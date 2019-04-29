Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Россия в Донбассе учла ошибки паспортизации на Кавказе

Российский паспорт для жителей Донбасса, возможно, еще более важен, чем был в свое время для осетин и абхазовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Сюжет вокруг облегчения процедуры для получения российского гражданства жителями Украины заставил вспомнить нечто похожее, происходившее много лет назад на Кавказе. Многие немедленно провели аналогии, вспоминая раздачу паспортов РФ жителям Южной Осетии и Абхазии. Однако в реальности между этими двумя политическими историями имеется колоссальная разница. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...

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Крест по силам

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            Владимир Добрынин

            Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

            Владимир Добрынин
            журналист
            		 29 апреля 2019, 09:26

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            Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе.

            Дело в том, что практика предоставления гражданства в упрощенном порядке отдельным категориям иностранных лиц – не изобретение Москвы и не идея, возникшая сейчас.

            7 августа 2018 года правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект № 527255-7. Он прошел все стадии обсуждения, принят в последнем – третьем – чтении и в настоящий момент существует в виде закона «О внесении изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 27 декабря 2018 года № 544-ФЗ. В законную силу документ вступил 29 марта 2019 года – и действует до настоящего времени. Он еще больше облегчил возможности получения российского гражданства – в частности, для тех, кто имеет только регистрацию по месту пребывания. Но в запале предвыборной борьбы на Украине никто не обратил на это внимания.

            Кремль никак нельзя назвать пионером в этой сфере хотя бы потому, что во многих странах мира законы об упрощенном предоставлении гражданства работают уже не одно десятилетие. Испания, например, подобные преференции установила для иммигрантов, прибывающих в страну из латиноамериканских государств. Юристы и политологи объясняют выделение «латинос» в категорию «более равных среди равных» просто: когда-то давно обширные территории Центральной и Южной Америки имели статус испанских колоний, эксплуатируемых без зазрения совести. Колонии постепенно освобождались, становясь независимыми государствами, но язык и культура, принесенные колонизаторами, никуда не делись. Испанцы ушли, а осадочек остался. И ощущения у Мадрида, что «все эти нынешние колумбийцы, мексиканцы, перуанцы – немножечко наши» – тоже.

            И теперь нынешние власти пиренейского королевства как бы заглаживают вину перед своими бывшими колониями, предоставляя переселенцам ВНЖ, ПМЖ и гражданство гораздо быстрее и с меньшими документальными заморочками, чем, скажем, русским, пакистанцам, алжирцам. Иммигрантов из Марокко испанцы тоже, кстати, держат на дистанции – память о 800-летнем нахождении под игом мавров не стерлась.

            Фото: Владимир Корнев/РИА Новости

            Если уж украинское руководство так сильно обеспокоилось возможной утечкой населения Незалежной в Россию, то сначала бы г-ну Порошенко, как, впрочем, и лицам, возглавлявшим бывшую советскую республику до него, следовало предъявить претензии Канаде. Паспортами которой обзавелось такое количество украинцев, что сегодня некоторые эксперты с долей юмора говорят, что сложно определить, кого в Стране кленового листа больше – коренных жителей или «понаехавших» украинцев. Но об иске Киева к Оттаве что-то ни гу-гу.

            По данным Всемирного банка, еще в 2012 году за пределами Украины проживало шесть с половиной миллионов ее граждан. Миссия InterNations, постоянно изучающая миграцию населения в мире, утверждает, что сегодня живущих на чужбине украинцев не менее восьми миллионов. Официальные данные Укрстата говорят, что население Украины в 2017 году составляло 42,3 млн человек (без учета Крыма).

            Экс-министр труда и социальной политики, ныне – депутат Верховной рады Михаил Папиев полагает, что реально население Украины сегодня не превышает 32 млн человек, причем цифра эта получена «не на основании личных ощущений», а в результате исследований, проведенных Институтом демографии Академии наук. Кроме жителей Крыма в ней не учитывается также население ЛНР и ДНР.

            Упомянутая выше InterNations свидетельствует, что наибольшим количеством украинцев, выехавшим из страны в поисках лучшей жизни, располагает Россия – 4,4 млн (а это больше, чем жителей ДНР и ЛНР, вместе взятых). В Польше и Канаде их по 1,2 млн, США – 940 000, в Бразилии – 500 000, Италии – 231 000, Германии – 230 000.

            Статистика Киевского института социологии утверждает, что почти каждый третий житель Украины (29,1%) настроен на то, чтобы уехать из страны.

            Не слышно ничего и о претензиях, которые выдвигали бы страны Ближнего Востока и Северной Африки к Германии за ее политику широко открытых дверей, имеющую итоговой целью поправку своей провальной демографии за счет привлеченного населения. И к Франции, африканизирующейся стремительнее, чем любое другое государство ЕС. Почему бы Нигерии, Сенегалу, Эфиопии и Алжиру не выставить претензии мсье Макрону (а также мсье Олланду, мсье Саркози etc.) за перетягивание чужого людского капитала под крышу Парижа?

            И, конечно же, возникает вопрос, почему до сих пор в Гааге на скамье подсудимых не побывал ни один президент США, десятилетиями организующих «утечку мозгов» из любой страны мира, если эти мозги хоть чем-то интересны Вашингтону? Тоже ведь похищение интеллектуальной собственности, вполне уголовно наказуемое деяние.

            Право выбора гражданином какой страны быть, новый указ Владимира Путина оставляет за самим гражданином. Процедура получения российского гражданства украинцами из Донбасса, отказа от гражданства Украины не предусматривает. Ни предварительного, ни последующего. (А законодательством той же Испании, например, при вступлении в подданство страны предписан отказ от предыдущего гражданства). Так кто нарушает основы демократии и право свободного выбора человека, где жить и чьим подданным быть?

            Украинские правители пошли ва-банк, поставив на кон свой народ. И проиграли. Только признавать свои ошибки не хочется. Куда проще обвинить во всех грехах Москву. Тем более, что подобную установку, спущенную в Киев с Капитолийского холма, никто не отменял: Госдеп уже успел осудить решение Москвы, заявив, что ее действия «угрожают суверенитету Украины». Каким образом, внешнеполитическое ведомство США не указывает. Незачем – ведь Вашингтон считает, что оперирует аксиомами, а им доказательств не требуется.


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