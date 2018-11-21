«Солженицын» как пароль для русских

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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Почему украинские священники готовы к допросам в СБУ

Сергей Худиев, публицист, богослов
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          «Солженицын» как пароль для русских

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 11 декабря 2018, 19:15

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          Сегодня у нас большой праздник. Сегодня ровно сто лет назад родился самый любимый писатель, любимый политик, любимый герой русского двадцатого века, которому на одной из самых сохранных и самых пленительных улиц Москвы  и потому очень логично названной улицей Александра Солженицына  наконец поставили памятник.

          Я его всегда любил. Но, стыдно сказать, до какого-то времени думал, что он просто автор волшебных книг.

          А он действительно автор волшебных книг  ведь невозможно оторваться ни от «Теленка», ни от «Ленина в Цюрихе», и «Архипелаг», о котором все время говорят в историческом смысле,  это прежде всего легкая, увлекательная, невероятно смешная (да-да!) и, странным образом, жизнеутверждающая книга, где талант, сила и правота рассказчика преображают даже тот ужас, о котором он говорит.

          А его синтаксис! Наркотический солженицынский синтаксис, которым  каждый раз после его книг  тянет самому разговаривать и писать. Его непременные антикварные словечки из Даля, которые так свежо смотрятся среди бесконечных казенных англицизмов нашего несчастного современного языка. Его афоризмы и шутки на каждой второй странице, которые запоминаются, что твое «Горе от ума»  волчьим смехом рассмеялось собрание!

          И если бы можно было сделать так, чтобы человек после смерти работал, и можно было бы как-то достать, в мистическом магазине купить то, что он сделал, сделавшись невидимым,  то пусть бы он так и писал «Колесо», а я бы читал и читал, а больше ничего и не надо.

          Фото: Владимир Тарабащук /фотохроника ТАСС

          Но только это еще не все.

          Я хорошо помню, как над ним смеялись в девяностые, когда он вернулся. Как принято было думать, что его идеи  это что-то глубоко устаревшее, нелепое, о чем и говорить всерьез странно. 

          Но всего-то прошло четверть века  и оказалось, что он не только титан, классик, нобель, художник, но он еще и прав.

          И те простые вещи, которые он  упрямо и против ветра  твердил в те далекие глупые годы: местное самоуправление  это самое главное; империя – это зло, а нужно воссоединение русских земель и русских людей; заграница нам другом никогда не была и учить ей нас нечему; советский двадцатый век тратил и тратил жизни без счета, и потому нашим девизом должно быть сбережение народа,  все они стали бесспорными. Стали азбукой.

          Но и это еще не все.

          Мне особенно приятно думать, что Солженицын  прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь и сделавшись частью школьных программ  так и остался именем вызывающим и раздражающим.

          Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества, к нему не привыкли, его не признали почтенным и скучным общим местом, его свергают и разоблачают  а мы, в свою очередь, обмениваемся его именем как паролем. 

          Паролем для всех, кому не нравится нескончаемое и бессмысленное  как битва Тра-ля-ля и Тру-ля-ля  соревнование советизма и глобализма за судьбу родины, кто не верит ни в советизм, ни в глобализм, а верит во что-то другое. Свое. Отдельное. Русское.

          А каким оно должно быть  именно Вы, Александр Исаевич, нам и расскажете. Ведь юбилей, памятник, праздник  это все очень мило. Но мы-то знаем, что Вы никогда не умрете. 

          Президент напомнил, что Солженицын был не только писателем и мыслителем, но и фронтовиком, «истинным, настоящим патриотом России». По словам президента, отмечаемое во вторник столетие со дня рождения Солженицына – повод вновь обратить внимание на его наследие, «которое вплетено в саму ткань XX века и продолжает оставаться современным и для России, и для всего мира». Путин признался, что хорошо помнит все свои встречи с писателем, «его мудрость, взвешенность, глубокое понимание слова». Александр Солженицын – прозаик, драматург, поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). Родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1941 году был мобилизован на фронт. В 1945 году арестован за резкие антисталинские высказывания и осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. В феврале 1974 года Солженицын был арестован, обвинен в государственной измене и лишен советского гражданства. Некоторое время писатель с семьей жил в Швейцарии, после чего переехал в США. В августе 1990 года Солженицыну было возвращено советское гражданство, в 1994 году он вернулся в Россию. Писатель умер 3 августа 2008 года

          Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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