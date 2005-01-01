Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР

Так бесславно заканчивалась история КГБ СССРФото: Андрей Соловьев, Геннадий Хамельянин/ТАСС
Шестьдесят пять лет назад, 13 марта 1954 года, был образован Комитет государственной безопасности СССР. Аббревиатура КГБ стала одним самых узнаваемых советских (и русских в целом) символов в мире. А само ведомство заслужило репутацию организации, преследующей граждан своей страны по политическим мотивам. Как в реальности был устроен КГБ и виновен ли он в развале СССР? Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...

Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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      В России отметили 8 Марта

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            Валерий Коровин

            Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

            Валерий Коровин
            директор Центра геополитических экспертиз
            		 13 марта 2019, 13:42

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            США откроют центры борьбы с информационным влиянием России в Грузии, Прибалтике и на Балканах. Американские структуры для противодействия Москве появятся там уже в 2019-2020 годах. В странах, где будут открыты центры, существует определённая доля населения, которая с одобрением относится к России и её руководству. Именно с такими настроениями и будет бороться создаваемая сеть. Иными словами – стратеги и политтехнологи Запада будут сражаться с инакомыслием на постсоветском пространстве, в Южной и Восточной Европе.

            Общая с Россией история будет вымарывается, она должна быть забыта, а вытекающие из неё ценности будут объявлены недостоверными. Вместо них под каждое конкретное государство создаётся, а затем навязывается через медиа и систему образования некое альтернативное, то есть, по умолчанию западное, культурно-когнитивное априори. Всё то, что философ Мишель Фуко определял понятием «эпистема».

            Почему нам так важно это определение? Потому что «эпистема» не только навязывает исторические формы культуры и знания одной цивилизации другой в конкретный момент. Но и включает в себя целый набор дискурсивных практик, то есть формирует аппарат дальнейшего производства знания. Иными словами, «эпистема» – это система координат, с помощью которой не только навязываются текущие знания, но и воспроизводятся дальнейшие. Это можно сравнить со своего рода массовой перепрошивкой мозгов всего общества, народа, населения целого государства. На несколько поколений вперед.

            А как иначе поработить народы, которые столетиями находились в одной цивилизационной орбите с Россией, русскими, в рамках евразийской цивилизации и даже общей государственности? Ведь если люди мыслят иначе, свою систему ценностей вы им не навяжете. Не говоря уже об образе жизни. Любое внешнее присутствие будет восприниматься не иначе как оккупация, а значит – будет отторгаться и встречать сопротивление. Это и хотят сломать.

            Да что постсоветское пространство, сегодня всему миру на информационном уровне жёстко и безапелляционно навязывается этика глобализации. Якобы Западный опыт абсолютен и универсален, он лучший из опытов всех цивилизаций, а значит должен быть взят за основу грядущего единого мира, который неизбежен…

            Фото: David Mdzinarishvili/Reuters

            Почему западный опыт лучший? Да потому, что на Западе живут лучше всех. По материальным, разумеется, критерием. Ведь всё остальное, то есть, нематериальное – это «химеры», «мракобесие», «отсталость» и «средневековье». И это не обсуждается. Так человечество загоняется в узкие смысловые рамки, начиная безвольно повторять эти тезисы как мантру. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».  

            Несогласным в лучшем случае пытаются перепрошить мозги, в худшем – наносят ракетно-бомбовые удары с недосягаемого расстояния после серии попыток образумить с помощью «цветных революций».

            Но начинается всё довольно безобидно и даже практически незаметно. Создаётся пул неправительственных структур, которые начинают работать с информацией и смыслами. Ведут, например, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Результаты расследований скармливают подходящим по формату СМИ. Постепенно формируется информационная завеса. Мы – за все хорошее и против всего плохого. Вам – нужно быть с нами.

            На захватываемом пространстве создаётся и навязывается совокупность категорий, которые подаются в качестве «объективных» – это «права человека», «свободы», «гражданское общество», но понимаемые очень специфически. Правильное «гражданское общество» всегда солидаризируется с заграничным начальством, благодаря которому и питается.

            Именно на основе подобных «незыблемых» ценностей, истолкованных строго в нужном ключе, вытекают все остальные определения и понятия.

            Всё то, за что критиковали и разваливали советизм и марксистские режимы – только сбоку и в более мягкой подаче. Либерализм столь же тоталитарен и бескомпромиссен, как и марксизм, и даже фашизм, но только он сначала улыбается и предлагает, чтобы мы сами, «понимаете, как говорится, добровольно», приняли его ценности.

            Всё, что не соответствует этой информационной эпистеме, Запад вытесняет своим контентом. Гигантские информационные корпорации – это оружие массового поражения. По сути американские и европейские СМИ, присвоив себе маркер «мировых», забивают всякую альтернативу. Они производят информацию и интерпретации в таких объёмах, что в них тонут и растворяются любые альтернативные информационные источники. Потребитель не в состоянии вычленить их из общего потока. Это физически почти невозможно. В том же случае если альтернативу все-таки начинают слышать (как слышат RT и Sputnik), то эти каналы мгновенно блокируют и запрещают. Никакой «свободы слова».

            Если у вас появляются западные НПО, фонды, медиа, транслирующие их повестку, политологи, дающие интерпретацию событий – это означает, что вы находитесь в разработке наших западных партнеров. И лучше вам принять их интерпретацию «по-хорошему». Иначе «мы летим к вам».


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