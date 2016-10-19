Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

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Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

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        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Дмитрий Дробницкий

          Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 3 декабря 2018, 10:10

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          Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался ни харизмой своего предшественника, ни внятной внутриполитической программой, ни выдающимися дипломатическими навыками.

          И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну.

          Считается, что это произошло 29 лет назад – на саммите СССР – США на рейде острова Мальта 2–3 декабря 1989 года.

          Переговоры Горбачева и Буша проходили попеременно на ракетном крейсере ВМС США «Белкнап», советском крейсере «Слава» и советском круизном лайнере «Максим Горький». На совместной пресс-конференции 3 декабря 1989 года лидеры двух стран заявили о конце эпохи вражды и начале новой эпохи мира и сотрудничества.

          И хотя ни одного документа в ходе встречи подписано не было, западная пресса тогда охарактеризовала саммит как самое значимое событие после ялтинской конференции 1945 года.

          Фото: Ron Sachs/Consolidated/dpa/Global Look Press

          С точки зрения многих отечественных политиков, историков и политологов, Мальта-89 символизирует предательство высшего советского руководства и лично Михаила Горбачева. Мол, «сдали страну» именно тогда.

          С мальтийским саммитом связано множество больших и малых мифов. Некоторые из них – из разряда бульварной мистики. Некоторые являются морскими и дипломатическими байками. Но главный миф до сих пор воспринимается всерьез, причем по обе стороны Атлантики. Его повторяют по ТВ и в солидных книгах, на него ссылаются политики и эксперты.

          Состоит миф в следующем. Якобы советский лидер пообещал своему американскому визави очень многое, а в ответ не получил ничего. Более того, Горбачев то ли позабыл, то ли намеренно не потребовал от США гарантий нераспространения НАТО на восток. И в дальнейшем, в 1990–1991 гг., хотя западные лидеры и давали общие миролюбивые обещания, но формально никаких гарантий нерасширения Североатлантического блока не давали.

          То есть это была, по сути дела, капитуляция Москвы – то ли по недомыслию, то ли по причине того самого предательства, о котором сегодня так любят говорить в России. В США же не устают повторять об отсутствии «подписанного договора» о сохранении нейтрального статуса стран Восточной Европы.

          Это все такая лукавая полуправда, которая, пожалуй, хуже вопиющей лжи. Хуже, потому что не дает разобраться в сути произошедшего и извлечь из него уроки.

          Иногда в качестве доказательства «капитуляции» приводят место проведения саммита. Во-первых, на корабле. Во-вторых, на рейде Мальты. Япония капитулировала во Второй мировой войне на борту линкора «Миссури» – значит, и в 1989-м была капитуляция. В 1945-м состоялась мальтийская конференция (встреча Черчилля и Рузвельта перед Ялтой) – значит, Горбачев прибыл на «вражескую территорию».

          Постоянно приводятся свидетельства в пользу детально разработанного «хитроплана» Буша, который и был осуществлен на мальтийском рейде. Место, время и подготовка – все «говорит» об американском коварстве и советской «самосдаче».

          В действительности место и время были выбраны в последний момент. И крайне неудачно – в Средиземном море начался сезон штормов. Да и самого саммита попросту могло не быть.

          Практически вся администрация Белого дома была убеждена в том, что встреча является «преждевременной». Никаких документов к ней подготовлено не было, так что очень популярный на Западе Горбачев мог использовать встречу, как бы сейчас сказали, для самопиара.

          Кондолиза Райс (тогда сотрудник Совета по нацбезопасности при президенте) вспоминала в 1997 году, что Буша убедили встретиться с советским лидером Франсуа Миттеран и Маргарет Тэтчер.

          Последний раз Буш и Горбачев встречались (в сопровождении уходящего президента Рейгана) в декабре 1988 года в Нью-Йорке. Через девять месяцев после инаугурации 41-й президент США все еще не знал, что ему обсуждать с Москвой. Он был занят внутриполитическими делами. В основном – чисткой администрации от людей, отличавшихся личной преданностью Рейгану.

          В какой-то момент стало понятно, что американцы со все бóльшим недоумением воспринимают поведение своего президента на международной арене. Пресса чуть ли не каждый день критиковала Белый дом за отсутствие поддержки Горбачева и реформ в СССР. Американцы всерьез боялись, что начавшееся при Рейгане ядерное разоружение застопорится и все вернется на круги своя.

          Когда саммит был согласован, начались бурные процессы в Восточной Европе. Мировая социалистическая система разваливалась. К моменту встречи на Мальте рухнула Берлинская стена, в Чехословакии вовсю шла «бархатная» революция, в Польше и Венгрии компартии фактически лишились власти. Варшавский блок де-факто перестал существовать.

          По воспоминаниям Райс, в американской делегации превалировало мнение, что Горбачев прибудет на саммит враждебно настроенным. Хотя «освобождение Европы» воспринималось на Западе в целом позитивно, скорость, с которой разворачивались события, вызывала у всех опасения. Главный лоббист саммита Миттеран уже и сам был, что так активно настаивал на своем. Он сигнализировал в Вашингтон, что «русские могут прервать диалог в любой момент».

          В интервью Кондолизы Райс 1997 года есть загадочная фраза о ее первой встрече с Михаилом Горбачевым: «Президент Буш застрял на борту «Белкнапа», и мы (делегация – Д.Д.) просто слонялись по «Максиму Горькому». Вышел Горбачев, и я подошла к нему».

          Очень странная ситуация! Как это «застрял»? Почему Горбачев «выходит», зная, что его визави еще не прибыл? Почему к Горбачеву подходит не самый первый сотрудник делегации и представляет сам себя? В 1989-м все вдруг забыли протокол?

          В своей книге «Президентство Джорджа Буша» Роберт Гейтс (в 1989-м – заместитель советника по нацбезопасности) намекает, что у президента случилась натуральная паническая атака из-за неопределенности исхода переговоров. Так что, вероятно, все основные члены делегации успокаивали Буша и решали, что же делать. Райс просто «бросилась на амбразуру».

          По ее словам, тот факт, что Горбачев был спокоен и уверен в себе, принес американцам большое облегчение. Лидеры наконец-то встретились и начали обсуждать международную обстановку.

          И вот тут – о самом главном. Об обещаниях.

          В 2016 году был рассекречен очередной комплект документов Госдепартамента. Сотрудники Института Джорджа Вашингтона Светлана Савранская и Том Блэнтон занялись их изучением.

          В книге «Последние саммиты сверхдержав» (2016) авторы на основании записей участников переговоров и меморандумов по результатам встреч сделали однозначный вывод о том, что на рейде Мальты было достигнуто важное соглашение.

          Стоит отметить, что упомянутые меморандумы, хоть и не являются «подписанными договорами», но, согласно международному праву, обязывают стороны следовать достигнутым на официальных встречах договоренностям и соблюдать данные гарантии.

          Так вот в ходе мальтийского саммита Горбачев пообещал Бушу, что СССР не будет вмешиваться во внутренние дела восточноевропейских стран, а Буш, в свою очередь, пообещал, что НАТО не будет расширяться дальше Восточной Германии.

          Учитывая общую обстановку, сложившуюся на тот момент, никакой «сдачи» в декабре 1989 года не произошло. И никакой коварный американский план не был осуществлен.

          Как показывает исследование Савранской и Блэнтона 2017 года, вплоть до 1996 года самые разные западные лидеры давали Москве полные гарантии сохранения Североатлантического альянса в границах 1990 года. Более того, в 1993 году Россию заверили, что программа НАТО «Партнерство во имя мира» со временем придет на смену военно-политическому блоку, так что и Россия будет включена в глобальную систему безопасности на равных.

          Уоррен Кристофер, первый госсекретарь в администрации Билла Клинтона, в своей книге «Шанс всей жизни» утверждает, что Ельцин попросту не понял его слова о «Партнерстве»… поскольку был пьян. На этом утверждении часто основываются доводы о «пропитой Восточной Европе». Однако телекс, посланный Кристофером в Вашингтон, показывает, что автор «Шанса» лукавит. Он намеренно врал первому президенту России.

          Сложно сказать, когда растерянность Джорджа Буша-старшего перешла в коварное намерение обмануть Москву и вынашивал ли он планы по расширению НАТО. Доподлинно известно, что вплоть до конца 1991 года он продолжал аппаратную борьбу с рейганистами и поэтому лишь в своем послании к Конгрессу 1992 года заявил, что США победили в холодной войне. Тогда же появилась пресловутая доктрина Вулфовица о подавлении всех потенциальных центров сопротивления гегемонии США.

          Итак, Вашингтон обещал, что расширения НАТО на восток не будет. И впервые это было сделано на мальтийском саммите 29 лет назад, в день, когда, согласно современной историографии, закончилась холодная война.

          Проблема Горбачева и впоследствии Ельцина состояла не в том, что они что-то намеренно сдали, и даже не в том, что они поверили западным лидерам – принципа «доверяй, но проверяй» никто не отменял (эту пословицу очень любил Рейган).

          Они оба полагали, что мировое сообщество, коллективный Запад, прогрессивное человечество, общепринятые нормы международного права и т.п. – это нечто, существующее взаправду.

          Понятно приятое удивление американцев спокойствием Горбачева на открытии мальтийского саммита! Он должен был быть в Москве, окапываться и спасать все, что еще можно было спасти, а вместо этого рассуждал о «новой эре». А когда генсек получил некие гарантии обеспечения национальной безопасности СССР, он должен был немедленно заняться их обеспечением со своей стороны.

          В понимании наших западных партнеров, гарантия, данная некой стране, – это согласие на некие действия, которые эта страна предпримет, а не обещания действий со стороны гаранта.

          Это не значит, что слово «партнеры» надо всегда писать в кавычках. И что договоренности с Западом невозможны. Надо просто наконец избавиться от иллюзии, что такие договоренности – это дверь в некий мифический цивилизованный мир.

          Отнюдь! Это возможность перейти к очередному этапу обеспечения собственной национальной безопасности.

          Вот чего не понимал тогда Горбачев и что надо крепко-накрепко запомнить нам сегодня.


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