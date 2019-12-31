Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Взгляд
31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
Разделы

Россия удивляет Запад экономической стабильностью

2019 год прошел под знаком экономической стабильности в РоссииФото: Коньков Сергей/ТАСС
Экономическая устойчивость – вот главное слово, характеризующее российскую экономику в 2019 году. А это уже довольно много в условиях неприятной внешней конъюнктуры и санкционных угроз. Западу остается лишь удивляться, как это у России так все получается. Каких же успехов удалось добиться российской экономике?  Подробности...
Перейти а раздел…

Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
Перейти а раздел…

Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...

Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария
    Перейти а раздел…

    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

    Обсуждение: 4 комментария

    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

      Перейти а раздел…

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...

      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Главные ошибки автомобилистов зимой

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев и Лукашенко договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию без контрактов
              Нафтогаз назвал объем транзита газа с учетом остановки «Северного потока – 2»Захарова дала меткое определение современной внешней политике СШАПосольство США в Багдаде попытались взять штурмомКомпромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь
              В Нафтогазе рассказали, как будет проходить спор с Россией по газовому контрактуВ Совфеде оценили планы совместных учений Белоруссии и НАТОЭкс-сотрудник спецслужб назвал мотивы убийства ХангошвилиНазваны самые обедневшие за 10 лет российские миллиардеры
              Киев анонсировал отделение от российско-белорусской энергосистемыСотрудники «Sputnik Эстония» решили уволиться из-за угрозБурджанадзе предрекла России и Грузии сложные отношения в 2020 годуПесков назвал главную неудачу года

              Главная тема


              Россия удивляет Запад экономической стабильностью

              поздравление Путина


              Опубликовано новогоднее обращение президента России

              расширение альянса


              Появились данные о попытках Великобритании сделать Россию членом НАТО

              в условиях санкций


              В Кремле заявили о наличии мощностей для строительства «Северного потока – 2»

              Видео

              транзит газа


              Компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь

              «Кинжал» и «Циркон»


              Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

              поставки электроэнергии


              Почему Украина просит электричество у «агрессора»

              путинская эпоха


              Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

              российская валюта


              Откуда у рубля столько силы перед нефтью

              Реальное положение


              Ирина Алкснис: На теме еды в России хайп уже не поймаешь

              Разница в подаче


              Владимир Веретенников: Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

              Ирония судьбы


              Анна Долгарева: Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?


              Дмитрий Дробницкий

              Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 31 декабря 2019, 17:15

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Вторая половина 2010-х принесла миру много неожиданностей. Целая череда событий привела к полной отмене «конца истории». Вместо него человечество столкнулось с совершенно новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Самое удивительное во всем произошедшем даже не то, что власть «глобального начальства» была оспорена странами, не входящими в условную «ось добра», а то, что ему был брошен вызов именно на Западе, в тех государствах, которые эту ось образовывали.

              Поднявшаяся в 2016 году «популистская волна» не смела старую элиту, но и не схлынула. Острейшая политическая борьба в Соединенных Штатах, продолжающиеся споры вокруг выхода Британии из Евросоюза, развал правящих коалиций в Австрии и Италии (в обеих странах велика вероятность назначения новых выборов в 2020-м) – все это говорит о продолжающемся сражении между либерал-глобалистами и национал-популистами. К концу ушедшего года это сражение перешло в позиционную фазу, но не стало менее ожесточенным.

              Одновременно продолжает разворачиваться новое экономическое индустриально-технологическое соревнование между странами и блоками. Оно не сводится к так называемой торговой войне США и Китая и опосредованному участию в ней других государств. Соревнование касается каждой нации, готовой побороться за место под солнцем в XXI веке, перейти к следующему технологическому укладу и стать одним из лидеров развития.

              Два фундаментальных конфликта – международная конкуренция и противостояние национально-ориентированных элит и «глобального начальства» – пришли на смену либеральному миропорядку, о безальтернативности которого так часто говорили многие наши западные «партнеры». Каким же будет новый мир? Об этом ведутся горячие дискуссии в политической, экспертной и деловых средах. В 2020-м, на мой взгляд, самыми принципиальными станут споры по основным пяти темам.

              США между Deep State и «невозможным» президентом

              Фото: Joe Skipper/Reuters

              В Соединенных Штатах начата процедура импичмента президента. Шансов завершить ее изгнанием Дональда Трампа из Белого дома у оппозиции практически нет. Более того, своей отчаянной атакой на главу государства демократы серьезно повысили вероятность его переизбрания в наступившем году.

              Тем не менее накал борьбы в Вашингтоне не ослабевает. При этом суть противостояния уже давно лежит не в плоскости партийной политики. Нынешний хозяин Белого дома сражается не столько с идеологическими оппонентами, сколько с «глубинным государством» (Deep State), то есть с силовой и государственной бюрократией, тактическим союзником которой выступила Демократическая партия.

              Для современного Запада этот спор носит принципиальный характер. Кто прав в сложившейся ситуации – избранный демократическим путем «невозможный» президент или «профессионалы своего дела»? Что важнее – принципы демократии или «система», на необходимость сохранения которой указывают противники Трампа? «Глубинное государство» и «президент-разрушитель» не могут ужиться в одном политикуме. Одна из сторон должна одержать верх. Любой исход борьбы будет иметь для мира серьезные последствия.

              Кто и куда поведет Старый Свет?

              Брексит, предстоящий скорый уход со своего поста германского канцлера Ангелы Меркель и набирающие силу евроскептики заставляют элиту ЕС нервничать. Не добавляет ей оптимизма и скепсис нынешней администрации Белого дома в отношении НАТО и Евросоюза. Острой проблемой остается иммиграция. Все это происходит на фоне нулевого экономического роста.

              Китай и США уже не скрывают, что рассматривают Европу как одну из площадок своего противостояния. Поднебесной удалось поставить под свой контроль ключевые порты в Италии и Греции, опутать ЕС своими сетями связи пятого поколения (5G) и завладеть украинским двигателестроительным гигантом «Мотор Сич». Соединенные Штаты жестко возражают против эксплуатации китайского оборудования 5G западными странами и все еще не оставляют надежд остановить китайскую экспансию в Евразии.

              Россия за прошедшие годы обеспечила себе роль незаменимого поставщика энергоносителей в Старый Свет. И это было бы исключительно хорошей новостью для ЕС, если бы не полный провал проекта «зеленой энергетики», поглотивший сотни миллиардов евро.

              Объединенная Европа все еще остается первой экономикой мира. Но она так и не обрела цивилизационной субъектности. Западные аналитические издания открыто называют ее «десертом» на «пиршестве Пекина и Вашингтона» и «сдачей» в их экономическом торге.

              Пожалуй, единственным европейским лидером, который публично забил тревогу и призвал к переменам, стал президент Франции Эммануэль Макрон. Стоящие за ним либеральные элиты добились немалых успехов. В самой Пятой Республике президент и его партия контролируют обе ветви власти. На выборах в Европарламент новое движение «Обновим Европу» (эдакий филиал макроновской «Республики на марше») стало третьей по численности фракцией в законодательном органе ЕС. У Макрона почти наверняка появятся яркие и активные оппоненты (и я говорю сейчас не о евроскептиках), как только он яснее сформулирует свою стратегию. Мобилизуется ли Европа для формирования собственного центра сил или постарается на выгодных для себя условиях примкнуть к одному из лидеров? В общих чертах ответ станет ясен в 2020 году.

              Как будем делить Арктику?

              Согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года, арктический шельф поделен сегодня между пятью циркумполярными государствами – Россией, США, Канадой, Норвегией и Данией. Только эти страны, чьи побережья «смотрят» на Северный полюс, имеют право на исключительную экономическую зону в Арктике.

              В наши дни, когда стали понятны размеры богатств Арктики, обострились не только споры о границах континентальных шельфов (что напрямую влияет на размеры экономических зон), но и дискуссии о самой сути конвенции 1982-го. Слишком много стран, не имеющих непосредственного выхода к полюсу, и транснациональных корпораций захотели получить свой «кусок пирога». На дипломатическом уровне складываются совершенно неожиданные альянсы. Так, Китай и США вместе лоббируют идею «открытости» Арктики, а Россия и Канада выступают за «суверенный подход», то есть сохранение старого деления региона.

              Соперничество не ограничивается «войной карт». Идет настоящая арктическая технологическая гонка. И здесь у нашей страны есть серьезные преимущества. Достаточно сказать о самом мощном ледокольном флоте и единственной в мире плавучей ядерной энергетической установке.

              Наращиваются и военные потенциалы в Арктике. Как минимум три страны – Россия, США (частично – вместе с союзниками по НАТО) и Китай – активно развивают полярные группировки, вводят в строй новую технику, проводят учения и разрабатывают стратегию и тактику действий в северных широтах. Арктика стала территорией коммерческого освоения и стратегического противостояния. Спор о ней станет в наступившем году одним из драйверов формирования новой системы международных соглашений. Такие соглашения, конечно, не будут заключены в 2020-м. Но видение мира, несомненно, изменится во многом именно благодаря этому региону.

              А что с космосом?

              Все, что сказано об Арктике, в полной мере применимо и к ближайшему внеземелью, с той лишь разницей, что коммерческое и военное освоение космического пространства находится пока в зачаточном состоянии. Но активная подготовка к переходу на новый уровень уже ведется. Началась новая полномасштабная космическая гонка. Полеты к астероидам, активная разведка лунной поверхности и ввод в эксплуатацию новых пилотируемых космических аппаратов – все это уже стало реальностью.

              В 2019 году на орбиту слетали два американских корабля, рассчитанных на четырех–семиместное размещение экипажа – Space X Crew Dragon и Boeing Starliner CTC-100. Пилотируемые полеты на них начнутся в этом году. И сразу обострится дискуссия вокруг МКС – в каком режиме и на основании каких правил эксплуатировать ее до 2024 года и продлевать ли срок ее службы. Не удивлюсь, если в спор вмешается и Китайское национальное космическое управление, ранее лишенное доступа на международную станцию. Несомненно, снова возникнет дискуссия о космическом оружии. Старые запреты – на вывод в космос ядерного оружия, на использование небесных тел в военных целях и проч. – будут подвергнуты сомнению. Увы, именно так человечество начнет новую космическую экспансию.

              О моделях развития в XXI веке

              Мировое сообщество подходит к важному этапу своей эволюции. Внутриполитическая борьба в США, выход Китая на траекторию стратегической экспансии, укрепление геополитических позиций России, нестабильность в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке – все это радикально изменило картину мира, сложившуюся за последние десятилетия.

              Новое соревнование великих держав будет вестись не только в индустриально-технологической, ресурсно-энергетической и военно-стратегической областях. Нарождается новая конкуренция моделей развития. Она приходит на смену идеологическому противостоянию двух сверхсистем и короткому периоду торжества либерального мирового порядка.

              В Соединенных Штатах, если они только не свалятся в гражданскую войну, почти наверняка восторжествует идея национал-популистской демократии, которую «град на холме» будет активно «продавать» Европе, странам Британского содружества наций и Латинской Америке.

              Китай активно реализует на практике модель техно-логистической интеграции Евразии, Африки и части Океании в единую сеть транспортных коридоров и телекоммуникаций. При этом свою меритократическую систему социальных лифтов Поднебесная позиционирует как наиболее успешный механизм роста. 2020 год должен стать для России ключевым в формулировании собственной модели развития. Россия в достаточной мере обеспечила себе военно-стратегическую безопасность и наглядно продемонстрировала успехи своей дипломатии. Есть подвижки и в разработке новейших технологий. Все это должно стать основой для выработки уникальной цивилизационной идеологии, которая сделает нашу страну полноправным соучредителем мира XXI столетия.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Пожалуйста, не дарите крыс!

              Наталья Холмогорова, правозащитник
              Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
              Обсуждение: 7 комментариев

              Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
              Обсуждение: 52 комментария

              Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

              Владимир Веретенников, Журналист
              Можно буквально по пальцам пересчитать картины последних лет, в которых советский солдат изображен достойно: как герой, чьими жертвами и усилиями до сих пор существует русский народ. Подробности...
              Обсуждение: 132 комментария

              На теме еды в России хайп уже не поймаешь

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
              Обсуждение: 181 комментарий

              Подвиг декабристов подготовил все беды ХХ века

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Парадокс в том, что фрондирующая интеллигенция, в целом резко враждебная к советскому официозу, считала декабристов героями – и считает до сих пор. Это в силу извращенного представления о добре и зле: все, что плохо для русского государства – хорошо. Подробности...
              Обсуждение: 420 комментариев

              Половой акт может запросто превратиться в гражданский

              Алексей Алешковский, сценарист
              Правдивые истории смотреть всегда больно, потому что мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам нужна только своя правда, и мы готовы на все, чтобы растоптать чужую. Потому что иначе ее придется принять. Подробности...
              Обсуждение: 36 комментариев

              Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

              Павел Волков, публицист
              В ближайшие дни должен состояться большой обмен «удерживаемыми лицами» между ЛДНР и Украиной. Предыдущий подобный обмен был аж в 2017-м. Но очень многим в Киеве невыгодно, чтобы люди оказались на свободе. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Что пережил интернет в 2019 году

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              Пока мы отстаиваем свои права, западная пресса спокойно выполняет свою «работу» у нас: ведется жесткая пропаганда, направленная на подрыв авторитета органов государственной власти, происходит разжигание социальных конфликтов. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............