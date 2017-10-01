У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение.

Во-первых, наступила очередная годовщина трагедии, а так как виновный был назначен изначально, то это в очередной раз проговорили и закрепили в виде «экспертизы».

Во-вторых, США, у которых нарастают противоречия с Германией и Францией по поводу торговли, нуждаются в укреплении блоковой дисциплины, и тема с Boeing используется как средство давления на часть стран ЕС с целью заставить их ввести новые санкции против России.

Если таких внешнеполитических «слабаков», чувствительных к указаниям из Вашингтона, наберётся критическое множество, то и Германии придётся примкнуть к ним, чтобы не разрушать и без того слабое европейское единство, защищая свои экономические интересы.

То есть логика примерно следующая: неважно, насколько быстро портятся отношения между ЕС и США, важно, чтобы между ЕС и РФ они портились ещё быстрее.

И нет в этом ничего удивительного: одно дело – говорить о самостоятельной политике, и другое дело – нести издержки от самостоятельности.

ЕС сейчас подобен подростку, который кричит о самостоятельности, проживая в родительском доме за родительский счёт. И родитель этот – США. Потому что и «дом», и правила капиталистического общежития придумала Америка.

Вот от того, получится ли у ЕС начать самостоятельную жизнь, зависят война и мир в Европе, а также будущее самого Европейского союза.

Источник: Блог Ивана Лизана