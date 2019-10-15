Россия своих в обиду не дает

Вы тоже заметили, что время как-то сильно ускоряется? Я просто сужу по количеству так называемых «показательных кейсов» (дел, а не чемоданов) — они происходят все чаще и чаще, и каждый из них слегка изменяет общество и страну.

Вот, вроде бы, вчера все жили в простой парадигме: «прекрасные умные и трогательные либералы супротив безжалостной машины подавления и ее цепных псов». И тут вдруг что-то такое происходит и все начинают выглядеть просто линчевскими совами — не тем, чем они раньше казались.

Последний прекрасный случай — дело журналистки Юлии Юзик. В России много журналистов, хороших и разных, и неважно, что после прочтения опусов некоторых хочется помыть руки тщательно с дезинфектором. Именно к последним и принадлежит Юлия, но это неважно. Есть такой востребованный жанр — «раскачивать лодку». Да и бог бы с ней.

Но тут вдруг мадам Юзик по приглашению мутных граждан прилетела в Тегеран и тут же получила весь спектр исламского гостеприимства, которое она многие годы тщательно рекламировала на страницах различных изданий. Короче, у нее не только отобрали паспорт, но еще и обвинили в том, что она израильский шпион.

Судя по ее текстам, она, конечно, если и шпион, то саудовский, а, стало быть, по определению не может быть шпионом израильским. Хотя, кто этих двойных агентов знает, особенно, если для тебя и собственная страна — не Родина, а так, место временного пребывания.

Короче, Юлия попала в неприятную ситуацию, где ей вполне светил червонец за решеткой. Естественно, это внесло во внутреннюю дискуссию в стране некоторый сумбур. В стане диванных антипутинистов возник раскардаж — в кои-то веки у них нечего было предъявить режиму, хотя некоторые доболтались до того, что это лично Путин попросил стражей исламской революции принять госпожу Юзик под белы рученьки.

В основном, это те самые люди, которые радовались, когда в Америке приняли Марию Бутину. И страстно желали ей сгнить в тюрьме. И эти же люди, кстати, жаждали услышать от своих оппонентов крики такой же радости по поводу Юзик. Так как люди обычно судят только по себе. Но не сложилось. Что-то особо никто из условных «охранителей» и не радовался. Зато возникла тема «а не оборзел ли Иран, и что он себе позволяет делать с российским гражданином»? В смысле, гражданкой.

И тут возникла другая тема, которая также касается внутренних разборок. Дело в том, что вечно обиженные (любители и профессионалы) очень долго качали тему «а вот в Америке». Мысль была проста, как песнь акына — американцы не дают своих в обиду и по малейшему намеку на угрозу безопасности пьяному американскому туристу в борделях Таиланда Америка посылает ему на помощь весь Третий флот США во главе с авианосцем «Рональд Рейган».

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Потому что там вам не здесь. Это великая страна и она всегда поставит на место обидчика гражданина США. Несмотря на то, что это такой же миф, как «в Германии нет коррупции», его по-всякому катают на кончике языка все, кому не лень. В основном, для противопоставления России, которая всегда оставит гражданина в беде. Такое прекрасное черно-белое мышление.

И тут все начало ломаться — за гражданку Юзик вписались МИД и Лавров лично, и даже кто-то из посольских просто на свои купил ей обратный билет, когда все-таки удалось выдернуть ее из иранского зиндана. То есть, оказалось, что родина помнит и родина слышит. Более того — активно заступается.

И произошел следующий слом реальности. Юлия Юзик сделала ужасное. Она совершила самое дурное, что могла — она поблагодарила за свое спасение не только МИД, но и Путина. Боже, что тут началось.

Вся та публика, которая бубнила, что «Россия всегда оставит в бидэ», почувствовала себя глубоко оскорбленной и преданной. Да так, что теперь госпожа Юзик стала главным врагом либеральной общественности. Чем-то средним между Берией и Сталиным. И даже ее бывшие единомышленники не стали сдерживаться. Не стоит перечислять, кем она вдруг стала. Потому что им она была нужна в тюрьме — как подтверждение их тезисов.

И вдруг вышла осечка. И понеслось. И эти люди что-то нам потом говорят про hate speech. Журналистке пришлось прикрыть аккаунт, чтобы перестать получать оскорбления и угрозы от борцов с режимом за светлые идеалы. Отлично — общественность показала свое истинное мурло.

А я вот думаю — а если бы общественность вдруг узнала, что «цивилизованные страны», типа Америки или Британии, легко и просто, например, отзывают свое гражданство — в том числе и по политическим мотивам, а Россия, например, просто не может отозвать, потому что нельзя по Конституции — как бы их накрыло?

То есть, по факту, России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти — и спасает. Я бы посмотрел с интересом за спасением американского журналиста, который выступает против засилья леволиберальной диктатуры в американских университетах и СМИ — как долго бы до него шел тихим ходом авианосец «Рональд Рейган»? Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Как у утратившего доверие Родины.