Ваш двор подметает дипломированный терапевт

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

С момента прихода в Белый дом Болтон стал самым влиятельным советником ТрампаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Ваш двор подметает дипломированный терапевт

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вообще-то это трагедия – когда учитель литературы или журналист разносят жратву по домам. С другой стороны – если курьер не бывший учитель или заслуженный артист, к нему надо относиться как-то по-другому? Подробности...

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            Ваш двор подметает дипломированный терапевт

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 17 мая 2019, 18:05

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            Помню – тащила тяжелые сумки, руки отрывались. Вышла из вагона метро, поволокла их, подошел какой-то неприметный восточный дядечка, понес.

            Я говорю растерянно: спасибо.

            А я незадолго до этого как раз решила, что никакой больше толерантности: обиделась на маршруточника, который не знал русского языка толком и не смог мне объяснить, куда его маршрутка ведет, в результате завез черт-те куда. И тут посреди метро меня спасает его буквально брат-близнец, тоже смуглый, с акцентом ужасным, ну типичный гастарбайтер.

            Он и оказался гастарбайтером. На родине был врачом, но на стройке в Петербурге получал больше. Ну и приехал на стройку.

            Тоже можно было бы вешать рекламу: «Ваш дом построит дипломированный терапевт».

            Фото: facebook.com/DeliveryClub.ru

            Реклама Delivery Club, рассказывающая о личных историях курьеров, наверное, задумывалась почти как социальная. «Ваш заказ доставит учитель литературы», понятно? Не кричи на курьера – а вдруг он учитель литературы. Или заслуженный артист России.

            Правда, если курьер не учитель, не артист и не репортер, не имеет увлекательного хобби и высшего образования, – то, видимо, с ним можно обращаться как со скотом.

            У капитализма есть не только звериный, как говорится, оскал, но и улыбка – вот эту-то улыбку нам и демонстрирует Delivery Club. Наши рабы, говорит Delivery Club, – высококачественные рабы, лучшие из рабов, они достойны того, чтобы к ним относились по-человечески. Это, может, другие какие рабы недостойны, а наши-то достойны.

            Парадокс в том, что это абсолютно естественное отражение социальных процессов в обществе. Постепенно впитывая рыночные ценности, общество привыкает относиться к обслуживающему персоналу как к рабам – особенно если речь идет про обслуживающий персонал, чья специфика работы не подразумевает высокой квалификации: курьеры, таксисты, разнорабочие. Приличный человек не будет кричать на раба, менее приличный может и наорать под горячую руку, совсем неприличный будет хамить рабу просто потому что это раб и на нам можно оторваться, но обезличивание, обесчеловечивание – это становится трендом. Тренд этот выглядит подобно дементору из «Гарри Поттера», пугающей черной фигурой без лица.

            Один из противников рекламы, кстати, довольно точно сформулировал: «Меня не интересует биография курьера, меня интересует, чтобы за мои деньги он быстро и аккуратно выполнил свою работу». Это, в сущности, тоже разумный подход, подход вполне приличного человека, абсолютно естественный для рыночного общества.

            Что попыталась сделать компания Delivery Club? Она попыталась наделить своих рабов человеческими лицами. Бесспорно, похвально. Хуже то, что людей с человеческими лицами она оставила в рабской парадигме – и как раз это и вызвало потоки возмущения. Причем если почитать их, то видно, что многие возмущенные и сами не понимают, что их так зацепило. Просто «ну нельзя же так». Нельзя относиться к людям с человеческими лицами как к рабам, это правда. Но общество уже сложилось так, что этому обществу абсолютно непонятно – а как к ним еще относиться? Ну, если это обслуга. Как еще?

            А сама компания тоже явно не понимает, ачотакова. Они же – либеральные! Они же – за общечеловеческие ценности! Они же – за то, чтобы не бить рабов палками!

            Ну, в смысле, за то, чтобы рабов не били палками клиенты. Что до условий труда курьеров – тут как раз строго рыночный подход. От сердечного приступа, работая по десять-одиннадцать часов в день, умер курьер Яндекс.Яды – но и другие курьеры, в том числе, из «Деливери» жаловались на невыносимые условия труда.

            И, конечно, далеко не все эти киргизские, таджикские, узбекские девочки и мальчики, бегающие по мегаполисам в зеленой и желтой униформе, – обладатели престижной профессии в прошлом или диплома о высшем образовании. Даже наоборот: большинство из них – самые обычные и непримечательные люди, работающие на адской работе из-за отсутствия каких-либо альтернатив. Но они люди – и заслуживают того, чтобы к ним относились как к людям. И они все-таки не рабы. Не рабы.


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