражданской войне в Йемене. А Турция не только изменила свое мнение об Асаде, но и пошла на сближение с Тегераном в рамках астанинского процесса.

Соединенные Штаты, пойдя навстречу Тель-Авиву и Эр-Рияду, вышли из иранской ядерной сделки. Но не для того, чтобы предотвратить получение Исламской Республикой оружия массового поражения, а для того, чтобы посредством возобновления санкций заставить ее отказаться от распространения своего влияния. На это же направлена политика «максимального давления» на Тегеран, осуществляемая Белым домом.

Но это, пожалуй, всё, что может предложить Вашингтон своим союзникам. Во всяком случае, на сегодняшний момент. Война с Ираном станет политическим самоубийством администрации Трампа. Кроме того, новый конфликт в заливе может стать многосторонней прокси-войной. С неожиданной решимостью за Исламскую Республику вступился Пекин. На спешно организованной встрече глав иранского и китайского дипломатических ведомств министр иностранных дел КНР Ван И заявил о «поддержке усилий Тегерана по защите своих интересов». По сути дела, Китай дал понять, что будет защищать право Ирана поставлять нефть в Поднебесную.

Можно сказать, что все стороны, чьи интересы так или иначе связаны с Ближним Востоком, провели командно-штабные учения на случай резкой эскалации напряженности в регионе. И теперь самое время сесть за стол переговоров.

Проблема Вашингтона состоит в том, что для таких переговоров ему потребуются новые люди, никак не связанные ни с обамовской, ни с бушевской ближневосточной политикой. Возможно, именно с этим связаны слухи об опале Джона Болтона и новой волне чисток в Госдепартаменте.

Так или иначе, репетиция катастрофы в заливе проведена. Остается надеяться, что ее премьера никогда не состоится.