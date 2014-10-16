Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли чем-то серьезным стать проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...

Как буква «Ё» разделила российское общество

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Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
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Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт

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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Илья Ремесло

          Как Навальный «Единую Россию» побеждал, но забыл почитать закон

          Илья Ремесло
          юрист
          		 29 ноября 2018, 18:02

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          Ни для кого уже не секрет, что проекты Навального отличаются крайне низким уровнем юридической подготовки – и это не удивительно, ведь сам Навальный не вел ни одного дела клиента в суде, и настоящим юристом не является. Все помнят истории вроде последнего иска к Навальному и Волкову о возврате пожертвований, или иска о ликвидациинавальновского фонда «Пятое время года». Оба этих кейса с моим участием закончились разгромом Навального – вплоть до того, что суды признали факт обмана при сборе и расходовании пожертвований. 

          Однако неоднократно выпоротый Алексей Анатольевич не отчаивается, и вчера запустил новый проект – «Умное голосование»

          Цель ставится довольно амбициозная – «победить Единую Россию на выборах». Сейчас не буду разбирать саму идею проекта – оставим это на следующий раз. Разумеется, я решил поддержать Алексея Анатольевича и зарегистрировался на сайте. 

          Интересно другое – наверное, такой серьезный и масштабный проект прошел тщательную юридическую экспертизу, «юридически вылизан» Навальным от и до, учитывая предыдущий печальный опыт? Ага, конечно же.

          Заходим на сайт и видим, что на нем происходит регистрациясторонников для последующего голосования – предлагается оставить свое имя и фамилию, телефон, место жительства, электронную почту. 

          Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

          То есть речь идет о сборе и обработке персональных данных, как указано на сайте. А что говорит закон на этот счет? В соответствии с законом «О персональных данных» № 152-ФЗ, к сбору и обработке персональных данных предъявляются весьма жесткие требования.

          Так, в обязательном порядке должно быть получено согласие на обработку ПД – и совершенно не в той форме «галочки», которая есть на сайте Навального. Пункт 4 статьи 9 данного ФЗ говорит, что согласие должно включать в себя данные субъекта ПД, данные оператора ПД, цель обработки ПД, перечень действий с ПД, на которые пользователь дает согласие, срок согласия и т.д.

          Закон также предусматривает обязательное наличие документа, регламентирующего политику оператора в области персональных данных.

          Более того, в соответствии со статьей 22 этого же закона операторы ПД обязаны до начала обработки персональных данных уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, и зарегистрироваться в соответствующем реестре. 

          Угадайте, есть ли хоть что-то из указанного на сайте Навального? Конечно нет.

          Сторонники Навального могут сказать, что это все мелочи и придирки – но я могу их огорчить: неграмотная обработка ПД приведет к тому, что ваши телефоны и прочая личная информация могут «утечь» и оказаться в базах различных рекламщиков, которые будут надоедать вам бесконечными звонками (и это самый безобидный вариант).

          Подведем итоги. Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», настолько некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли чем-то серьезным стать проект, в котором изначально присутствуют такие жуткие косяки? 


          Навальный как-то говорил, что ему не нужны юристы, знающие кодексы, а нужны именно люди, ненавидящие «путинский режим» и жаждущие с ним бороться. Вот и получается на выходе такое позорище, когда вместо профессионалов на тебя работает личная прислуга, набранная далеко не по принципу компетентности. 

          P.S. Заявление в Роскомнадзор по факту нарушений уже мной подано. 
          И на закуску добавлю: у этого проекта есть еще одна, куда более серьезная уязвимость, которую я пока не буду раскрывать публично. Пусть Алексей Анатольич поломает голову.

          Источник: Блог Ильи Ремесло


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