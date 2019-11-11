Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

Недавно Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет провел социологическое исследование, которое было направлено на погружение в мир церковного устройства. Одним из проблемных стал вопрос о нехватке у священников времени для обстоятельных бесед с верующими. Проректор ПСТГУ, протоиерей Николай Емельянов, огласил выводы. По его мнению, соцопрос показал, что всему виной недостаточное количество в России православных священников. На мой взгляд, проблема намного глубже.

С тезисом можно согласиться лишь отчасти. Ведь на территории нашей страны, действительно, всего около 20 тысяч священнослужителей – это крохотные 0,01% из 146 миллионов человек населения России. Их мало даже в соотношении к постоянным прихожанам, которых в стране 5-6 миллионов (3-4% россиян) – православных батюшек лишь 0,4% от этого числа.

Но в тоже время совершенно очевидно, что кадровое вливание не решит проблему. Количество не равно качеству. Нет гарантий, что, увеличив количественные показатели, священники вдруг станут более внимательнее и терпеливее к прихожанам. Так в чем же закавыка? На мой субъективный взгляд, их три.

Закавыка №1: потерянное время

Многие современники ощущают хроническую нехватку времени. Время как будто ускорилось. Не секрет, что у монахов Святой горы Афон есть древнее молитвенное правило, которое рассчитано на чтение в течение ночи. Сегодня они сетуют, что испокон веков времени прочесть все молитвы хватало, а теперь и целой ночи мало. Но мы не будем строить догадки об ощущении времени. Это категория субъективная. Давайте обратимся к фактам.

Вспоминается Марина Цветаева, которая называла читателей газет – глотателями пустот. Сегодня ленты соцсетей и мессенджеров потеснили газеты. Но ведь, согласитесь, что глотание «пустот» требует временных затрат. Бывало у вас такое, что на минутку решили заглянуть в WhatsApp или в какую соцсеть, а очнулись через пару часов? Время словно провалилось в дыру.

Священники тоже живут в этом пространственно-временном континууме, где часть их свободных минут растворяется в этой самой дыре. Кто-то возразит – мол, в сети не только пустоты – иногда попадается и что-нибудь полезное. А отсюда рождается вторая закавыка.

Закавыка №2: переизбыток информации

В современную эпоху за день человек получает столько информации, сколько в прошлом веке не получал за неделю или две, а то, может, и больше. У нас перманентный заворот информационных «кишок». Отсюда возникает синдром «переполненной флешки». Для того, чтобы записать новую информацию – нужно стереть часть старой. Мы становимся привередливыми к поступающему трафику. Фильтруем лишнее.

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От того быстро устаем от продолжительных бесед. Они нас перегружают, сажают нашу жизненную «батарейку» внимания. А, тем более, когда речь идет о тяжелых разговорах про жизненные невзгоды, семейные неурядицы, болезни, трагедии. Священнослужителям как раз чаще выпадают разговоры именно из этой категории. А от этого проистекает третья закавыка.

Закавыка №3: инфицирование социофобией

Сегодня невооруженным взглядом видно, что с развитием информационных технологий многие люди страдают социофобией, где особой ценностью становится зона комфорта, выход из которой воспринимается болезненно. Это как инфекция. На это повлияли и общие процессы атомизации общества, в результате чего сегодня жители отдельного подъезда дома не знают своих соседей, а, значит, не ходят друг к другу за солью или мясорубкой.

Все это вызывает у них дискомфорт, а потому люди нынче стали обособленными и недоверчивыми. К тому же зашкаливает активность внутренней миграции. Граждане часто меняют место жительства, не привязываясь к малой родине, сдают в аренду свое жилье, быстро перемещаются.

Ведь намного удобнее открыть свое личное представительство в соцсетях, и оттуда принимать гостей, заводить знакомства, вести переписку. Даже мысль о более близком общении ранит нас. Потому что общаться лицом к лицу стало психологически больно.

Публичный мир заставляет нас подстраиваться под собеседника, терпеть его недостатки, смиряться с обстоятельствами, вывозить проблемы. Поэтому нам проще разговаривать через свой информационный аватар, который мы создали искусственно из лучших или отфотошопленных фотографий, избранных статусов и тезисов.

И священнослужители не застрахованы от легких форм социофобии, поскольку иногда вынужденного и тяжелого общения слишком много. На это накладывается постоянная усталость. Именно поэтому батюшку проще найти в интернете. В этой связи, внутренне священнику хочется убежать после службы, когда на него устремлены сотни глаз.

Но он переламывает себя и идет к людям. А иногда не получается. Переламывать. Поэтому требование в семинариях к абитуриентам должны быть: стрессоустойчивость и необходимость много общаться с людьми, у которых горе и проблемы. Учить жить вне зоны комфорта.

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