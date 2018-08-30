Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Взгляд
4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
Разделы

Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
Перейти а раздел…

Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Успеет ли преемница Меркель сорвать проект «Северного потока – 2»

«Мини-Меркель» еще заставит нас жалеть о временах самой МеркельФото: Fabrizio Bensch/Reuters
«Если кто-то решил использовать конфликт в Азовском море, чтобы в последний момент остановить «Северный поток – 2», то у них что-то начинает получаться». Так считают политологи, анализирующие предвыборную риторику немецких политиков. Правящая в стране партия избирает нового руководителя на смену Ангеле Меркель. Кто станет им и как этот человек относится к России? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда детей объявляют «трансгендерами» и, переходя к прямому физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы подвергнуть калечащей операции, - это явление жуткое, но нельзя сказать, что неожиданное. Подробности...

Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 4 комментария

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сенатор подверг критике посла США в Польше за риторику «холодной войны»
          В России могут изменить требования к составу пиваРоскосмос пожаловался на информационную атаку враговНазвана причина смерти командующего Пятым флотом ВМС СШАРоссию позвали урегулировать старейший конфликт в Европе
          США назвали «бастион защиты от России» в ЕвропеУкраинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко о Керченском проливеПушков назвал последствия отправки кораблей НАТО в Черное мореЯпонцы и французы отказались от строительства АЭС в Турции
          Названа предварительная причина смерти футболиста «Локомотива»Украине разъяснили невозможность распространения мандата ОБСЕ на Азовское мореНа выбор имен российских аэропортов могут серьезно повлиять результаты офлайн-голосованияУкраинский дипломат пожаловался на непопулярность санкций против России в Европе

          Главная тема


          Успеет ли преемница Меркель сорвать проект «Северного потока – 2»

          физическим лицам


          ЦБ решил ограничить работу обменников валюты

          «несколько звонков»


          На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения

          ледокольный флот


          В США признали поражение в гонке за Арктику

          Видео

          «измена Родине»


          Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          тоталитарные замашки


          Либеральные вожди вызвали у соратников омерзение

          утечка информации


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          военные задачи


          Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?


          Сергей Худиев

          Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 4 декабря 2018, 10:24

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          История, которая в наши дни разворачивается в Техасе, выглядит слишком гротескной, слишком антиутопической, слишком карикатурной, чтобы происходить на самом деле, но тем не менее она не только реальна, но и отражает идеологию, которая в ряде стран Запада уже приобрела статус, близкий к государственной.

          События таковы. Родители 6-летнего Джеймса находятся в разводе. Часть времени он проводит с матерью, Анной, часть – с отцом, Джеффом. Мать считает Джеймса девочкой, называет его именем «Луна» и одевает в платья. В школу мальчик тоже ходит под именем «Луна». Более того, мать готовится, когда ему исполнится 8, начать интенсивную подготовку к операции по «перемене пола». Этот процесс начинается с приема препаратов, подавляющих нормальный процесс полового созревания, так называемых puberty blockers. Это вещества, аналогичные тем, которые используются для так называемой химической кастрации педофилов.

          Дело в том, что мать мальчика полагает, что Джеймс – «трансгендер», то есть девочка, в силу жестокого каприза природы родившаяся в теле мальчика. Она пришла к такому выводу после того, как Джеймс сказал, что «девочки такие милые», и проявил интерес к девочкиным игрушкам. Ее поддержал в таком убеждении специалист, с которым она консультировалась, и Джеймс оказался на пути к гормональной стерилизации и, если ничего этому не помешает, к операции, в ходе которой ему отрежут гениталии и сделают некое подобие искусственной вагины.

          Однако отец мальчика не согласен – когда Джеймс проводит время с отцом, он охотно идентифицирует себя как мальчика, одевается как мальчик и играет с другими мальчиками в мальчишеские игры.

          Ребенок не проявляет того, что считается симптомами так называемой гендерной дисфории – то есть упорного, постоянного и последовательного отождествления себя с противоположным полом. С матерью он играет роль девочки – оказавшись с отцом, как свидетельствует и сам Джефф, и друзья семьи – возвращается к своей естественной идентичности вполне здорового 6-летнего мальчика.

          Фото: Adam Gray/Barcroft Images/BarcroftMedia/ТАСС

          Мать считает отказ отца признать Джеймса «трансгендером» проявлением дурного обращения с ребенком и требует, чтобы отца лишили возможности общаться с ним и лишили родительских прав вообще. Более того, она хочет взыскать с Джеффа деньги на проведение «терапии», которая должна превратить Джеймса в «девочку». Исход процесса пока неясен – хотя в целом судьи обычно склонны принимать сторону активистов трансгендерной идеологии.

          При этом в большинстве случаев (исследователи говорят о 80% процентах) даже несомненные детские проявления гендерной дисфории к подростковому возрасту проходят сами собой. И если такой ребенок не попадет в руки либералов, он имеет хорошие шансы вырасти в мире со своим биологическим полом. Более того, на формирование гендерной дисфории оказывает влияние ряд факторов – в том числе влияние со стороны взрослых или окружения вообще.

          Читателю, находящемуся вне американского контекста, может быть трудно понять, что происходит. Мать считает своего сына девочкой и воспитывает его в качестве девочки, собирается подвергнуть его воздействию сильнодействующих веществ, которые разрушат процесс нормального взросления. Читатель просто решит, что бедная женщина явно сошла с ума и доверять ей ребенка ни в коем случае не следует. Но в США многие (хотя еще далеко не все) считают, что именно отец является злобным трансфобным фанатиком, который пытается навязать ребенку свои религиозные предрассудки.

          С ума сошла не Анна. Вернее, не только она. С ума сошла прогрессивная и либеральная культура в целом. Конечно, ее идеологию разделяют не все американцы, а многие полагают ее пагубным безумием, каковым она, безусловно, и является. Но суды, законодатели и масс-медиа склонны ее поддерживать – что делает эту идеологию квазигосударственной и, более того, активно транслируемой во внешний мир.

          Когда бедных детей (Джеймс тут далеко не единственный случай) объявляют «трансгендерами», внушают им, что в их случае природа ошиблась с полом, и, переходя уже к прямому и физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы потом подвергнуть калечащей операции, – это явление жуткое, гротескное, но нельзя сказать, что неожиданное. В рамках определенной идеологии оно абсолютно ожидаемо.

          Это логически неизбежное следствие той предпосылки, что особенности в сексуальных предпочтениях делают человека представителем «меньшинства», которое должно пользоваться той же защитой, что и национальные или религиозные меньшинства. Конечно, сравнивать особенности поведения с расовой, этнической или религиозной идентичностью – это как сравнивать теплое с мягким. Алкоголики и игроманы, или, говоря о сексуальном поведении, люди, подверженные сатириазису или нимфомании, не составляют меньшинств, аналогичных расовым.

          Но если вы все же соглашаетесь принять эту предпосылку, из нее неизбежно следует, что всякое неодобрение сексуальных перверсий – это такое же зло, как расизм, и должно всячески искореняться. При этом общество обязано компенсировать долгие века обид и притеснений, которым подвергались люди за свои пристрастия, всячески одобряя, продвигая и поддерживая многострадальные «меньшинства».

          Первоначально в качестве угнетенного меньшинства, требующего извинений и компенсаций, выступают гомосексуалисты – а на всякого, кто относится к этой форме поведения недостаточно восторженно, вешается ярлык «гомофоба», который может стоить человеку потери работы, карьеры или даже судебного преследования.

          В ряде штатов закон даже запрещает психологам помогать своим клиентам в борьбе с гомосексуальным влечением, которое они сами находят нежелательным.

          Потом список неизбежно расширяется, и аналогичная борьба разворачивается за права «трансгендеров» – то есть людей, относящих себя к противоположному полу. Давление со стороны активистов, и даже судебные преследования, обрушиваются на тех, кто не хочет допускать мужчин, которые объявили себя женщинами, в женские раздевалки, смеет как-либо не соглашаться с трансгендерной идеологией или еще каким-то образом проявляет «трансфобию».

          В этой ситуации помогать ребенку преодолеть признаки гендерной дисфории – значит идти против мощной общественной волны, нарываться на обвинения в «ненависти» и ставить под удар свою карьеру. Идеология требует обратного – всячески ободрять и поддерживать трансгендерные склонности, даже если они выглядят слабыми – или, как в данном случае, просто навязанными одним из родителей. А что дети, которые могли бы вырасти совершенно здоровыми, в итоге окажутся изувеченными на всю жизнь – этого в соответствующей картине мира принято не замечать.

          Как говорил американский философ Ричард Уивер, «у идей есть последствия». Последствия идеи, что нарушения полового влечения или половой идентификации следует объявить нормой, а общество и государство обязано всячески поощрять и поддерживать связанное с ними поведение, уже бросаются в глаза – и это явно плохие последствия. 

          России не стоит становиться на эту дорогу – потому что уже понятно, куда она ведет. Хотя на нас и будут оказывать давление и внутри страны есть люди, готовые следовать за западными элитами, куда бы они ни пошли, нам стоит – вместе со здравомыслящей частью западного общества – сказать всему этому безумию «нет».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как России подороже продать Льва Троцкого

          Максим Ваганов, публицист
          Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
          Обсуждение: 40 комментариев

          Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

          Эдуард Биров, журналист
          Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Королева Великобритании не хочет воевать против Путина

          Ольга Чайлдс, консультант по иммиграции, Великобритания
          Идея, что британское гражданство несовместимо с поддержкой Путина или российским патриотизмом в трактовке нынешней российской власти, смешна до невозможного. У нас нельзя, что ли, ругать Королеву и Терезу, а Путина любить? Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Во Франции придумали новую тактику протеста

          Евгений Ворожцов, Выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, адвокат
          Особенностью нынешних акций «желтых жилетов» во Франции стала именно нетрадиционная тактика действий протестующих. Новшество создало огромные, неожиданные трудности для французской полиции. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

          Дометий Завольский, историк-архивист
          Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          «И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
          Обсуждение: 53 комментария

          Telegram уничтожает русскую журналистику

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Когда Россия покажет Украине кузькину мать

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
          Обсуждение: 42 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............