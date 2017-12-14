Франция снова погружается в морок забастовок

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5 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
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Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Франция снова погружается в морок забастовок

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вчера в новостях показывали репортажик о том, как люди ломились в переполненный автобус, любезно предоставленный бастующими, один автобус на более чем 300 человек. Отталкивая беременных женщин и наступая друг на друга. Подробности...

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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Франция снова погружается в морок забастовок

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 5 апреля 2018, 09:40

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          Дождь, мрак, лес по обеим сторонам дороги, пять часов утра.

          В машине недосып, полусон, глухое раздражение; я за рулём, муж рядом, старшая дочь, студентка, на заднем сидении, при свете мобильника пытается где-то допудрить и что-то докрасить, одновременно считывая свободным глазом распечатку лекции по теоретической фонетике.

          Впереди – огни большого города и вереницы машин, спешащих туда же: только в этом городе сегодня и завтра, от 5 до 6 утра, будут поезда на Париж, поэтому людям, которые там работают и не могут брать отгулы, когда приспичит, приходится вставать среди ночи и ухищряться всеми способами, чтобы добраться именно на этот вокзал.

          Ехать на машине до Парижа смысла не имеет: на подъезде к столице вы встанете в трехчасовых пробках, а когда и доедете – не сможете припарковаться, а потому рискуете потерять и машину, и серьёзную часть зарплаты на колоссальные и безжалостные штрафы.

          Франция снова погружается в морок забастовок общественного транспорта и натужное веселье студенческих «волненьиц» на факультетцах с самой удручающей репутацией.

          Фото: «Семнадцать мгновений весны»/Киностудия имени М. Горького

          Транспортники требуют непременного сохранения их вечных льгот, когда-то щедро им отстёгнутых, с учётом «трудностей профессии», той, что имела хождение ещё во времена Золя – с топкой и кочегаром, а сегодня давно и успешно обратилась в нажимание кнопочек, 33-часовую рабочую неделю и выход на пенсию в 55 лет.

          Студенты требуют себе дипломов, без экзаменов, a всем людям-братьям-нелегалам – документов без разбору, но главное всё-таки, чтоб было весело и можно было не учиться, не работать, но дружно протестовать и продолжать требовать хоть чего-нибудь.

          Вся остальная работающая Франция затягивает поясок обмотками оставшихся нервов и выкручивается как может.

          Есть на свете множество профессий, в которых даже опоздание, а тем паче неявку на рабочее место вам могут не простить, каковы бы ни были ваши «обстоятельства»...

          Я паркуюсь на одной из привокзальных улиц, выпускаю на волю своих домашних, бросающихся крупной рысью в мрачной дымке в сторону вокзала, и уже собираюсь возвращаться домой, как прямо мне навстречу, как из детских снов, подъезжает удивительно располагающая к себе машина (не то Рено, не то Пежо, не то Тойота, я до сих пор различаю только «Жигули»...): вроде бы новёхoнькая и ухоженная, но с бампером, со всех сторон прилепленным к капоту... широкой клейкой лентой, какой обычно пакуют картонные коробки c вещами при переездах.

          Точно такую же картину я в последний раз видела на любимом «Москвиче» моего любимого дяди по кличке «Центнер», в конце 70-х, в одной из самых славных деревенек Калужской области. Местные жители говорили, что дядя мой вообще не заморачивается и тормозит на своём «Москвиче» ногой, приоткрывая левую дверь...

          Клейкая лента на дядином «Москвиче» была до боли родного синего цвета, и подобной роскоши мне с тех самых пор увидеть не удавалось.

          От нахлынувших воспоминаний у меня глохнет мотор, и я не успеваю очнуться и отъехать, как из машины с прилепленным бампером выходит очень приличный и ухоженный мужчина, лет сорока, с внешностью и манерами Bячeслава Тихонова, а к нему наперерез бросается девушка с микрофоном и болтающимся сбоку чемоданишкой.

          Я машинально опускаю стекло и слышу торопливoe девушкино бормотание и спокойный голос тихоновского мужчины в ответ:

          «Я ценю ваше усердие, мадемуазель, и даже восхищаюсь вашей профессиональной стойкостью: в такое время уже на ногах, в погоне за репортажем... Но не думаю, что вам подойдёт именно моё мнение...»

          Девушка что-то говорит, подтягивая микрофон к тихоновскому профилю. Профиль склоняется и чеканит:

          «Нет, я лично забастовок в общественном транспорте не одобряю. Я лично считаю забастовки в общественном транспорте недопустимыми. Я даже скажу вам, почему недопустимыми: потому что более всех страдает при этом простой и рабочий народ, не имеющий возможности остаться дома и переждать, пока они там между собой и с правительством разберутся.

          Мне, знаете, больно и обидно за всех этих работяг, у которых нет другого выхода, как спать по три часа, вставать в четыре утра и выламывать себе мозги, выкручивать нервы на бесконечных пересадках, в переполненных вагонах, тратя по нескольку лишних часов и приползая вечером домой, к детям, мёртвыми от усталости.

          Это, часом, не ваш репортажик вчера показывали в новостях о том, как люди ломились в переполненный автобус, любезно предоставленный бастующими, один автобус на более чем 300 человек? Как люди ломились в этот автобус, отталкивая беременных женщин и наступая друг на друга? Не ваш?.. Ах, вы с радио... Ну это всё равно. Я вот сейчас с вами поговорю, а потом опять услышу, что «47% французов поддерживают забастовщиков», разве нет?..»

          Девушка что-то лепечет, но не убирает микрофон.

          Мужчина-Тихонов спокойно кивает, время от времени бросая любезные улыбки в мою сторону: к тому времени я уже наполовину высунулась из окна и внимала с нескрываемым интересом.

          «Я всё понимаю, – говорил мужчина, – но вы сами-то в курсе, чего конкретно требуют эти бастующие? Чем конкретно ущемляются или собираются ущемиться их права? Вы в курсе, каковы их зарплаты? Нет? Жаль. Что? Ах, у них «неудобные расписания»? А вы знаете, сколько часов в неделю они работают? Они рано встают? А вы в курсе, как рано встают, например, булочники? Вы когда-нибудь видели бастующих булочников?.. И ещё масса разных профессий, где иногда вообще не ложатся...

          Вы сейчас чего хотите? Чтобы я лишний раз наговорил вам в микрофон, как я поддерживаю и одобряю? А вон та женщина в машине (кивок в мою сторону) подтвердила? Может, она вам и подтвердит, но я не одобряю, нет. Уж простите и увольте.

          Мне вчера в безумной пробке разбили машину: у шофёра впереди сдали нервы, сам он, не глядя, сдал назад и вырулил, зацепив мой бампер, который мне, как видите, любезно приклеили из соседнего грузовика, перевозящего какие-то товары.

          Сегодня я спал ровно два часа, в этой же машине, а сейчас вот надеюсь втиснуться в поезд, чтобы доехать до Парижского вокзала, откуда я должен попасть за границу... Куда же вы?! Вам не интересны мои проблемы?.. Но ведь 47 процентов! Сорок семь! Понимают и поддерживают! Я сам слышал, вчера, в новостях...»

          Девушка уже спешила к вокзалу. Там, на платформе, наверняка найдутся те, кто «поймёт и поддержит», кого можно будет успеть тиснуть в утренний выпуск самых беспристрастных радиоволн. Лица её я так и не увидела.

          Мужчина сделал театральный жест отчаяния ей вслед и обернулся ко мне:

          – Поддержим и одобрим?

          – Непременно. Иначе опять победит капитал и всем придётся работать уже не по-детски...

          Он несколько мгновений смотрел на меня, соображая – в шутку или всерьёз? Потом кивнул и устало сказал:

          – Хорошо бы в поезде поспать, но ведь наверняка и не присядешь... А мне ещё ехать и ехать, из Парижа...

          – А куда вы едете?

          – В Берлин. Я еду работать...

          Мне пришлось срочно завести мотор и отъехать наконец от созерцания чужих проблем, чтобы не шокировать его окончательно своим непримиримым любопытством и внезапной идиотской улыбкой до ушей.

          Не объяснишь же, на самом деле, нормальному французу, что бывают случаи, которые нарочно не придумаешь, когда с ощущением внезапного счастья понимаешь, что тебе, дуре, опять невероятно повезло, потому что в ушах начинает звучать с детства въевшийся ритм – о мгновениях, пролетающих, как пуля у виска, и голос Кoпеляна за кадром:

          – Штирлиц ехал в Берлин. Он ехал работать...

          Источник: Блог Елены Кондратьевой-Сальгеро


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