Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

Взгляд
10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
Разделы

Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
Перейти а раздел…

«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
Перейти а раздел…

Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

Эдуард Биров, журналист
Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал, или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Но вот Россия – единственная – сказала «хватит!». И всё стало меняться. Подробности...

Шапкозакидательские настроения могут нам очень дорого обойтись

Виктор Алкснис, политический деятель
Когда я читаю глупости, распространяемые официальными СМИ, то мне жалко наших сограждан, которые верят, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Кенигсберг – наш заслуженный трофей

Андрей Колесник, депутат Государственной думы VI созыва, ветеран спецназа
У нас есть улицы Вагнера, Шиллера, Генделя, памятник Шиллеру, могила Канта. Но есть у нас и улица 9 апреля, причем в самом центре. Туристы спрашивают: а что такое было в этот день? Каждый местный житель им может ответить. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп отменил поездку на саммит в Латинскую Америку из-за Сирии
          Российские самолеты заметили над французским фрегатом у берегов СирииОпубликовано издевательское «письмо Дурова» главе ФСБНи одна женщина не прошла отбор в российский отряд космонавтовПорошенко пообещал повторить американские санкции
          Британия задумалась о совместном с США и Францией ударе по СирииРоссию обвинили в блокировке беспилотников США в СирииСилуанов рекомендовал россиянам самим позаботиться о пенсииУкраина начала госиспытания ракетного комплекса «Ольха»
          Спецпредставитель Путина оценил вероятность военного столкновения России и США в СирииВ Конгрессе предложили запретить гражданам США операции с банками РоссииМеркель сочла доказательства химатаки в Сирии «ясными и четкими»Центробанк назвал главный риск санкций США

          Главная тема


          Каким будет удар США по Сирии

          «политические факторы»


          Меркель увязала судьбу «Северного потока – 2» с украинским транзитом

          новейшее вооружение


          Подсчитано, когда США создадут ПРО от «Сармата»

          «поздравляем с выздоровлением»


          Российские дипломаты сделали срочное заявление о Юлии Скрипаль

          «если СБ ООН не может»


          США собрались вершить в Сирии «справедливость»

          «эпоха 14+»


          России предсказаны столетия геополитического одиночества

          «Посылка доставлена»


          Стало известно о перехваченном «российском» сообщении после отравления Скрипалей

          «перешел границы»


          Небензя обвинил Запад в невиданном хамстве в адрес России

          «появлялись сложности»


          Опубликовано пессимистичное пророчество Черномырдина об Украине

          «новая имперская ось»


          Владимир Можегов: Черты «нового мирового порядка» просматриваются во встрече России, Турции и Ирана

          Образ врага


          Сергей Худиев: Глобалистская элита прибегла к приему «коррумпированных авторитарных режимов»

          провокация спецслужб


          Дмитрий Дробницкий: Если Трап не выведет войска из САР то «Вашингтонское болото» поглотит его

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?


          Эдуард Биров

          Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

          Эдуард Биров
          журналист
          		 10 апреля 2018, 17:40

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Постпред США в СБ ООН Никки Хейли, 9 апреля 2018 года: «Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей… Я могла бы сейчас показать ужасающие картины, где дети, матери мертвы, глаза жертв широко открыты, идёт пена изо рта… Я могла бы показать обожжённые глаза выживших, больницы, пострадавшие от бочковых бомб…»

          Так покажи нам, Никки! Не сдерживай себя и покажи. Только не отобранных вами для съёмок актёров, а сотни тысяч детей Сирии, умерщвлённых, выгнанных из домов, взятых в рабство!

          Покажи, как мирные дома и города Сирии обратились в руины после того, как в 2011 году к ним снизошла демократия. Как по древним улицам потекли реки крови и слёз, а цветущая ближневосточная страна обернулась скопищем головорезов под аплодисменты прогрессивного сообщества.

          Покажи, Никки, гражданам США кадры, как бородатые борцы за свободу сирийского народа резали горло сотням людей и поедали вырванные сердца при гробовом молчании ООН.

          Покажи заодно, Никки, и тысячи трупов в Ираке за 15 благословенных лет без Саддама Хусейна – правда же, там расцвела свобода? Покажи авиаудары по Ливии, как под бомбами гибли беззащитные граждане некогда успешного (редкий случай!) африканского  государства.

          Фото: Seth Wenig/AP/TAСС

          Покажите миру страдания миллионов ливийцев в те дни, когда террористы разрывали их страну, и сейчас, когда Ливия превратилась в территорию бандистских группировок и работорговцев!

          Где ваши крокодиловы слёзы?! Почему вы не призываете ООН покарать виновных?

          Покажи нам, Никки, как натовские беспилотники расстреливают свадьбы и мальчишек-пастухов в Афганистане только из-за того, что бравому американскому геймеру, сидящему на другом континенте, они показались подозрительными!

          Расскажи, как воздушные и бездушные убийцы дистанционно вершат правосудие и справедливость по-американски. У вас же есть эти видеозаписи, и вы наверняка, просматривая их, вскрикиваете «вау!», как бывшая госсекретарь Хиллари.

          Покажи, наконец, детей Донбасса, уже четыре года скрывающихся по подвалам от обстрелов украинских карателей, которых США и привели к власти, и поддерживают до сих пор, как борцов за демократию!

          Но вам, Никки, почему-то плевать на донецких детей. А может, это какие-то неправильные дети, не заслужившие сострадания прогрессивного сообщества?

          Впрочем, боль Донбасса – наша боль, и мы за неё ещё поквитаемся.

          ***

          Постпред США в СБ ООН Никки Хейли, 9 апреля 2018 года: «Но зачем показывать фотографии мёртвых детей? Они ничего не меняют в поведении российского правительства. Все видели эти картины в прошлом году – и ничего не произошло».

          Нет, Никки, это как раз раньше ничего не менялось после гуманитарных бомбардировок НАТО. Когда убивали детей Югославии – ноль реакции, ни один жирный кусок не застрял в глотке правителей Запада и правозащитников.

          Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал этим убийствам, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Только в Ираке и только по скромному подсчёту ООН с 2003-2006 убиты 151 тысяча человек. Ну как, «человек» – так, расходный материал. Да, Никки?

          Но вот Россия – одна-единственная, едва сама окрепшая – сказала в 2008 году «хватит!». И всё стало меняться.

          Сначала русские защитили осетин и абхазов в последний момент, когда Саакашвили с подачи Вашингтона стал ровнять с землёй их поселения.

          Затем вежливая российская армия в считанные часы спасла Крым, население которого уже готовили к насильственной дерусификации и обслуживанию натовской базы.

          Теперь российские асы защищают сирийский народ от окончательного уничтожения западными террористами.

          Вот это и вызывает у вас, Никки, крокодиловы слёзы. Вот, что вы не можете простить России. Не условно или реально погибших сирийцев – для вас они лишь инструмент, массовка, а то, что вы потеряли возможность творить беспредел где угодно. В вашей речи в СБ ООН об этом сказано прямо: Россия мешает наказать Асада, ах, какая она жестокая и коварная!

          ***

          Постпред США в СБ ООН Никки Хейли, 9 апреля 2018 года: «Россия могла бы остановить эту бессмысленную бойню, если бы хотела, но она безоговорочно поддерживает режим Асада. Есть ли смысл взывать к их совести?»

          Кстати, о совести. Из Восточной Гуты русские и правительственные войска Сирии вывозят сейчас тысячи детей и женщин, удерживаемых боевиками в качестве живого щита – вам бы, как гуманистам, порадоваться за детишек, но куда там! Это ведь не лицензированный вами гуманизм?

          Никки, совесть – это не просто стыд перед собой, это вложенное в человека Богом ощущение правды и неправды. Но когда даже оно атрофируется, уже ничего не поможет, и впору бояться не возмездия России, а отчёта на том свете.

          Постепенно и мучительно, преодолевая срывы и провокации, в Сирии устанавливается долгожданный мир. Рана гражданского противостояния заживляется – а вас, Никки, конечно, всё это корёжит.

          Все ваши слёзы и восклицания – не о свободе всех и каждого, а о свободе США беспредельничать по всей планете, не о правах человека как таковых, а о правах американцев творить преступления под красивые словеса о демократии. Всё это мы уже проходили и терпели в течение десятилетий, но эпохе вашей тирании приходит конец.

          Да, народы мира ещё молча прячутся за спиной Москвы, но они уже поняли: беспредел закончился, сами созрев к новому миропорядку.

          Те, кто посмелее, вооружаются русскими системами С-400. Остальные с надеждой ждут, что Россия не дрогнет и при поддержке других лидеров незападного мира продолжит противостоять агрессии агонизирующего гегемона.

          И будьте уверены, Россия не дрогнет, Москва устоит в Сирии. И даже не надейтесь, что нас испугает обвал акций компаний или рост курса доллара – по сравнению с испытаниями в нашей истории это детские шалости.

          Русские и созданы для того, чтобы обламывать рога тем, кто возомнил себя властелинами мира.

          ***

          Постпред США в СБ ООН Никки Хейли, 9 апреля 2018 года: «Довольно фотографий погибших детей, довольно рассуждений о совестливости, пришло время справедливости. Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась».

          Золотые слова, Никки. Действительно пришло время справедливости – но не вашей, не лицемерной, а настоящей, в интересах большинства человечества.

          Ваша беда в том, что вы никак не можете понять и принять этого. Порой кажется, что не способны чуть ли не физически, по недостатку разума. Попытаюсь понятнее объяснить это, как говорится, на пальцах.

          Эй вы там, за океаном, не важно, как вас по имени – Никки или Саманта, Дональд или Хиллари, Рекс или Джон – зарубите себе на носу, кончилось время, когда вы безнаказанно совершали массовые преступления, уничтожая семьи, города, страны, когда вы диктовали народам, как им жить и во что им верить.

          Отныне на каждую вашу ракету найдётся другая ракета, ещё более мощная, на каждый самолёт – адекватная система ПВО, на ваших наёмников – «вежливые» отряды. Отныне каждый американский лётчик, наводящий прицел на жертву, в этом же прицеле почувствует и себя, а каждый фейк будет разоблачён в англоязычных СМИ.

          Вы лишились монополии в военной сфере, в медиа, на нефтегазовых биржах. Осталась только долларовая пирамида, но и она обречена без поддержки других инструментов.

          Теперь, занося удар по жертве, вам пора оглядываться, как бы самим не оказаться жертвой. И это уже не только угроза ядерного удара.

          Никки, ваш босс подгоняет сейчас ракетные эсминцы к берегам Сирии, а эксперты демократических СМИ размышляют, куда бы пожестче нанести удар – по аэродромам, складам химоружия, Дамаску или Хмеймим.

          Но прежде, чем совершить очередной акт западного гуманизма, оглянитесь – нет, не затем, летит ли «Кинжал» (всё равно не успеете), а на мировую историю. В ней есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Шапкозакидательские настроения могут нам очень дорого обойтись

          Виктор Алкснис, политический деятель
          Когда я читаю глупости, распространяемые официальными СМИ, то мне жалко наших сограждан, которые верят, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Кенигсберг – наш заслуженный трофей

          Андрей Колесник, депутат Государственной думы VI созыва, ветеран спецназа
          У нас есть улицы Вагнера, Шиллера, Генделя, памятник Шиллеру, могила Канта. Но есть у нас и улица 9 апреля, причем в самом центре. Туристы спрашивают: а что такое было в этот день? Каждый местный житель им может ответить. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Англосаксы пустились во все тяжкие

          Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
          Дочку Скрипаля уволокли в неизвестном направлении. Вообще-то, на их языке это называется kidnapping и расценивается как тяжкое преступление. Термин применим, Юлия Скрипаль-то – гражданка РФ. Подробности...

          Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

          Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
          Почему мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать свое дело – строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть? Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Образ России как врага связан не столько с самой Россией

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          На Западе стали набирать силу «популисты», недовольные политикой разрушения национальных суверенитетов. Это побудило глобалистскую элиту прибегнуть к приему, который считался характерным для «коррумпированных авторитарных режимов». Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

          Владимир Можегов, публицист
          Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
          Обсуждение: 38 комментариев

          Из жизни беспозвоночных

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Последние бастионы, еще сдерживающие натиск варварского вторжения, должны быть расшатаны и подорваны. Армейскую репутацию еще никогда во Франции не атаковали так открыто и топорно. Причем сразу с двух флангов политкорректности. Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Такое «регулирование» может просто «убить»

          Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
          Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          В советские годы ходил такой политический анекдот. Очередной генсек уходит в отставку. Его преемник заходит в кабинет, а на столе – три письма от предшественника. Американские советологи данный анекдот наверняка изучили. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............