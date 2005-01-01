Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Вечером 29 мая, в Киеве, в собственной квартире убит Аркадий Бабченко – журналист известный своими русофобскими высказываниями, который эмигрировал на Украину по политическим мотивам. Журналисты, политологи и пользователи соцсетей комментируют резонансное убийство.

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала Russia Today: Уже который раз одно и то же: Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований. Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там. Царство Небесное убитому, энивэй. Источник

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Так и думал, что под чемпионат без Головы Гонгадзе не обойдется, но почему-то думал, что убьют кого-то в Москве, а не в Киеве... Источник

Марат БАШИРОВ, политтехнолог: Лидеры «нормандской четверки» последний раз собирались осенью 2016 года. Сегодня было объявлено, что министры иностранных дел 1 июня соберутся для предварительной работы, чтобы впоследствии могли провести первую за два года встречу главы России, Германии, Франции и Украины. Меркель и Макрон недавно лично обсудили с Путиным ситуацию на Украине.

И вот – убийство Бабченко. Каждый раз одно и тоже, как только собираются сдвинуть ситуацию с мертвой точки, так резонансное убийство на Украине. Создается впечатление, что Порошенко уже не управляет ситуацией и радикалы тупо крутят один и тот же сценарий. Источник

Олег КАШИН, журналист: В паре России и Украины именно Украина – страна великих амбиций, а Россия, в которой само существование общества вызывает вопросы, ни на что не претендует и ни на что не надеется. И именно об это противоречие разбиваются человеческие судьбы тех, кто хотел найти в Киеве то, чего не мог найти в Москве.

На берегу украинской утопии нет места для россиян. Этот вывод, написанный в том числе кровью, заслуживает того, чтобы стать правилом для тех в России, кто сегодня вращает глобус в поисках места, где можно или переждать путинскую реакцию, или тем более состояться за неимением возможностей на родине. Да, лучше мыть посуду в Нью-Йорке, чем писать статьи в Киеве. Да, лучше торговать кебабом в Хельсинки, чем заседать в администрации в Одессе. Да, лучше носить ватник, чем вышиванку.

Это не значит, что Украина враг любому россиянину – в конце концов, страны и народы состоят из живых людей, и каждый, кто когда-нибудь сталкивался с украинцами, обязательно расскажет много хорошего об этих людях. Но последнее слово не за людьми, а за беспощадной логикой развития молодого государства, в котором и украинцам-то не всем хватит места, что уж говорить о приезжих из России. Источник

Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ, публицист: У застреленного сегодня в Киеве журналиста Аркадия Бабченко была такая манера: когда погибал-умирал кто-нибудь ему неприятный, он быстро взбирался на воображаемый гроб своего неприятеля и страстно танцевал на нем, подробно рассказывая о том, почему покойного нисколько не жалко, и почему он заслужил свою смерть.

Не будем уподобляться Аркадию Бабченко. Упокой, Господи, раба Твоего, и даруй ему жизнь вечную. А заслужил он ее или нет - решать не нам. Источник

Андрей ТЕСЛЯ, кандидат философских наук: в Киеве убит журналист –

- лента пишет, что убил Путин –

- ну да, резонно, больше некому и мотивов больше никак –

- очевидное дело.

Сдается мне, вскоре и погодные явления будут связывать с ним же. Культ, сотворяемый ненавидящими - не самый редкий случай в истории, но все равно удивительно наблюдать, как он творится воочию, практически без всяких данных со стороны самого персонажа. Источник

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог: Десять лет назад мы сделали книжку о пятидневной войне с Грузией. Текст Игоря Джадана, фото Аркадия Бабченко, информация Тимофея Шевякова, моя редактура.

Игорь Джадан сидит в тюрьме СБУ, Аркадий Бабченко мертв. На главного редактора издательства, в котором вышла наша книжка, пытались завести уголовное дело, но к тому времени он скоропостижно скончался. Никаких выводов из этого я делать не готов. Источник

Ростислав АНТОНОВ, общественный деятель: Всё-таки странная штука жизнь. Человек бежал от гипотетических преследований «путинского режима» и нашел реальную смерть в той стране чьи интересы он яростно защищал. Это не первый беглый журналист из России убитый на Украине, ну и понятно, что не последний. Источник

Александр ЖУЧКОВСКИЙ, ополченец:

В Киеве застрелен Аркадий Бабченко. Тот самый, да. Который мечтал об оккупации России НАТО и «Абрамсах» на Тверской. Ненавистник России, каких поискать. Виртуоз русофобии. Получил по заслугам. Смерть закономерная и даже предсказуемая. Далеко не первый «двухсотый», которого приютила Украинушка, и видимо не последний. Suum cuique. Источник

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Ближайшие дни, а может недели, по всей Украине будет раздаваться вой «Путин убил!». Не хочу обсуждать политические взгляды Бабченко, историю жизни, убийц. Когда-то читал его, потом тон публикаций читал истеричным, и я потерял интерес.

Но что хочу сказать - дорогие журналисты (украинские, российские, армянские) каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу, в публикациях будут искать вероятный повод для убийства, будут делать громкие заявления. Но ваших убийц никто не попытается найти. Источник

Валерия ИВАШКИНА, журналист (Киев): Ещё один убитый журналист. Аркадия Бабченко застрелили в квартире, жена находилась в соседней комнате. Ее не тронули. Нападения, препятствования профессиональной деятельности, фальсификация дел и даже убийства журналистов в Украине остаются безнаказанными. А это открывает дорогу для новых преступлений. Соболезную родным и близким. Источник

Роман АНТОНОВСКИЙ, писатель: В Киеве помер знаменитый русофоб Аркадий Бабченко, симпатизант украинских карателей, собиравший деньги на убийство русских людей Донбасса. Завтра всем Дождем и Медузой будут искать след Путина, газ Новичок в борще, удар Бука по галушкам, атаку призрака Мотороллы, ну и голосовать за то, какой мост назвать именем Бабченко. Я бы его именем назвал тупик: Тупик Бабченко. Ибо путь Иуды и предателя своего народа - всегда тупик! Источник

Дмитрий МИХАЙЛИН, издатель: Аркадий Бабченко был мне отвратителен - насколько может быть отвратительным малознакомый человек. Мы общались пару раз - ещё до того, как он стал мразью.

Но убивать людей - нельзя. Особенно нельзя убивать журналистов. Радоваться их смерти - нельзя. Он - радовался. Но он сам ответит Там за свои слова и поступки. Уже отвечает. А нам придётся отвечать - за свои.

И ещё, кстати, это хороший тест на идиотизм. Любой, кто скажет, что это «происки путинского режима» - идиот. Потому что никакого вреда этому режиму Бабченко при жизни не причинял - а причинил только фактом своего убийства.

Христос учил нас молиться за своих врагов. Это именно тот случай. И это необходимо прежде всего - нам. Источник