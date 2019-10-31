Заборы не защитят детсады от психов с оружием

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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Зачем нужны уголовные дела о преступлениях Великой Отечественной

В 1980 году на городском кладбище Ейска был установлен памятник двумстам задушенным детямФото: adm-yeisk.ru
Следственный комитет возбудил дело против карателей из СС, казнивших в 1942 году более двухсот детей в оккупированном Ейске. Поводом стали архивные данные, недавно рассекреченные ФСБ. Но вот вопрос: не лучше ли сыщикам из СК ловить живых бандитов, чем перебирать в архивах бумаги про эсэсовцев, скорее всего, мертвых просто в силу возраста? Ведь по сути дело было и так раскрыто сразу после освобождения Ейска. Подробности...
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Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох

Та самая подводная лодка, которая так напугала НорвегиюФото: U.S. Military
Норвегия напугана – неподалеку от ее берегов целая группа российских подводных лодок проводит крупнейшую со времен окончания холодной войны «подводную спецоперацию». По крайней мере, так со ссылкой на военные источники уверяют местные СМИ. Что в этих сообщениях правда и что на самом деле делают в Норвежском море российские моряки? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО — кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...

Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

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От эвтаназии и до легализации каннибализма недалеко

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Русская жизнь неразрывно связана с христианской моралью. Умышленное умерщвление человека всегда называлось убийством, а суицид – самоубийством. Если откажемся от этих аксиом, то разрушим свой мировоззренческий код, запустим процесс расчеловечивания. Подробности...
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              Заборы не защитят детсады от психов с оружием

              Николай Гурьянов
              журналист
              		 31 октября 2019, 19:23

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              По поводу трагедии в Нарьян-Маре. Традиционно будут обвинять охранника, какие-нибудь депутаты обязательно предложат ужесточить контроль, ввести паспортный режим, натянуть колючую проволоку и т. д.

              Как яжотец, испытывающий в связи с трагедией понятные всякие сильные чувства, хотел бы заявить о вреде подобных запретительных, заградительных инициатив.

              Во-первых, это ни фига не поможет. К большому сожалению, от психов с оружием мы никак не защищены. Ну ок, если превратить садик в зону с запреткой и овчарками, может быть, туда никто не проникнет. Но если какой-нибудь псих захочет совершить злодеяние, он найдет, как это сделать, где-нибудь еще, и скорее всего никто, увы, не успеет на помощь.

              Нельзя все места пребывания с детьми или без них оградить высоким забором, а самих детей (и другие незащищенные категории населения) перемещать между ними в броневиках «Фалькатус».

              На мой взгляд, напротив, чем меньше будет заборов и прочих преград в наших городах – тем лучше для нашей среды обитания. Возможность, например, спокойно зайти в садик за ребенком, не проходя при этом паспортный контроль, досмотр, обыск – одно из достижений нашей цивилизации, то есть то, что мы должны отстаивать.

              Фото: кадр из видео

              Отмечу также, что хотя заборы в широком смысле слова малополезны, а то и вредны, в то же время институт ЧОПов скорее благо. Во-первых, зачастую это такая работа, которая скорее не работа, а вэлфер (пособие, на которое можно мало-мальски достойно жить) для большого количества русских людей (а русские люди заслужили право иметь велфэр), во-вторых, еще один взрослый человек, тем более мужчина, в учреждениях типа детских садиков никогда не помешает. Однако при этом всерьез ждать от них защиты от злодеяний – ну, несколько безответственно.

              Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор, возможность которого никак нельзя было предугадать. Как нельзя было предугадать, например, массовое убийство в Патрикеево, устроенное школьником-отличником. А значит, нельзя и принимать на основе этих трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей.

              Источник: Блог Николая Гурьянова

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