Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

США откроют центры борьбы с информационным влиянием России в Грузии, Прибалтике и на Балканах. Американские структуры для противодействия Москве появятся там уже в 2019-2020 годах. В странах, где будут открыты центры, существует определённая доля населения, которая с одобрением относится к России и её руководству. Именно с такими настроениями и будет бороться создаваемая сеть. Иными словами – стратеги и политтехнологи Запада будут сражаться с инакомыслием на постсоветском пространстве, в Южной и Восточной Европе.

Общая с Россией история будет вымарывается, она должна быть забыта, а вытекающие из неё ценности будут объявлены недостоверными. Вместо них под каждое конкретное государство создаётся, а затем навязывается через медиа и систему образования некое альтернативное, то есть, по умолчанию западное, культурно-когнитивное априори. Всё то, что философ Мишель Фуко определял понятием «эпистема».

Почему нам так важно это определение? Потому что «эпистема» не только навязывает исторические формы культуры и знания одной цивилизации другой в конкретный момент. Но и включает в себя целый набор дискурсивных практик, то есть формирует аппарат дальнейшего производства знания. Иными словами, «эпистема» – это система координат, с помощью которой не только навязываются текущие знания, но и воспроизводятся дальнейшие. Это можно сравнить со своего рода массовой перепрошивкой мозгов всего общества, народа, населения целого государства. На несколько поколений вперед.

А как иначе поработить народы, которые столетиями находились в одной цивилизационной орбите с Россией, русскими, в рамках евразийской цивилизации и даже общей государственности? Ведь если люди мыслят иначе, свою систему ценностей вы им не навяжете. Не говоря уже об образе жизни. Любое внешнее присутствие будет восприниматься не иначе как оккупация, а значит – будет отторгаться и встречать сопротивление. Это и хотят сломать.

Да что постсоветское пространство, сегодня всему миру на информационном уровне жёстко и безапелляционно навязывается этика глобализации. Якобы Западный опыт абсолютен и универсален, он лучший из опытов всех цивилизаций, а значит должен быть взят за основу грядущего единого мира, который неизбежен…

Почему западный опыт лучший? Да потому, что на Западе живут лучше всех. По материальным, разумеется, критерием. Ведь всё остальное, то есть, нематериальное – это «химеры», «мракобесие», «отсталость» и «средневековье». И это не обсуждается. Так человечество загоняется в узкие смысловые рамки, начиная безвольно повторять эти тезисы как мантру. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Несогласным в лучшем случае пытаются перепрошить мозги, в худшем – наносят ракетно-бомбовые удары с недосягаемого расстояния после серии попыток образумить с помощью «цветных революций».

Но начинается всё довольно безобидно и даже практически незаметно. Создаётся пул неправительственных структур, которые начинают работать с информацией и смыслами. Ведут, например, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Результаты расследований скармливают подходящим по формату СМИ. Постепенно формируется информационная завеса. Мы – за все хорошее и против всего плохого. Вам – нужно быть с нами.

На захватываемом пространстве создаётся и навязывается совокупность категорий, которые подаются в качестве «объективных» – это «права человека», «свободы», «гражданское общество», но понимаемые очень специфически. Правильное «гражданское общество» всегда солидаризируется с заграничным начальством, благодаря которому и питается.

Именно на основе подобных «незыблемых» ценностей, истолкованных строго в нужном ключе, вытекают все остальные определения и понятия.

Всё то, за что критиковали и разваливали советизм и марксистские режимы – только сбоку и в более мягкой подаче. Либерализм столь же тоталитарен и бескомпромиссен, как и марксизм, и даже фашизм, но только он сначала улыбается и предлагает, чтобы мы сами, «понимаете, как говорится, добровольно», приняли его ценности.

Всё, что не соответствует этой информационной эпистеме, Запад вытесняет своим контентом. Гигантские информационные корпорации – это оружие массового поражения. По сути американские и европейские СМИ, присвоив себе маркер «мировых», забивают всякую альтернативу. Они производят информацию и интерпретации в таких объёмах, что в них тонут и растворяются любые альтернативные информационные источники. Потребитель не в состоянии вычленить их из общего потока. Это физически почти невозможно. В том же случае если альтернативу все-таки начинают слышать (как слышат RT и Sputnik), то эти каналы мгновенно блокируют и запрещают. Никакой «свободы слова».

Если у вас появляются западные НПО, фонды, медиа, транслирующие их повестку, политологи, дающие интерпретацию событий – это означает, что вы находитесь в разработке наших западных партнеров. И лучше вам принять их интерпретацию «по-хорошему». Иначе «мы летим к вам».