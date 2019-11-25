Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Читал довольно-таки многочисленные посты в ленте про то, как небезызвестный Билл Браудер всех на...л, а сейчас это начинает потихоньку выясняться и раскручиваться.

Все цитируют статью в журнале «Шпигель», которую вкратце перевели или пересказали на русском несколько изданий. Журналист добросовестно покопался в сотнях документов и пришел к однозначному убеждению, что Магнитский никакой коррупции не вскрывал, а как человек, работавший на Браудера, в ней участвовал, никто его, соответственно, не убивал, он просто умер в СИЗО из-за плохого лечения и стечения ряда весьма печальных обстоятельств.

Это ужасно, за это надо жестоко наказывать, но так умирают, увы, сотни «сидельцев» каждый год. И даже в Британии и США так умирают потому, что на воле всегда лечат лучше, чем в тюрьме, а сидеть – это вообще стресс и чудовищная нагрузка для всего организма. И вообще, по мнению журналиста, смерть Магнитского – это отдельное событие, а мошенничества самого Браудера никогда не стоит рассматривать вместе с ним.

Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала.

А теперь этим государствам стыдно признать, что они жестко облажались и надо бы как-то все это отменять и извиниться перед «кровавым режимом». А это вот совершенно никак невозможно – лучше еще санкций добавить, чтобы «закон Магнитского» среди них как-то затерялся.

А сколько еще подобных затейливых историй, которые рассказываются пиаровцами и юристами для жадных на сенсации, но очень недалеких журналистов. Хотя все рано или поздно становится явным. Вечно обманывать нельзя.

Вот мне в этом плане понравился кусок интервью оскароносного режиссера Алекса Гибни, который снял новый фильм о Ходорковском «Гражданин Х». Режиссер самостоятельно изучал дело ЮКОСа, режиссер очень симпатизирует Ходорковскому, но говорит про убийство мэра Нефтеюганска: «Я не верю, что это убийство заказал Михаил. И все же возможно ли, чтобы это сделал кто-то из ЮКОСа, надеясь угодить боссу? Я думаю, это возможно!»

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А лет через десять мы убедимся, что российская Фемида не так уж сильно и ошибалась, просто на нее квалифицированно гадили за деньги.

А сколько еще таких дел, где надо немного проанализировать и подумать, прежде чем соглашаться с тем, что вам кидают журналисты?

Источник: Блог Дмитрия Гололобова