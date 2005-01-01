Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

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26 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:56  |  vz.ru
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Россия готова к грядущему кризису из-за океана

Обнаружили более точные признаки надвигающейся рецессии в СШАФото: KaiPfaffenbach/Reuters
Американская экономика, судя по всему, движется напрямую к рецессии. Первые признаки этого были замечены в прошлом году, но теперь появился еще более точный предвестник кризиса. Когда экономика США просядет - и потянет за собой другие страны? И справится ли Россия с новым мировым кризисом?  Подробности...
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Провал «русского дела» еще больше ослабил Соединенные Штаты

Противники Трампа продолжают верить в его русские связиФото: Jonathan Ernst/Reuters
У американского истеблишмента большое горе – за два года работы спецпрокурор Мюллер так и не смог доказать, что у Трампа были «русские связи». Как теперь будет развиваться борьба президента США с так называемым вашингтонским болотом и как она повлияет на политическое будущее Соединенных Штатов? Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

Сергей Лукьяненко, писатель
Спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят! Подробности...

Право оскорблять – это привилегия высших сословий

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Скандал может быть коммерчески успешен, он привлекает внимание. Это не только оскорбление религии, но и глумление, например, над Победой. Достаточно вспомнить «художественную выставку» с обезьянами в военной форме и с медалями. Подробности...
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Не отворачивайтесь от войны

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В сотне километров от фронта – КПП, граница. Дальше – Ростов. Там ночные клубы и бары, там борется за права бодипозитивных женщин колумнистка Космо Попова, ездят поезда и летают самолеты. И там, честно говоря, всем надоела тема Донбасса. Подробности...
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            Сергей Лукьяненко

            Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

            Сергей Лукьяненко
            писатель
            		 26 марта 2019, 11:40

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            Увидел вчера в новостях закрытие Олимпиады среди людей с ментальными проблемами (не буду специально искать, как оно правильно называется). Хорошее дело. И я без всякой иронии. Есть Олимпиада, есть Олимпиада для людей с ограниченными физическими возможностями (ничего постыдного в слове «инвалид» нет, но пускай так будет), есть и Олимпиада для людей с ограниченными психическими возможностями. И это правильно.

            Но знаете, чего нет? Нет Олимпиады для обычных людей. Неспортивных. Очкастых. Жирных. Ленивых. Одышливых. Тощих. Прыщавых. Не любящих даже смотреть ТВ. А это неправильно. Нас-то большинство. Нужна такая Олимпиада. Олимпиада для обычных людей.

            Набирать на неё случайным образом, выбирая из числа людей, активно не занимающихся спортом, в возрасте от 18 и до 65, не имеющих инвалидности и психических заболеваний. Отказываться нельзя.
            Потом их всех собирают. Дают выбрать свой вид спорта. И три месяца на подготовку. Или месяц – так смешнее и дешевле. А потом это транслировать.

            «По первой дорожке бежит Валентина Павловна, бухгалтер из Сызрани. Ей пятьдесят лет, у неё артрит. Но Валентина Павловна старается! Смотрите, она обходит молодую американскую спортсменку Дейзи Вашингтон! Вес Дейзи – сто двадцать четыре килограмма, она не очень привыкла ходить пешком... Но лидеров догоняет китайская спортсменка...

            Перенесемся же на состязание фехтовальщиков. Сельский механизатор Семён Потяйкин впервые берёт в руки рапиру! Так... так... какая интересная техника – он машет ей как дрыном! Его соперник шокирован... ещё раз шокирован...»

            Вот это была бы самая справедливая Олимпиада. Олимпиада обычных маленьких людей.

            А то спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят!

            Источник: Блог Сергея Лукьяненко


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