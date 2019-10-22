России нужна массовая жилищная кооперация

Систематически, по делам науки и бизнеса, посещаю буквально все субъекты Российской Федерации и вижу, что во многих регионах не изжита массовая миграция в крупные города – особенно миграция молодежи. Несмотря на то, что создаются новые производственные площадки, происходит рост заказов для имеющихся как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, вымывание населения и из восточных регионов страны, и из регионов европейской части России продолжается.

Одна из важнейших причин – нерешенность квартирного вопроса. Собственное комфортное жилье – это своего рода якорь, удерживающий человека на той или иной территории, создающий условия для образования семьи, рождения детей, мотивирующий на рост дохода.

Во-первых, рабочие места в регионах, даже в дотационных сейчас, как правило, имеются – о чем косвенно свидетельствует расширяющаяся миграция из стран Средней Азии и массовое привлечение китайской рабочей силы.

Во-вторых, это создает факторы привлекательности для инвесторов, рассматривающих возможности для открытия новых производств. Квалифицированная рабочая сила, люди без вредных привычек – ключевой фактор для них. Постоянные работники, в отличие от вахтовых рабочих, трудятся более эффективно – ведь они заинтересованы зарабатывать, чтобы содержать свои семьи. Вахтовые рабочие – плохое, краткосрочное решение, может быть в отдельных случаях выгодно инвесторам, но точно невыгодно региональным властям: завтра конъюнктура рынка изменится, завод закроется и в налогооблагаемой базе субъекта Федерации и муниципалитета образуется дыра.

В-третьих, зарабатывать в современных условиях можно не только в качестве наемного работника – в цифровую эпоху можно вести бизнес, не выходя из дома.

Согласно макроэкономической теории, основа экономического развития – производственный потенциал, в том числе рабочая сила, именно потенциал формирует спрос в том смысле, что создает условия для его удовлетворения. Комфортные условия жизни людей, в том числе качественное жилье, создают основу для формирования этого потенциала.

Как решается жилищный вопрос в провинции? Есть программы строительства жилья в регионах в рамках расселения ветхого и аварийного жилого фондов. То есть люди в лучшем случае переселяются из маленьких советских квартирок в такие же маленькие, но в новых домах – это не решение жилищной проблемы.

Коммерческого жилья строится мало – потому что на него нет спроса. А спроса нет потому, что доходов недостаточно, чтобы купить квартиру. При том, что в провинции большая комфортная квартира стоит в среднем около 3-3,5 млн рублей.

Государство пытается решить эту проблему – например, дальневосточная двухпроцентная ипотека направлена именно на это. Но программа пока не начата, она касается только нескольких субъектов Федерации – а что делать в остальных?

Ипотечный способ финансирования покупки жилья во многих случаях не годится. Ипотека на порядок увеличивает стоимость квартиры для покупателя – за счет высокого банковского процента и страховки. Безусловно, есть примеры льготирования и частичного финансирования банковского процента, но они довольно редки.

К тому же ипотеку многие сограждане брать опасаются: нет уверенности в доходах будущих лет. А если заемщик не справится с платежами, он останется и без квартиры, и без уже внесенных для погашения ипотечного кредита денег.

Нужно иметь в виду, что ипотечный кредит может получить далеко не каждый. В числе стоп-факторов для банков – незначительный срок работы на одном месте, что характерно для только окончивших вузы; недостаточный размер официальной заработной платы; частая смена мест работы, что также характерно для молодежи, ищущей оптимальное место работы; негативные моменты в кредитной истории, которые могут возникать при нестабильности доходов.

Ипотека – решение скорее для мегаполисов. Оптимальный вариант для провинции – жилищная кооперация, более экономная, мягкая форма финансирования покупки жилья.

Речь идет, по сути, о покупке квартиры вскладчину. Нет ни банковского процента, ни платы за страховку, как в случае с покупкой в ипотеку. Дополнительные затраты в ЖК связаны только со вступительным и членскими взносами – но это менее 1% от стоимости кооператива. Минус по сравнению с ипотекой состоит в том, что квартиру гражданин получает не сразу – он должен подождать в очереди.

В крупных кооперативах она, как правило, не более года, обычно около девяти месяцев. Но время ожидания оправданно с финансовой точки зрения тем, что квартира приобретается без ипотечной «наценки».

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К тому же кооператив не проверяет пайщика – он проводит профессиональную проверку и оценку квартиры, она находится в собственности кооператива до момента полного расчета с ним пайщика, но он может прописаться в ней и жить с момента приобретения квартиры в его интересах. Если пайщик передумал или не может платить – он выходит из кооператива, но кооператив при этом полностью возвращает ему внесенные паевые средства – гарантией возврата служит возможность продажи квартиры, которая приобреталась в интересах пайщика.

России нужна массовая жилищная кооперация – при поддержке федеральных, региональных и местных властей. В Германии жилищными кооперативами приобретается 10% квартир. В России этот параметр может быть даже превзойден.

Собственное жилье – одно из ключевых звеньев, потянув за которое можно вытянуть всю цепь стабильного экономического развития в регионах.