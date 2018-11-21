Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги

Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается.

Все вокруг задаются вопросом: а для чего мы платим налоги? Причем, что меня удивляет больше всего, задаются этим вопросом ровно в тот момент, когда мы просим помощи.

Друзья мои, я рад, что мы пробуждаем в вас патриотические чувства. Это здорово.

Сейчас я объясню, зачем нужна благотворительность, если вы платите налоги. Вот прямо по пунктам.

Надо ли помогать людям в тяжелой ситуации, если наши налоги не расходуются так, как нам бы этого хотелось? Да или нет?

На мой-то взгляд, очевидно, что да, надо.

Но многие, видимо, считают, что не надо. Вот, к примеру, Лолита Милявская под впечатлением от нашей акции видео записала в «Инстаграме» с вопросом, мол, зачем она налоги платит?

Я правильно понимаю, что все те, кто задаются этим вопросом, предлагают бросить людей в беде?

Задайте себе вопрос: что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять?

На мой-то взгляд, надо что-то предпринять. Вот мы и предпринимаем. И это выражается в пользе человеческой. Мы спасаем конкретных людей.

Теперь о пользе общественной. Мой любимый ролик в последнее время. Про теорию социальных изменений. Уже сто раз его всем показывал, но покажу и в сто первый.

Когда мы объединяемся вокруг решения каких-то проблем, мы становимся обществом, критической массой, силой. И именно подобные объединения в итоге приводят к тому, что власть идет вместе с нами.

Приведу пример. В Москве Собянин подписал указ, который разрешает посещения в реанимации родными и близкими. Просто так он это сделал? Нет. Он это сделал потому, что сразу несколько общественных организаций долгое время добивались этого. Но не просто организаций, а тех, за которыми стоят тысячи регулярных доноров, которые осознанно финансируют решение социальных проблем, осознанно объединяются и действуют. Да-да. Все именно так.

Сначала мы осознаем проблему, потом мы объединяемся для ее решения, начинаем действовать, набираем критическую массу, а потом к нам присоединяется власть. И вы не поверите, ваши налоги начинают расходоваться ровно так, как вы этого хотите.

Потому что любая власть популистична по своей натуре. Чего хочет большинство либо критическая масса, с которой необходимо считаться, того хочет и власть.

Большинству сегодня неинтересно решение социальных проблем, поэтому власть их не решает в полную силу. Когда большинство будет не просто требовать, а еще и чего-то предпринимать, тогда и власть включится. Это очевидная, казалось бы, идея. Но, как мы видим, увы, не для всех.

То, что я описываю, называется «эволюция сознания». И это самый мирный, самый эффективный и самый надежный способ достижения революционных изменений. Потому что в России любые революционные изменения возможны только снизу.

Вот для этого надо заниматься благотворительностью. Чтобы наши налоги шли туда, куда мы хотим.

Голосуйте своим рублем за решение социальных проблем.

Источник: Блог Дмитрия Алешковского