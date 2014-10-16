Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Ни для кого уже не секрет, что проекты Навального отличаются крайне низким уровнем юридической подготовки – и это не удивительно, ведь сам Навальный не вел ни одного дела клиента в суде, и настоящим юристом не является. Все помнят истории вроде последнего иска к Навальному и Волкову о возврате пожертвований, или иска о ликвидациинавальновского фонда «Пятое время года». Оба этих кейса с моим участием закончились разгромом Навального – вплоть до того, что суды признали факт обмана при сборе и расходовании пожертвований.

Однако неоднократно выпоротый Алексей Анатольевич не отчаивается, и вчера запустил новый проект – «Умное голосование»

Цель ставится довольно амбициозная – «победить Единую Россию на выборах». Сейчас не буду разбирать саму идею проекта – оставим это на следующий раз. Разумеется, я решил поддержать Алексея Анатольевича и зарегистрировался на сайте.

Интересно другое – наверное, такой серьезный и масштабный проект прошел тщательную юридическую экспертизу, «юридически вылизан» Навальным от и до, учитывая предыдущий печальный опыт? Ага, конечно же.

Заходим на сайт и видим, что на нем происходит регистрациясторонников для последующего голосования – предлагается оставить свое имя и фамилию, телефон, место жительства, электронную почту.

То есть речь идет о сборе и обработке персональных данных, как указано на сайте. А что говорит закон на этот счет? В соответствии с законом «О персональных данных» № 152-ФЗ, к сбору и обработке персональных данных предъявляются весьма жесткие требования.



Так, в обязательном порядке должно быть получено согласие на обработку ПД – и совершенно не в той форме «галочки», которая есть на сайте Навального. Пункт 4 статьи 9 данного ФЗ говорит, что согласие должно включать в себя данные субъекта ПД, данные оператора ПД, цель обработки ПД, перечень действий с ПД, на которые пользователь дает согласие, срок согласия и т.д.

Закон также предусматривает обязательное наличие документа, регламентирующего политику оператора в области персональных данных.



Более того, в соответствии со статьей 22 этого же закона операторы ПД обязаны до начала обработки персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, и зарегистрироваться в соответствующем реестре.



Угадайте, есть ли хоть что-то из указанного на сайте Навального? Конечно нет.



Сторонники Навального могут сказать, что это все мелочи и придирки – но я могу их огорчить: неграмотная обработка ПД приведет к тому, что ваши телефоны и прочая личная информация могут «утечь» и оказаться в базах различных рекламщиков, которые будут надоедать вам бесконечными звонками (и это самый безобидный вариант).

Подведем итоги. Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», настолько некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли чем-то серьезным стать проект, в котором изначально присутствуют такие жуткие косяки?



Навальный как-то говорил, что ему не нужны юристы, знающие кодексы, а нужны именно люди, ненавидящие «путинский режим» и жаждущие с ним бороться. Вот и получается на выходе такое позорище, когда вместо профессионалов на тебя работает личная прислуга, набранная далеко не по принципу компетентности.

P.S. Заявление в Роскомнадзор по факту нарушений уже мной подано.

И на закуску добавлю: у этого проекта есть еще одна, куда более серьезная уязвимость, которую я пока не буду раскрывать публично. Пусть Алексей Анатольич поломает голову.

Источник: Блог Ильи Ремесло