В первый день чемпионата мира по футболу – 2018 сборная Россия подарила стране праздник, разгромив команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Восторженными эмоциями делятся в том числе те, кто уже и опасался болеть за российских футболистов.

Дмитрий ЛЕКУХ, писатель: Черт, парни, одно очко, одна ничья – и мы фактически в плей-офф, впервые в российской истории. Дай бы Бог. Источник

Андрей ЛАЗАРЧУК, писатель: Ну, чо. Такой футбол нам нужен. ПС: Путину, конечно, было страшно неловко перед гостем, но что поделаешь – мяч круглый, поле зеленое... Источник

Кристина ПОТУПЧИК, общественный деятель: Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. На эту игру нам бы всем равняться. А парням – продолжать в том же духе! Умнички. Источник

Алексей ЖИВОВ, общественный деятель: Всех с победой. Матч, который хочется запомнить!

Если по существу, то:

- блестящее завершение;

- полная концентрация и собранность 93 минуты;

- отличные индивидуальные действия, эффектные и эффективные финты и обводки, классные дальние передачи;

- выверенная тактика с высоким прессингом и кинжальными контратаками;

- высочайшая личная мотивация каждого футболиста. Самоотдача не снижалась до финального свистка.

Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры. Кадыров действительно заходил в раздевалку перед матчем?

Кроме шуток, лучший матч сборной за долгие годы. Соперник слабый, но красоты победы это не снижает. С такой игрой есть все шансы выйти из группы.

Спасибо за праздник, ребята. Черышев просто прекрасен. Источник

Анастасия КАШЕВАРОВА, главный редактор Daily Storm: Спасибо также бывшему игроку сборной России Дмитрию Черышеву, который воспитал сегодняшнего героя Дениса Черышева, забившего два гола в ворота сборной Саудовской Аравии. Источник

Нил СОКОЛОВ, болельщик: Россия – Саудовская Аравия 5:0! И что теперь будет с ценой на нефть? Источник

Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Так и быть, уругвайцам мы С-400 можем просто подарить. Им, конечно, может, она и ни к чему – но для дорогих гостей, которые вежливы с хозяевами, нам ничего не жалко. Источник

Лев ПИРОГОВ, публицист: Реакция курильщика. До матча: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй...» После матча: «Слава Богу!»

Реакция здорового человека. До матча: «Буратины обгадятся... Чертовы одноногие миллионеры...» После матча: «А-а-а! Слепаков г...дон! Рос-си-я! Рос-си-я! Рос-си-я»! Источник

Антон ВОЕВОДИН, консультант: Какая боль, какая боль: Россия – саудиты 5:0!!! Неожиданная польза от ТВ-окон Собянина. Смотрим с парнями матч. С перерывом на пересадки. Вагон ревел! И девы повизгивали! Источник

Юрий ЖУКОВСКИЙ, болельщик: Еще раз приходится напоминать «экспертам», что прогнозы в футболе – вещь не только неблагодарная, но еще и смешная, мало того, что такие эксперты подвергаются осмеянию, так еще ведь болельщики и побить могут... ногами... Источник