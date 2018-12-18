Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

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Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
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Выдвижение Байдена в президенты сильно обрадует Китай

Единственное очевидное преимущество Трампа перед Байденом – это возраст действующего президентаФото: Jonathan Ernst, Allison Shelley/Reuters
У Трампа появился по-настоящему опасный соперник в борьбе за переизбрание – о своем намерении участвовать в гонке объявил бывший вице-президент Джо Байден, на которого возложена миссия по узурпации власти демократами. Когда-то он казался из России идеальной кандидатурой, но времена изменились и теперь выдвижение Байдена – отличная новость прежде всего для Китая. Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

Дометий Завольский, историк-архивист
Советская власть давно умерла естественным путём – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась ещё прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
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Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
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            Дометий Завольский

            Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

            Дометий Завольский
            историк-архивист
            		 21 марта 2019, 19:00

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            Состояние некоторых умов в России напоминает... угар перестройки. Но только на месте «демократов» находятся советофилы, всё более оголтело, тотально и смертельно ненавидящие российскую реальность. Однако у «демократов» была «гнилая, но идея», по чекистскому выражению из телефильма «Государственная граница» (плёнка «Свема», сценарист Гелий Рябов). Точнее, кроме идеи слома, имелась идея «сделать, как на Западе», имелись политические идеалы, лидеры, на коих возлагались надежды. Допустим, дури и своекорыстия было больше, а добрые желания, словно в рассказе Тэффи «Когда рак свистнул», оказались слишком теплохладны, чтоб исполняться.

            Но в чём заключается идея лайкающих посты про замечательный социализм и СССР, отвратительный капитализм и чудовищную Россию, которая хуже любого капитализма? Эти люди хотят, выражаясь по одной постсоветской картине (холст, масло, художник Ложкин), «вернуть всё взад»?

            Советолюбы уверены, что всякая «клевета на нашу общую историю» льёт воду на мельницу социальной несправедливости и прочего общественного зла. Усомнился в эффективности сталинской индустриализации – помог «эффективному менеджеру», сиречь казнокраду. Поверил, что кого-то в СССР казнили неправильно – поспособничал виновникам техногенной катастрофы.

            Один популярный фантаст (вроде пока не похожий на кургиняновских краснокурточников) заявил мне буквально, что возможность работать инженером-электронщиком отняли у него «монархисты и белогвардейцы», поскольку они решили, что промышленность России не нужна, если «при царе» промышленности не было. Егор Гайдар очень удивился бы такой политической аттестации.

            Однако то, что выдаётся ныне за советскую идеологию расплодившимися сталинскими звездолётчиками, в послесталинские годы вряд ли бы вызвало одобрение у советских идеологических органов. У просто органов – тоже. (Чего стоят одобрительные ссылки на мудрого Мао Цзедуна). А то, что не вызывало у них одобрения, существовать легально не могло.

            Фото: Михаил Кулешов/РИА Новости

            Новые красные любят обвинять оппонентов, что те своекорыстно (господами, разумеется) желают вернуться в смутный кошмар «сословного общества» – ну, это когда кухаркины дети пашут сохой на жестокосердого помещика и трамваи только для белых. Но у людей, которые не считают большевизм ни умным, ни нравственным, могут быть абсолютно разные взгляды и пристрастия. Нет у несоветских единомыслия: демократический централизм – это по части РКП/ВКП(б)/КПСС. Есть большой мир, многоцветный, в том числе – русский. Есть красный мир (тоже русский, конечно – по-своему), но маленький и самозашуганный, казавшийся большим и безальтернативным, лишь когда отгораживался от остального мира и вытаптывал некрасное русское.

            В какой же год собираются вернуться необольшевики – хотя бы идеологически? Генеральная линия коммунистической партии была весьма извилиста. Допустим, новая советская власть отметёт решительно весь ревизионизм и осудит не только Хрущёва-предателя, но и грубые ошибки, перегибы, извращения в деятельности Брежнева и Андропова.

            Вернёмся в счастливое и чисто-кумачовое ленинско-сталинское время? Так, а кто у нас выиграл гражданскую войну? Белые вообще-то были в массе уверены, что воюют не с Лениным и уже тем более не со Сталиным, а с Троцким... он же создал Красную, а значит и Советскую армию. А потом вдруг стал самым лютым врагом.

            Кто руководил партией и правительством, наркоматами и регионами, внешней и внутренней обороной в 20-е? Кто провёл коллективизацию-индустриализацию? Сплошь враги народа. Нынешние корифеи сталиноведения вроде Юрия Жукова доказывают, что дартаньян Сталин до самого XVIII съезда сражался с недартаньянами и власти толком не имел.

            Но в войну-то кто руководил, как бы сейчас сказали, «экономическим блоком правительства», осаждённым Ленинградом, тыловой Горьковской областью? Снова враги народа? Может быть, нам наконец объяснят, что натворили братья Вознесенские, Алексей Кузнецов, Пётр Попков, Алексей Бубнов, Михаил Родионов, Николай Соловьёв? Запрещая рассуждать о блокаде, как-то неловко ссылаться разом на самоотверженность ленинградских руководителей и сталинский гений.

            И после смерти Сталина, согласно одной версии, врагом оказался Берия, согласно другой – все остальные. Сколько же всего надо будет согласовать, да и врать придется постоянно.  

            Допустим, новые красные добьются переименования РФ в РСФСР, упразднят «власовские» флаги (начать придётся с андреевского). Снесут памятники Солженицыну и Колчаку. Разобьют (как в начале февраля под Алуштой) мемориальные знаки на местах массовых расстрелов – чтобы клеветы на советскую власть не было. Проведут кампанию по дереабилитации Тимофеева-Ресовского и Вавилова. Провозгласят прилично уже распространившуюся идею о том, что Королёва и Туполева заключение «исправило». И вот уже восстанавливается социализм, почти готов сияющий замятинский «Интеграл».

            Но как они собираются насадить не просто восторженный, а политически грамотный образ мысли, если сами уверены, что причина перестроечной катастрофы в разгерметизации советской идеологии? Государство не сетевая группа, носителей неправильных взглядов не забанишь. 

            Придётся создавать из идейно подкованных выпускников МВТУ какое-нибудь ЕГЭПУ – Единое государственное экзаменационно-политическое управление для контроля за учебным процессом. А что намерены делать с исторической наукой? Почти любая серьёзная монография или статья в академическом журнале, если касается предреволюционной или советской тематики, с начала 90-х расходится с лубками по истории красной Швамбрании. Пошлют во все исторические институты, на все исторические кафедры комиссаров – не двадцатипяти-, но хотя бы пятитысячников? (Если кто из новых сталинцев не помнит, поясню, что это из истории не ЖЖ, а коллективизации). Но сколько из комиссаров окажется родноверствующими ведославянами или фоменковцами?

            Биологи свидетельствуют: монокультурная экосистема неестественна и долго существовать не может. Она появляется в результате гибели системы разнообразной, но и сама вырождается крайне стремительно. То же можно сказать и о сектантской, квазирелигиозной системе, если пытаться нахлобучить её на развитую европейскую страну, волей-неволей связанную тысячью нитей с прочим миром.

            Советская власть (псевдоним диктатуры марксистов, террористическим путём установившей единомыслие) давным-давно умерла естественным путём – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология полностью никогда не торжествовала в обществе. И как господствующее мировоззрение отмерла, осыпалась ещё прежде падения советской власти, в официальном виде оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. 

            В разбитую скорлупу залезть уже невозможно, даже если цыплёночек хиленький и никак не растёт – и вообще не цыплёночек, а зайчик или мальчик Ваня, которого сумасшедшая тётя Софья Власьевна растила с горшком на голове. Можно спорить, должно ли, насколько и как именно должно государство находиться в симфонии с религией. Но принять в качестве госрелигии субкультуру тоскующих по квазирелигии давно погибшей? До такого рыбонства («Тринадцатое путешествие Ийона Тихого», Станислав Лем) способен додуматься идеологический диверсант. Как пелось на излёте «развитого социализма», «фарш невозможно провернуть назад»

            СССР-2 получится разве что в виде Сказочной Советской Социалистической Республики, а квазирелигиозные камлания советолюбов ни к социальному государству, ни к великодержавию никакого отношения не имеют. Ох уж эти сказочники!

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