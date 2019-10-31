Заборы не защитят детсады от психов с оружием

По поводу трагедии в Нарьян-Маре. Традиционно будут обвинять охранника, какие-нибудь депутаты обязательно предложат ужесточить контроль, ввести паспортный режим, натянуть колючую проволоку и т. д.

Как яжотец, испытывающий в связи с трагедией понятные всякие сильные чувства, хотел бы заявить о вреде подобных запретительных, заградительных инициатив.

Во-первых, это ни фига не поможет. К большому сожалению, от психов с оружием мы никак не защищены. Ну ок, если превратить садик в зону с запреткой и овчарками, может быть, туда никто не проникнет. Но если какой-нибудь псих захочет совершить злодеяние, он найдет, как это сделать, где-нибудь еще, и скорее всего никто, увы, не успеет на помощь.

Нельзя все места пребывания с детьми или без них оградить высоким забором, а самих детей (и другие незащищенные категории населения) перемещать между ними в броневиках «Фалькатус».

На мой взгляд, напротив, чем меньше будет заборов и прочих преград в наших городах – тем лучше для нашей среды обитания. Возможность, например, спокойно зайти в садик за ребенком, не проходя при этом паспортный контроль, досмотр, обыск – одно из достижений нашей цивилизации, то есть то, что мы должны отстаивать.

Отмечу также, что хотя заборы в широком смысле слова малополезны, а то и вредны, в то же время институт ЧОПов скорее благо. Во-первых, зачастую это такая работа, которая скорее не работа, а вэлфер (пособие, на которое можно мало-мальски достойно жить) для большого количества русских людей (а русские люди заслужили право иметь велфэр), во-вторых, еще один взрослый человек, тем более мужчина, в учреждениях типа детских садиков никогда не помешает. Однако при этом всерьез ждать от них защиты от злодеяний – ну, несколько безответственно.

Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор, возможность которого никак нельзя было предугадать. Как нельзя было предугадать, например, массовое убийство в Патрикеево, устроенное школьником-отличником. А значит, нельзя и принимать на основе этих трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей.

Источник: Блог Николая Гурьянова

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