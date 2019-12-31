Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Вторая половина 2010-х принесла миру много неожиданностей. Целая череда событий привела к полной отмене «конца истории». Вместо него человечество столкнулось с совершенно новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Самое удивительное во всем произошедшем даже не то, что власть «глобального начальства» была оспорена странами, не входящими в условную «ось добра», а то, что ему был брошен вызов именно на Западе, в тех государствах, которые эту ось образовывали.

Поднявшаяся в 2016 году «популистская волна» не смела старую элиту, но и не схлынула. Острейшая политическая борьба в Соединенных Штатах, продолжающиеся споры вокруг выхода Британии из Евросоюза, развал правящих коалиций в Австрии и Италии (в обеих странах велика вероятность назначения новых выборов в 2020-м) – все это говорит о продолжающемся сражении между либерал-глобалистами и национал-популистами. К концу ушедшего года это сражение перешло в позиционную фазу, но не стало менее ожесточенным.

Одновременно продолжает разворачиваться новое экономическое индустриально-технологическое соревнование между странами и блоками. Оно не сводится к так называемой торговой войне США и Китая и опосредованному участию в ней других государств. Соревнование касается каждой нации, готовой побороться за место под солнцем в XXI веке, перейти к следующему технологическому укладу и стать одним из лидеров развития.

Два фундаментальных конфликта – международная конкуренция и противостояние национально-ориентированных элит и «глобального начальства» – пришли на смену либеральному миропорядку, о безальтернативности которого так часто говорили многие наши западные «партнеры». Каким же будет новый мир? Об этом ведутся горячие дискуссии в политической, экспертной и деловых средах. В 2020-м, на мой взгляд, самыми принципиальными станут споры по основным пяти темам.

США между Deep State и «невозможным» президентом

В Соединенных Штатах начата процедура импичмента президента. Шансов завершить ее изгнанием Дональда Трампа из Белого дома у оппозиции практически нет. Более того, своей отчаянной атакой на главу государства демократы серьезно повысили вероятность его переизбрания в наступившем году.

Тем не менее накал борьбы в Вашингтоне не ослабевает. При этом суть противостояния уже давно лежит не в плоскости партийной политики. Нынешний хозяин Белого дома сражается не столько с идеологическими оппонентами, сколько с «глубинным государством» (Deep State), то есть с силовой и государственной бюрократией, тактическим союзником которой выступила Демократическая партия.

Для современного Запада этот спор носит принципиальный характер. Кто прав в сложившейся ситуации – избранный демократическим путем «невозможный» президент или «профессионалы своего дела»? Что важнее – принципы демократии или «система», на необходимость сохранения которой указывают противники Трампа? «Глубинное государство» и «президент-разрушитель» не могут ужиться в одном политикуме. Одна из сторон должна одержать верх. Любой исход борьбы будет иметь для мира серьезные последствия.

Кто и куда поведет Старый Свет?

Брексит, предстоящий скорый уход со своего поста германского канцлера Ангелы Меркель и набирающие силу евроскептики заставляют элиту ЕС нервничать. Не добавляет ей оптимизма и скепсис нынешней администрации Белого дома в отношении НАТО и Евросоюза. Острой проблемой остается иммиграция. Все это происходит на фоне нулевого экономического роста.

Китай и США уже не скрывают, что рассматривают Европу как одну из площадок своего противостояния. Поднебесной удалось поставить под свой контроль ключевые порты в Италии и Греции, опутать ЕС своими сетями связи пятого поколения (5G) и завладеть украинским двигателестроительным гигантом «Мотор Сич». Соединенные Штаты жестко возражают против эксплуатации китайского оборудования 5G западными странами и все еще не оставляют надежд остановить китайскую экспансию в Евразии.

Россия за прошедшие годы обеспечила себе роль незаменимого поставщика энергоносителей в Старый Свет. И это было бы исключительно хорошей новостью для ЕС, если бы не полный провал проекта «зеленой энергетики», поглотивший сотни миллиардов евро.

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Объединенная Европа все еще остается первой экономикой мира. Но она так и не обрела цивилизационной субъектности. Западные аналитические издания открыто называют ее «десертом» на «пиршестве Пекина и Вашингтона» и «сдачей» в их экономическом торге.

Пожалуй, единственным европейским лидером, который публично забил тревогу и призвал к переменам, стал президент Франции Эммануэль Макрон. Стоящие за ним либеральные элиты добились немалых успехов. В самой Пятой Республике президент и его партия контролируют обе ветви власти. На выборах в Европарламент новое движение «Обновим Европу» (эдакий филиал макроновской «Республики на марше») стало третьей по численности фракцией в законодательном органе ЕС. У Макрона почти наверняка появятся яркие и активные оппоненты (и я говорю сейчас не о евроскептиках), как только он яснее сформулирует свою стратегию. Мобилизуется ли Европа для формирования собственного центра сил или постарается на выгодных для себя условиях примкнуть к одному из лидеров? В общих чертах ответ станет ясен в 2020 году.

Как будем делить Арктику?

Согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года, арктический шельф поделен сегодня между пятью циркумполярными государствами – Россией, США, Канадой, Норвегией и Данией. Только эти страны, чьи побережья «смотрят» на Северный полюс, имеют право на исключительную экономическую зону в Арктике.

В наши дни, когда стали понятны размеры богатств Арктики, обострились не только споры о границах континентальных шельфов (что напрямую влияет на размеры экономических зон), но и дискуссии о самой сути конвенции 1982-го. Слишком много стран, не имеющих непосредственного выхода к полюсу, и транснациональных корпораций захотели получить свой «кусок пирога». На дипломатическом уровне складываются совершенно неожиданные альянсы. Так, Китай и США вместе лоббируют идею «открытости» Арктики, а Россия и Канада выступают за «суверенный подход», то есть сохранение старого деления региона.

Соперничество не ограничивается «войной карт». Идет настоящая арктическая технологическая гонка. И здесь у нашей страны есть серьезные преимущества. Достаточно сказать о самом мощном ледокольном флоте и единственной в мире плавучей ядерной энергетической установке.

Наращиваются и военные потенциалы в Арктике. Как минимум три страны – Россия, США (частично – вместе с союзниками по НАТО) и Китай – активно развивают полярные группировки, вводят в строй новую технику, проводят учения и разрабатывают стратегию и тактику действий в северных широтах. Арктика стала территорией коммерческого освоения и стратегического противостояния. Спор о ней станет в наступившем году одним из драйверов формирования новой системы международных соглашений. Такие соглашения, конечно, не будут заключены в 2020-м. Но видение мира, несомненно, изменится во многом именно благодаря этому региону.

А что с космосом?

Все, что сказано об Арктике, в полной мере применимо и к ближайшему внеземелью, с той лишь разницей, что коммерческое и военное освоение космического пространства находится пока в зачаточном состоянии. Но активная подготовка к переходу на новый уровень уже ведется. Началась новая полномасштабная космическая гонка. Полеты к астероидам, активная разведка лунной поверхности и ввод в эксплуатацию новых пилотируемых космических аппаратов – все это уже стало реальностью.

В 2019 году на орбиту слетали два американских корабля, рассчитанных на четырех–семиместное размещение экипажа – Space X Crew Dragon и Boeing Starliner CTC-100. Пилотируемые полеты на них начнутся в этом году. И сразу обострится дискуссия вокруг МКС – в каком режиме и на основании каких правил эксплуатировать ее до 2024 года и продлевать ли срок ее службы. Не удивлюсь, если в спор вмешается и Китайское национальное космическое управление, ранее лишенное доступа на международную станцию. Несомненно, снова возникнет дискуссия о космическом оружии. Старые запреты – на вывод в космос ядерного оружия, на использование небесных тел в военных целях и проч. – будут подвергнуты сомнению. Увы, именно так человечество начнет новую космическую экспансию.

О моделях развития в XXI веке

Мировое сообщество подходит к важному этапу своей эволюции. Внутриполитическая борьба в США, выход Китая на траекторию стратегической экспансии, укрепление геополитических позиций России, нестабильность в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке – все это радикально изменило картину мира, сложившуюся за последние десятилетия.

Новое соревнование великих держав будет вестись не только в индустриально-технологической, ресурсно-энергетической и военно-стратегической областях. Нарождается новая конкуренция моделей развития. Она приходит на смену идеологическому противостоянию двух сверхсистем и короткому периоду торжества либерального мирового порядка.

В Соединенных Штатах, если они только не свалятся в гражданскую войну, почти наверняка восторжествует идея национал-популистской демократии, которую «град на холме» будет активно «продавать» Европе, странам Британского содружества наций и Латинской Америке.

Китай активно реализует на практике модель техно-логистической интеграции Евразии, Африки и части Океании в единую сеть транспортных коридоров и телекоммуникаций. При этом свою меритократическую систему социальных лифтов Поднебесная позиционирует как наиболее успешный механизм роста. 2020 год должен стать для России ключевым в формулировании собственной модели развития. Россия в достаточной мере обеспечила себе военно-стратегическую безопасность и наглядно продемонстрировала успехи своей дипломатии. Есть подвижки и в разработке новейших технологий. Все это должно стать основой для выработки уникальной цивилизационной идеологии, которая сделает нашу страну полноправным соучредителем мира XXI столетия.