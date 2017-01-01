Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Что мешает российской разведке противодействовать западным санкциям

Западные биржевики тоже стали объектом внимания российской разведкиФото: Brendan McDermid/Reuters
Весь российский государственный механизм в последние несколько лет был перестроен для противодействия западным санкциям. Особую роль в этом деле должна играть, казалось бы, разведка – ГРУ и СВР. Однако при решении этой задачи российские разведорганы столкнулись как минимум с двумя серьезными проблемами. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...

Вытрезвители – это вредный советский пережиток

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Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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            Дмитрий Дробницкий

            Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

            Дмитрий Дробницкий
            политолог, американист
            		 11 марта 2019, 14:06

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            Более половины граждан США считает, что Дональд Трамп вступил в сговор с Москвой, чтобы победить на выборах.

            Как «было дело»? Летом 2016-го по заданию Кремля «русские хакеры» (да не простые, а правительственные) взломали чей-то сервер. Кстати, до сих пор неизвестно, чей. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. А неизвестно потому, что ФБР так и не получило отчета ни по одному из них. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские?!

            В результате этой «беспрецедентной атаки на американскую демократию» в открытый доступ попала переписка партийного руководства и окружения Клинтон в ходе праймериз 2015–2016 гг. Выяснилось, что Демократический национальный комитет безбожно «затирал» в ходе внутрипартийного отбора кандидата Сандерса и всячески помогал кандидату Клинтон. Более того, мейнстримные СМИ согласовывали с членами штаба Хиллари большинство статей, посвященных ее кампании, и заранее передавали ей вопросы, которые будут заданы на предвыборных дебатах.

            Какой следовало бы сделать вывод? Что Клинтон и все руководство Демпартии ни в грош не ставят внутрипартийную демократию, а медиа плевать хотели на собственную независимость и беспристрастность? Ничего подобного! Правильный вывод такой: коварные русские атаковали Америку. Целью их атаки было сделать президентом их агента Дональда Трампа. А Трамп вместе с его ближайшим окружением всячески помогал кремлевским кураторам, координируя с ними атаки на достойнейшую женщину и, если бы не Москва, неизбежную победительницу президентских выборов.

            В ходе президентской гонки сотрудники штаба Трампа встречались с русскими оперативниками при подозрительных обстоятельствах. Прямо в помещении самого штаба! А кандидат Трамп призывал поладить с Россией и хвалил Владимира Путина. Считай, спалился!

            Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

            Но некоторые несознательные граждане США, насмотревшись Fox News (даже не RT) и начитавшись Breitbart, стали задавать удивительно антиамериканские вопросы вроде: «А где доказательства?». Или: «А что незаконного во встречах с иностранными представителями?». Мол, Хиллари тоже много с кем встречалась в ходе кампании. Например, с Петром Порошенко. Она ему даже представила тех людей, что будут курировать «молодую европейскую демократию». А тот в ответ пообещал помочь с компроматом на Трампа. И, судя по расследованию издания Politico, не подкачал. Во всяком случае, дело Пола Манафорта наполовину построено на данных киевских товарищей.

            Трамп ездил в Мексику и встречался там с президентом (теперь уже бывшим) Энрике Пенья Ньето. Но почему-то после этого его никто не назвал мексиканским агентом. Оба кандидата имели продолжительные беседы с египетским и израильским лидерами, но и тут никакого подозрения в сговоре не возникло. Да и вообще, если уж говорить о сговоре и иностранном вмешательстве, есть смысл обратить взор на Кей Стрит в Вашингтоне, где расположены офисы крупнейших лоббистских фирм. Столица США переполнена иностранными деньгами – израильскими, саудовскими, китайскими (заодно и тайваньскими), европейскими, латиноамериканскими и даже иранскими. По оценкам американских НКО, значительная часть этих денег используется или «в черную», или с грубейшими нарушениями законов о лоббизме.

            В России очень часто говорят об имперских устремлениях Соединенных Штатов. Об их желании распространить свое влияние на весь мир и заставить всех плясать под свою дудку. В самой же Америке больше беспокоятся об иностранном влиянии на те решения (в том числе внешнеполитические), что принимаются в Вашингтоне. Специальные интересы других государств – это просто второе название политики «града на холме». Во всяком случае, именно этого больше всего опасаются граждане заокеанской сверхдержавы. После ядерной войны и роста налогов.

            Расчет тех, кто сочинил «русское дело», был почти безошибочным. Если к сонму влияющих на политику Капитолия и Белого дома присоединятся еще и русские... Что ж, тогда жди беды. Первые сообщения (они родились в ходе совместного мозгового штурма руководства штаба Клинтон и менеджмента CNN) о «российском вмешательстве» не могли не вызвать у части американского общества леденящего душу ужаса. Тем более что Россией руководит «офицер КГБ»...


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