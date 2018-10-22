Инстинкты победили российских либералов

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

Виктор Медведчук считает абсурдной идею подключения США к переговорам по урегулированию в ДонбассеФото: Алексей Дружинин/ТАСС
«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Инстинкты победили российских либералов

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главный редактор Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Теперь Иван возвращается на пост главреда. Подробности...

В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Принимать себя как есть – под таким лозунгом маршируют в светлое будущее бодипозитивисты. Принимать себя как есть – с лишними килограммами, потому что все это не делает тебя хуже. Правда, здорово? Что же могло пойти не так? Подробности...
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Не надо лезть туда, где вам не рады

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит. Подробности...
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            		 12 марта 2019, 14:39

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            Все просветленные лицом жители России празднуют победу инстинктов над проектом #metoo. Иван «Мне ничего за это не будет» Колпаков возвращается на пост главного редактора издания «Медуза». 

            Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главред Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Через две недели скандалов, издевок и высмеивания «Медузы» как оплота харассмента и гендерного унижения было решено закопать стюардессу. Колпаков уволился.

            Но прошло четыре месяца. «Хватит извращений», – решила редакция. И откопала стюардессу. Издатель «Медузы» Галина Тимченко торжественно объявила, что Иван Колпаков возвращается на пост главного редактора. Харви Вайнштейнов бы делать из таких людей, как Колпаков!

            «Я не знаю другого профессионала, который мог бы лучше справиться с новыми задачами и вызовами», – рассказала Тимченко про свои кадровые трудности.

            В конце концов, мы не мракобесы и не креационисты. Мы верим, что люди произошли от страстных обезьян, а не от пассивной политкорректной глины. Мы (и люди, и коты) – часть живой природы, и не надо с этим спорить.

            Фото: ivan.kolpakov/facebook/Global Look Press

            Конечно, есть нюансы. Если бы кто отхарассил самого Колпакова, тут уж вариантов нет, Тимченко отгрызет голову обидчику своего «нежного друга». Но жертвой оказалась жена сотрудника – а это такой расходник, который всегда можно заменить.

            В «Скотном дворе» Гали Тимченко есть несколько животных, которые гораздо равнее других. Не зря ведь либералы так любят Оруэлла – он в их сердцах. В виде недостижимого идеала, в виде самых смелых желаний.

            Пока на Западе движение #metoo вычищает из общественной жизни насильников, российские либералы говорят харассменту: Welcome! Без шуток – я бы дал Тимченко орден Божьей Росы – за заслуги в карнавализации оппозиции. Надо будет товарищу полковнику докладную нацарапать. А Колпакову ничего бы не дал – он мужик рукастый, сам возьмет, что нужно. И ничего ему за это не будет. Разве что медузные секретарши будут превентивно добавлять в утренний кофе шефа добрую порцию брома. Кому охота работать игрушкой-антистрессом в ловких и натруженных руках главреда?

            Правда, есть у меня некоторые сомнения в искренности Гали Тимченко и ее готовности рискнуть последним шансом ради «нежного друга» Ванечки. Подозреваю, это не любовь, а корысть. Я устал считать, сколько журналистов, маркетологов, интернетчиков и прочих членов «уникального журналистского коллектива» покинуло «Медузу» с момента рокового колпаковского хлопка по чужой попе. Эвакуировался даже один из создателей проекта – издатель Илья Красильщик. Свой исход беглецы оставили без громких заявлений. Все, как на пионерской линейке, клялись в вечной любви «Медузе» – но бегом, бегом от нее, как от чумы.

            Так что вот это тимченковское «я не знаю другого профессионала» – это не фигура речи. И правда не знает. А если и знает, то не может заманить в «Медузу». Те, кто остались, просто не тянут проект. Но пока есть деньги инвесторов, должен быть и тот, кто этих инвесторов порадует морализаторскими статьями «как нам обустроить Россию» и непримиримой борьбой за все хорошее против всего плохого. А то, что самых ярых моралистов (почитайте материалы про Слуцкого) всегда ловят на каком-нибудь непотребстве, так это люди скоро забудут. У публики память золотой рыбки.

            Из неизбывной любви к братьям нашим старшим хотел помочь Тимченко и «Медузу» сохранить, и честь сберечь. Думал, порыскаю, поговорю со знающими людьми – может, найдем либералам главного редактора с чистыми руками. Но все оказалось еще хуже. На этом рынке уже давно расставила ловушки Евгения Альбац.

            Евгения Марковна еще в декабре кинула клич – в New Times нужен главный редактор. До 40 лет, чтобы «хорошо ориентировался в соцсетях и прочих интернет-игрушках». И вот тут-то начался карнавал. По мере того, как коллеги называли Альбац фамилии потенциальных главредов, выяснилось, что у New Times «нет денег на переманивание. Тут должны быть амбиции». То есть ищем тех, кто готов работать за интерес. Поэтому не подошел и другой кандидат: «Он любит большие, надежные конторы с гарантиями на годы вперед», – жалуется Евгения Марковна, не имеющая таких гарантий. Предложение стать главредом New Times получил даже Алексей Навальный (если это не отчаяние, то что?). Но, по словам Альбац, отказался: «Он говорит, что этого не умеет». Как будто он адвокатом умеет?!

            Сама же Альбац признается, что не справляется с работой, а штат у нее минимальный: «Я кучу всего редактирую, а тут еще верстальщица попала в больницу, так я еще и за верстальщицу. А надо бежать одеваться, потому что встреча с Набиуллиной... И голову собрать, после того как отредактировала 43 тыс. знаков одного автора и 15 тыс. другого».

            Теперь понимаете отчаяние двух маститых дам либеральной журналистики? На такое безрыбье и Ваня «Мне ничего за это не будет» Колпаков – акула пера.

            Только не пойму я, как так получилось, что весь прошлый год и начало этого года прошли под яркие репутационные скандалы, а либералов это поветрие никак не затронуло? Неожиданно оказалось, что в России есть институт репутации. «Графиня» Галина Панина вылетела из «Леруа Мерлен» за оскорбительные посты у себя в Facebook, пиарщик Reebok Александр Голофаст потерял работу после дикой рекламы про «Пересядь на мужское лицо», из Роскосмоса уволен юрист Станислав Жаров, назвавший жителей хрущевок «скотобазой».

            Это не говоря уже о чиновниках, теряющих свои места после откровений о «не просили рожать»  и «надо есть макарошки, чтобы быть стройнее и красивее». Как-то неожиданно оказалось, что и частные компании, и государственные учреждения не готовы держать у себя хамов, дискредитирующих всю структуру. Зато либеральная общественность играет против трендов и настаивает: если ты «свой» – то все можно.


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