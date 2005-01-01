Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

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30 мая, среда  |  Последнее обновление — 01:03  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские) каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...

«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...

До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
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Обсуждение: 17 комментариев
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Обсуждение: 9 комментариев

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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

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          Общественное мнение

          Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 29 мая 2018, 23:30

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          Вечером 29 мая, в Киеве, в собственной квартире убит Аркадий Бабченко – журналист известный своими русофобскими высказываниями, который эмигрировал на Украину по политическим мотивам. Журналисты, политологи и пользователи соцсетей комментируют резонансное убийство.

          Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала Russia Today: Уже который раз одно и то же: Такой-то убит в Киеве. Ранее он покинул Россию, опасаясь преследований. Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там. Царство Небесное убитому, энивэй. Источник

          Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист: Так и думал, что под чемпионат без Головы Гонгадзе не обойдется, но почему-то думал, что убьют кого-то в Москве, а не в Киеве... Источник

          Марат БАШИРОВ, политтехнолог: Лидеры «нормандской четверки» последний раз собирались осенью 2016 года. Сегодня было объявлено, что министры иностранных дел 1 июня соберутся для предварительной работы, чтобы впоследствии могли провести первую за два года встречу главы России, Германии, Франции и Украины. Меркель и Макрон недавно лично обсудили с Путиным ситуацию на Украине. 

          И вот  убийство Бабченко. Каждый раз одно и тоже, как только собираются сдвинуть ситуацию с мертвой точки, так резонансное убийство на Украине. Создается впечатление, что Порошенко уже не управляет ситуацией и радикалы тупо крутят один и тот же сценарий. Источник

          Олег КАШИН, журналист: В паре России и Украины именно Украина – страна великих амбиций, а Россия, в которой само существование общества вызывает вопросы, ни на что не претендует и ни на что не надеется. И именно об это противоречие разбиваются человеческие судьбы тех, кто хотел найти в Киеве то, чего не мог найти в Москве.

          На берегу украинской утопии нет места для россиян. Этот вывод, написанный в том числе кровью, заслуживает того, чтобы стать правилом для тех в России, кто сегодня вращает глобус в поисках места, где можно или переждать путинскую реакцию, или тем более состояться за неимением возможностей на родине. Да, лучше мыть посуду в Нью-Йорке, чем писать статьи в Киеве. Да, лучше торговать кебабом в Хельсинки, чем заседать в администрации в Одессе. Да, лучше носить ватник, чем вышиванку.

          Это не значит, что Украина враг любому россиянину – в конце концов, страны и народы состоят из живых людей, и каждый, кто когда-нибудь сталкивался с украинцами, обязательно расскажет много хорошего об этих людях. Но последнее слово не за людьми, а за беспощадной логикой развития молодого государства, в котором и украинцам-то не всем хватит места, что уж говорить о приезжих из России. Источник

          Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ, публицистУ застреленного сегодня в Киеве журналиста Аркадия Бабченко была такая манера: когда погибал-умирал кто-нибудь ему неприятный, он быстро взбирался на воображаемый гроб своего неприятеля и страстно танцевал на нем, подробно рассказывая о том, почему покойного нисколько не жалко, и почему он заслужил свою смерть. 

          Не будем уподобляться Аркадию Бабченко. Упокой, Господи, раба Твоего, и даруй ему жизнь вечную. А заслужил он ее или нет - решать не нам. Источник

          Андрей ТЕСЛЯ, кандидат философских наук: в Киеве убит журналист –

          - лента пишет, что убил Путин –

          - ну да, резонно, больше некому и мотивов больше никак –

          - очевидное дело.  

          Сдается мне, вскоре и погодные явления будут связывать с ним же. Культ, сотворяемый ненавидящими - не самый редкий случай в истории, но все равно удивительно наблюдать, как он творится воочию, практически без всяких данных со стороны самого персонажа. Источник

          Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог: Десять лет назад мы сделали книжку о пятидневной войне с Грузией. Текст Игоря Джадана, фото Аркадия Бабченко, информация Тимофея Шевякова, моя редактура.

          Игорь Джадан сидит в тюрьме СБУ, Аркадий Бабченко мертв. На главного редактора издательства, в котором вышла наша книжка, пытались завести уголовное дело, но к тому времени он скоропостижно скончался. Никаких выводов из этого я делать не готов. Источник

          Ростислав АНТОНОВ, общественный деятель: Всё-таки странная штука жизнь. Человек бежал от гипотетических преследований «путинского режима» и нашел реальную смерть в той стране чьи интересы он яростно защищал. Это не первый беглый журналист из России убитый на Украине, ну и понятно, что не последний. Источник

          Александр ЖУЧКОВСКИЙ, ополченец:

           В Киеве застрелен Аркадий Бабченко. Тот самый, да. Который мечтал об оккупации России НАТО и «Абрамсах» на Тверской. Ненавистник России, каких поискать. Виртуоз русофобии. Получил по заслугам. Смерть закономерная и даже предсказуемая. Далеко не первый «двухсотый», которого приютила Украинушка, и видимо не последний. Suum cuique. Источник

          Игорь ДИМИТРИЕВ, ориенталист, политический эмигрант: Ближайшие дни, а может недели, по всей Украине будет раздаваться вой «Путин убил!». Не хочу обсуждать политические взгляды Бабченко, историю жизни, убийц. Когда-то читал его, потом тон публикаций читал истеричным, и я потерял интерес.

          Но что хочу сказать - дорогие журналисты (украинские, российские, армянские) каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу, в публикациях будут искать вероятный повод для убийства, будут делать громкие заявления. Но ваших убийц никто не попытается найти. Источник

          Валерия ИВАШКИНА, журналист (Киев): Ещё один убитый журналист. Аркадия Бабченко застрелили в квартире, жена находилась в соседней комнате. Ее не тронули. Нападения, препятствования профессиональной деятельности, фальсификация дел и даже убийства журналистов в Украине остаются безнаказанными. А это открывает дорогу для новых преступлений. Соболезную родным и близким. Источник

          Роман АНТОНОВСКИЙ, писатель: В Киеве помер знаменитый русофоб Аркадий Бабченко, симпатизант украинских карателей, собиравший деньги на убийство русских людей Донбасса. Завтра всем Дождем и Медузой будут искать след Путина, газ Новичок в борще, удар Бука по галушкам, атаку призрака Мотороллы, ну и голосовать за то, какой мост назвать именем Бабченко. Я бы его именем назвал тупик: Тупик Бабченко. Ибо путь Иуды и предателя своего народа - всегда тупик! Источник

          Дмитрий МИХАЙЛИН, издатель: Аркадий Бабченко был мне отвратителен - насколько может быть отвратительным малознакомый человек. Мы общались пару раз - ещё до того, как он стал мразью. 
          Но убивать людей - нельзя. Особенно нельзя убивать журналистов. Радоваться их смерти - нельзя. Он - радовался. Но он сам ответит Там за свои слова и поступки. Уже отвечает. А нам придётся отвечать - за свои. 
          И ещё, кстати, это хороший тест на идиотизм. Любой, кто скажет, что это «происки путинского режима» - идиот. Потому что никакого вреда этому режиму Бабченко при жизни не причинял - а причинил только фактом своего убийства. 
          Христос учил нас молиться за своих врагов. Это именно тот случай. И это необходимо прежде всего - нам. Источник


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