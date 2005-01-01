Нужна Олимпиада для очкастых, жирных и ленивых

Увидел вчера в новостях закрытие Олимпиады среди людей с ментальными проблемами (не буду специально искать, как оно правильно называется). Хорошее дело. И я без всякой иронии. Есть Олимпиада, есть Олимпиада для людей с ограниченными физическими возможностями (ничего постыдного в слове «инвалид» нет, но пускай так будет), есть и Олимпиада для людей с ограниченными психическими возможностями. И это правильно.

Но знаете, чего нет? Нет Олимпиады для обычных людей. Неспортивных. Очкастых. Жирных. Ленивых. Одышливых. Тощих. Прыщавых. Не любящих даже смотреть ТВ. А это неправильно. Нас-то большинство. Нужна такая Олимпиада. Олимпиада для обычных людей.

Набирать на неё случайным образом, выбирая из числа людей, активно не занимающихся спортом, в возрасте от 18 и до 65, не имеющих инвалидности и психических заболеваний. Отказываться нельзя.

Потом их всех собирают. Дают выбрать свой вид спорта. И три месяца на подготовку. Или месяц – так смешнее и дешевле. А потом это транслировать.

«По первой дорожке бежит Валентина Павловна, бухгалтер из Сызрани. Ей пятьдесят лет, у неё артрит. Но Валентина Павловна старается! Смотрите, она обходит молодую американскую спортсменку Дейзи Вашингтон! Вес Дейзи – сто двадцать четыре килограмма, она не очень привыкла ходить пешком... Но лидеров догоняет китайская спортсменка...

Перенесемся же на состязание фехтовальщиков. Сельский механизатор Семён Потяйкин впервые берёт в руки рапиру! Так... так... какая интересная техника – он машет ей как дрыном! Его соперник шокирован... ещё раз шокирован...»

Вот это была бы самая справедливая Олимпиада. Олимпиада обычных маленьких людей.

А то спортсменов-то подготовить можно. И из сильных людей, и из физически или психически нездоровых. Это всё вопрос денег и фармацевтики. А вы попробуйте устроить соревнование заурядностей – вот где драма, вот где страсти закипят!

Источник: Блог Сергея Лукьяненко