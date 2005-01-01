Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:41  |  vz.ru
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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...

Удивительное свойство Станислава Говорухина

Егор Холмогоров, Публицист
«Вор должен сидеть в тюрьме», «так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли», «ворошиловский стрелок» – эти «мемы» определили мировоззрение нескольких поколений. Прощаясь с Говорухиным, мы вспоминаем не только яркого режиссера. Подробности...
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Почему феминистки поддерживают повышение пенсионного возраста

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Как и я предполагала, многие феминистки и другие женщины с активной социальной позицией оценивают повышение пенсионного возраста догадайтесь как. Так, как и я об этом давно говорю. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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        • Да, вместе с российским

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        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

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          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 14 июня 2018, 22:02

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          В первый день чемпионата мира по футболу – 2018 сборная Россия подарила стране праздник, разгромив команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Восторженными эмоциями делятся в том числе те, кто уже и опасался болеть за российских футболистов.

          Дмитрий ЛЕКУХ, писатель: Черт, парни, одно очко, одна ничья – и мы фактически в плей-офф, впервые в российской истории. Дай бы Бог. Источник

          Андрей ЛАЗАРЧУК, писатель: Ну, чо. Такой футбол нам нужен. ПС: Путину, конечно, было страшно неловко перед гостем, но что поделаешь – мяч круглый, поле зеленое... Источник

          Кристина ПОТУПЧИК, общественный деятель: Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. На эту игру нам бы всем равняться. А парням – продолжать в том же духе! Умнички. Источник

          Алексей ЖИВОВ, общественный деятель: Всех с победой. Матч, который хочется запомнить!
          Если по существу, то:
          - блестящее завершение;
          - полная концентрация и собранность 93 минуты;
          - отличные индивидуальные действия, эффектные и эффективные финты и обводки, классные дальние передачи;
          - выверенная тактика с высоким прессингом и кинжальными контратаками;
          - высочайшая личная мотивация каждого футболиста. Самоотдача не снижалась до финального свистка.

          Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры. Кадыров действительно заходил в раздевалку перед матчем?

          Кроме шуток, лучший матч сборной за долгие годы. Соперник слабый, но красоты победы это не снижает. С такой игрой есть все шансы выйти из группы.

          Спасибо за праздник, ребята. Черышев просто прекрасен. Источник

          Анастасия КАШЕВАРОВА, главный редактор Daily Storm: Спасибо также бывшему игроку сборной России Дмитрию Черышеву, который воспитал сегодняшнего героя Дениса Черышева, забившего два гола в ворота сборной Саудовской Аравии. Источник

          Нил СОКОЛОВ, болельщик: Россия – Саудовская Аравия 5:0! И что теперь будет с ценой на нефть? Источник

          Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Так и быть, уругвайцам мы С-400 можем просто подарить. Им, конечно, может, она и ни к чему – но для дорогих гостей, которые вежливы с хозяевами, нам ничего не жалко. Источник

          Лев ПИРОГОВ, публицист: Реакция курильщика. До матча: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй...» После матча: «Слава Богу!»

          Реакция здорового человека. До матча: «Буратины обгадятся... Чертовы одноногие миллионеры...» После матча: «А-а-а! Слепаков г...дон! Рос-си-я! Рос-си-я! Рос-си-я»! Источник

          Антон ВОЕВОДИН, консультант: Какая боль, какая боль: Россия – саудиты 5:0!!! Неожиданная польза от ТВ-окон Собянина. Смотрим с парнями матч. С перерывом на пересадки. Вагон ревел! И девы повизгивали! Источник

          Юрий ЖУКОВСКИЙ, болельщик: Еще раз приходится напоминать «экспертам», что прогнозы в футболе – вещь не только неблагодарная, но еще и смешная, мало того, что такие эксперты подвергаются осмеянию, так еще ведь болельщики и побить могут... ногами... Источник


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