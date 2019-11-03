Зачем России черный континент

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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Католическая церковь теряет власть над деньгами

Католическая церковь делает выбор между деньгами и святостьюФото: Dinuka Liyanawatte/Reuters
Ватикан, богатейшая церковь в мире, находится на грани банкротства. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, получивший доступ к финансовым документам католической церкви. В чем причина происходящего и почему при всем при этом некоторые высшие руководители Ватикана оказались весьма богаты?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Зачем России черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай Бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...

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              Герман Садулаев

              Зачем России черный континент

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 3 ноября 2019, 12:30

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              Третья мировая война, если она, не дай Бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком, не между Москвой – Третьим-Римом и Вашингтоном – Сияющим-Градом-На-Холме. Все эти конфликты уже более или менее в прошлом. Это будет война между Китаем и Индией. И вестись она будет в Африке. И за Африку.

              Центр тяжести мировой цивилизации уже ощутимо сместился в сторону юго-восточной части Евразийского континента, туда, где расположены Китай и Индия. Прежде всего по демографическим причинам. На Земле сейчас проживает около 7,75 миллиардов людей. Из них около 2,8 миллиардов в Китае и Индии. Каждый третий и более житель планеты – индиец или китаец. Конечно, сохраняется отсталость в оригинальных технологиях, в уровне жизни. Но размер территории и количество населения – это то, что имеет значение, всегда имело и будет иметь - в борьбе за мировую гегемонию.

              Да и отставание в технологиях уже весьма небесспорно. Современные города Китая выглядят, как иллюстрации к футорологическим романам о XXII веке. Если убрать «бухгалтерские уловки», то экономика Китая наверняка является первой в мире по объему. Экономика Индии тоже немаленькая. Армии у них есть. Ядерное оружие есть. Населения много. Но вот территории маловато. И, соответственно, ресурсов. Все это есть в Африке.

              У России тоже много территории и ресурсов, «слишком много», в понимании западных держав, которые не забыли свои влажные мечты расширить за счет России свое Lebensraum. Но территория России надежно защищена мощной русской военной машиной, вооруженной в том числе и ракетами с ядерными боеголовками, но не только. Вторжение в Россию никто, будучи в здравом уме и рассудке, планировать не будет.

              И даже инфильтрация малоэффективна. Не стоит опасаться и того, что, например, китайцы сами по себе смогут «захватить» нашу Сибирь. Без «помощи» наших собственных коррумпированных чиновников у них ничего не получилось бы. Так что все опасности для территории и ресурсов России находятся не вовне, не в экспансии Китая и, тем более, Индии, а внутри самой России.

              Фото: Kenzaburo Fukuhara/Pool/Reuters

              А вот Африка – она почти что «ничья». В мировой геополитике «Черный континент» – это не субъект, а объект притязаний. Европа и Америка сильно уменьшили свое присутствие и влияние на континенте. Зато пришли Индия и Китай. Индия первоначально пользовалась тем фактом, что во многих странах Африки, которые прежде были колониями Великобритании, сохранились большие диаспоры индийцев (будучи поддаными британской короны они свободно передвигались в пределах Империи).

              К слову сказать, сам основатель индийского государства, Мохандас Ганди, много лет жил и работал в Южной Африке. Индийцы заняли ключевые места в экономике, финансах, торговле. И когда Британская Империя перестала существовать, Индия посчитала, что Африка – это ее «законное наследство» от бывшей метрополии.

              Однако в последние годы новый мировой гегемон, Китай, стал активно осваивать территорию и ресурсы африканских стран. Китай проводит политику невмешательства (рядом с китайским предприятием негры могут вырезать друг друга деревнями, китайская охрана не вмешивается), просто занимает и эксплуатирует территории, и даже работников привозит своих, из Китая. В Африке тоже живут люди, много людей, около 1,2 миллиарда, но их мнение никому не интересно.

              Потому что у них нет политического суверенитета, нет сильной армии, военно-морского флота, ядерного оружия, они раздроблены. И для китайцев, и для европейцев жители Африки, в лучшем случае, адресат благотворительных программ, а в худшем – нежелательные беженцы и вообще второсортный людской материал, обреченный на вымирание.

              Иная позиция была, пожалуй, только у Советского Союза. СССР помогал народам Африки обрести настоящую независимость и политическую субъектность. Нельзя сказать, чтобы это очень хорошо получилось. Но само присутствие Советского Союза, как одной из мировых держав, на континенте было необходимо и неизбежно.

              С тех пор, как Россия стала возвращаться в большую геополитику, стало неизбежным и заявление своих интересов в Африке. Проблема в том, что сейчас у нас нет привлекательной модели будущего, какой был социализм в советскую эпоху. Но позиция России как мощной военно-политической силы, противостоящей Западу, до сих пор актуальна. А теперь еще, так получается, Россия отчасти противостоит «новым колониалистам», Китаю и Индии. Хотя, скорее, не противостоит, но уравновешивает их амбиции.

              Если не завтра, то послезавтра, будет новый передел мира. Мир будет поделен между Китаем и Индией (остается надеяться, что без большой войны), в первую очередь, Африка будет поделена. Господство Америки – это реалии вчерашнего дня, а доли западных стран, в общем и целом, будут сокращены (потому что Китаю и Индии надо расти за счет кого-то). Россия должна быть участником, стороной и субъектом этого процесса (а не объектом, как Африка). Поэтому и в Африке наше присутствие необходимо. Политическое, военное, экономическое.

              Вот только формы и способы обозначения такого присутствия вызывают беспокойство. Не хотелось бы, чтобы влияние России ограничивалось обеспечением коммерческих интересов нескольких частных компаний, принадлежащих российским олигархам, и то, не напрямую, а через офшоры. Полномасштабное «возвращение России в Африку» должно обязательно включать в себя и военные базы, и политическое влияние, и «мягкую силу» - продвижение российской культуры, образования и даже образа жизни, ориентированного более на Россию, чем на Запад или на Китай. В этом смысле советский опыт может быть и применен, и развит. И чернокожие африканские студенты в ВУЗах наших северных городов должны быть, и пусть их будет много.

              Главное, чтобы после получения образования в России они вернулись к себе домой, в Африку. И вернулись с любовью к русскому миру в сердце, со знанием, пониманием русской культуры и русского языка, с уважением к России.    

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