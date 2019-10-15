Россия своих в обиду не дает

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России

Эрдоган становится зависимым от хороших отношений с РоссиейФото: Umit Bektas/Reuters
США вводят полноценные санкции против своего крупнейшего военного союзника – Турции, из-за военной операции на севере Сирии. В поддержку Вашингтона выступили все страны Европейского союза и большинство стран–членов НАТО. Усиливающиеся противоречия внутри Североатлантического альянса могут затронуть и размещенное в Турции ядерное оружие. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Россия своих в обиду не дает

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти — и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...

Октябрьская революция против Ленина

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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

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          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Я не смотрел эти передачи

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              Игорь Мальцев

              Россия своих в обиду не дает

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 15 октября 2019, 18:00

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              Вы тоже заметили, что время как-то сильно ускоряется? Я просто сужу по количеству так называемых «показательных кейсов» (дел, а не чемоданов) — они происходят все чаще и чаще, и каждый из них слегка изменяет общество и страну. 

              Вот, вроде бы, вчера все жили в простой парадигме: «прекрасные умные и трогательные либералы супротив безжалостной машины подавления и ее цепных псов». И тут вдруг что-то такое происходит и все начинают выглядеть просто линчевскими совами — не тем, чем они раньше казались.

              Последний прекрасный случай — дело журналистки Юлии Юзик. В России много журналистов, хороших и разных, и неважно, что после прочтения опусов некоторых хочется помыть руки тщательно с дезинфектором. Именно к последним и принадлежит Юлия, но это неважно. Есть такой востребованный жанр — «раскачивать лодку».  Да и бог бы с ней.

              Но тут вдруг мадам Юзик по приглашению мутных граждан прилетела в Тегеран и тут же получила весь спектр исламского гостеприимства, которое она многие годы тщательно рекламировала на страницах различных изданий. Короче, у нее не только отобрали паспорт, но еще и обвинили в том, что она израильский шпион.

              Судя по ее текстам, она, конечно, если и шпион, то саудовский, а, стало быть, по определению не может быть шпионом израильским. Хотя, кто этих двойных агентов знает, особенно, если для тебя и собственная страна — не Родина, а так, место временного пребывания.

              Фото: instagram.com/yulia.yuzik

              Короче, Юлия попала в неприятную ситуацию, где ей вполне светил червонец за решеткой.  Естественно, это внесло во внутреннюю дискуссию в стране некоторый сумбур.  В стане диванных антипутинистов возник раскардаж — в кои-то веки у них нечего было предъявить режиму, хотя некоторые доболтались до того, что это лично Путин попросил стражей исламской революции принять госпожу Юзик под белы рученьки.

              В основном, это те самые люди, которые радовались, когда в Америке приняли Марию Бутину. И страстно желали ей сгнить в тюрьме. И эти же люди, кстати, жаждали услышать от своих оппонентов крики такой же радости по поводу Юзик. Так как люди обычно судят только по себе. Но не сложилось. Что-то особо никто из условных «охранителей» и не радовался. Зато возникла тема «а не оборзел ли Иран, и что он себе позволяет делать с российским гражданином»? В смысле, гражданкой.

              И тут возникла другая тема, которая также касается внутренних разборок. Дело в том, что вечно обиженные (любители и профессионалы) очень долго качали тему «а вот в Америке».  Мысль была проста, как песнь акына — американцы не дают своих в обиду и по малейшему намеку на угрозу безопасности пьяному американскому туристу в борделях Таиланда Америка посылает ему на помощь весь Третий флот США во главе с авианосцем «Рональд Рейган». 

              Потому что там вам не здесь. Это великая страна и она всегда поставит на место обидчика гражданина США. Несмотря на то, что это такой же миф, как «в Германии нет коррупции», его по-всякому катают на кончике языка все, кому не лень. В основном, для противопоставления России, которая всегда оставит гражданина в беде. Такое прекрасное черно-белое мышление.

              И тут все начало ломаться — за гражданку Юзик вписались МИД и Лавров лично, и даже кто-то из посольских просто на свои купил ей обратный билет, когда все-таки удалось выдернуть ее из иранского зиндана. То есть, оказалось, что родина помнит и родина слышит. Более того — активно заступается.

              И произошел следующий слом реальности. Юлия Юзик сделала ужасное. Она совершила самое дурное, что могла — она поблагодарила за свое спасение не только МИД, но и Путина. Боже, что тут началось.

              Вся та публика, которая бубнила, что «Россия всегда оставит в бидэ», почувствовала себя глубоко оскорбленной и преданной. Да так, что теперь госпожа Юзик стала главным врагом либеральной общественности. Чем-то средним между Берией и Сталиным.  И даже ее бывшие единомышленники не стали сдерживаться. Не стоит перечислять, кем она вдруг стала. Потому что им она была нужна в тюрьме — как подтверждение их тезисов.

              И вдруг вышла осечка. И понеслось. И эти люди что-то нам потом говорят про hate speech. Журналистке пришлось прикрыть аккаунт, чтобы перестать получать оскорбления и угрозы от борцов с режимом за светлые идеалы. Отлично — общественность показала свое истинное мурло.

              А я вот думаю — а если бы общественность вдруг узнала, что «цивилизованные страны», типа Америки или Британии, легко и просто, например, отзывают свое гражданство — в том числе и по политическим мотивам, а Россия, например, просто не может отозвать, потому что нельзя по Конституции — как бы их накрыло?

              То есть, по факту, России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти — и спасает. Я бы посмотрел с интересом за спасением американского журналиста, который выступает против засилья леволиберальной диктатуры в американских университетах и СМИ — как долго бы до него шел тихим ходом авианосец «Рональд Рейган»?  Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Как у утратившего доверие Родины.


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