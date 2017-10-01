У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

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Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
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Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
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С какого возраста стоит продавать алкоголь и призывать в армию

Через призыв в России проходят чуть более 10% мужчин призывного возрастаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о предстоящем продлении возраста детства до 30 лет получило логичное продолжение. Певица и член ОП Диана Гурцкая заявила о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя и табака, а также призыва на военную службу. У такого подхода есть как плюсы, так и минусы.  Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

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          У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

          Иван Лизан
          обозреватель «Однако. Евразия»
          		 25 мая 2018, 14:16

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          У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. 

          Во-первых, наступила очередная годовщина трагедии, а так как виновный был назначен изначально, то это в очередной раз проговорили и закрепили в виде «экспертизы».

          Во-вторых, США, у которых нарастают противоречия с Германией и Францией по поводу торговли, нуждаются в укреплении блоковой дисциплины, и тема с Boeing используется как средство давления на часть стран ЕС с целью заставить их ввести новые санкции против России.

          Если таких внешнеполитических «слабаков», чувствительных к указаниям из Вашингтона, наберётся критическое множество, то и Германии придётся примкнуть к ним, чтобы не разрушать и без того слабое европейское единство, защищая свои экономические интересы.

          То есть логика примерно следующая: неважно, насколько быстро портятся отношения между ЕС и США, важно, чтобы между ЕС и РФ они портились ещё быстрее.

          И нет в этом ничего удивительного: одно дело – говорить о самостоятельной политике, и другое дело – нести издержки от самостоятельности.

          ЕС сейчас подобен подростку, который кричит о самостоятельности, проживая в родительском доме за родительский счёт. И родитель этот – США. Потому что и «дом», и правила капиталистического общежития придумала Америка.

          Вот от того, получится ли у ЕС начать самостоятельную жизнь, зависят война и мир в Европе, а также будущее самого Европейского союза.

          Источник: Блог Ивана Лизана


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