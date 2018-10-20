Наша готовность мириться со злом сходит на нет

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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Россия готова вернуться в Афганистан

В Афганистане наблюдается незначительный рост пророссийских настроенийФото: Ahmad Masood/Reuters
Активизация процессов вокруг Афганистана заставляет начать поиски ответа на вопросы об интересах Москвы. Российская внешняя политика вокруг этой страны – вопрос сложный. В чем здесь наш интерес? Кого поддерживает Россия? Ситуация в исламской республике находится в приоритетном поле зрения российских политиков. Но почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Наша готовность мириться со злом сходит на нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...

Почему русский либерал стал охранителем

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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

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          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 13 ноября 2018, 12:00

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          На прошедших нескольких неделях в центре внимания оказался ряд случаев, вызвавших широкое возмущение в социальных сетях. Чрезвычайно грубые высказывания некоторых чиновников – «государство не просило вас рожать детей», или пожелания здорово питаться на 3,5 тысячи рублей, или обращенное к обманутым дольщикам предложение «бросить 200 тысяч мимо».

          Но более всего общественное негодование разогрели вышедшие на поверхность фотографии, на которых осужденный за многочисленные зверские убийства Вячеслав Цеповяз, сидя в тюрьме, поедает деликатесы.

          Причем в случае с Цеповязом речь идет не просто о нарушении правил.

          Речь идет о создании привилегированных условий для одного осужденного, в то время как остальные должны отбывать наказание в непривилегированных.

          Речь идет не просто об осужденном – по разным причинам люди могут попасть в тюрьму – а об убийце. При этом речь идет не о несчастном дураке, который зарезал собутыльника в пьяной ссоре – а об убийце, который обдуманно и хладнокровно, с особым цинизмом и жестокостью, вместе со своими сообщниками убил десятки людей, включая стариков и малолетних детей.

          Фото: Валентина Свистунова/ТАСС

          Речь идет не просто об особо жестоком массовом убийце, а об одном из лидеров банды, на годы фактически уничтожившей власть закона и государственный суверенитет на некоторой (хотя и сравнительно небольшой) части территории Российской Федерации.

          Ситуация, когда тяжкий злодей, сидя в тюрьме, получает порядка 250 тысяч рублей в месяц из своего кровавым путем нажитого состояния и позволяет себе роскошества, которые недоступны большинству честных и законопослушных граждан, не могла не вызвать резкого возмущения в социальных сетях.

          Сообщение об изнасиловании полицейской ее старшими коллегами подлило масла в огонь и заставило комментаторов задаваться вопросом о том, что, собственно, происходит.

          А происходит определенное изменение общественных стандартов терпимого. Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше – просто за последние годы в стране произошел медленный, но чрезвычайно существенный сдвиг.

          Готовность мириться со злом сильно снизилась. То, что еще некоторое время назад считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло в принципе преодолимое и потому нетерпимое.

          Почему так произошло?

          Одним из факторов является массовое распространение социальных сетей, когда скрывать какую-то значимую для людей информацию стало практически невозможно. Но более важным представляется другое – постепенный рост доверия людей друг к другу и к государству. Доверие – это важный общественный ресурс, который медленно накапливается за годы стабильности.

          В ситуации низкого уровня доверия никто и не ждет ни от частных лиц, ни от государства, что они будут исполнять свои обязанности и поступать по совести и по закону. Люди с презрением относятся к себе, друг к другу, к стране и к государству, выражая ту «ненависть к собственной культуре», которую с удивлением отмечали у нас иностранцы в начале 1990-х.

          Коррупция и беззаконие, презрение и грубость рассматриваются как неприятная, но неизбежная особенность среды обитания – люди и не ждут ничего другого, как не ждут пальм и теплого моря в Мурманске. Мы плохие люди, которые живут в плохой стране, чего еще нам ожидать друг от друга.

          Но постепенно эта ситуация изменилась – люди стали воспринимать свою страну по-другому, уровень доверия начал расти. Если раньше люди по умолчанию ожидали друг от друга непорядочного поведения – то теперь, наоборот, нормой считается порядочность.

          Люди верят в честных чиновников, которые заботятся о согражданах, и честных правоохранителей, которые защищают их от злодеев.

          На этом изменившемся фоне то, что раньше прошло бы по графе неизбежных мерзостей данного климата, воспринимается уже совершенно иначе – как предательство доверия.

          Большую роль тут сыграл рост гордости за свою страну. Когда мы жили на одном из обломков империи, где правительство очень слабо контролировало собственные окраины, а международные эксперты со знанием дела писали, что «с Россией покончено» и «провал некогда великой державы в социальную катастрофу и стратегическое ничтожество неостановим», безобразные проявления коррупции и несправедливости воспринимались как что-то неизбежное.

          Сегодня, когда Россия вернула себе статус великой державы, они вызывают острый когнитивный диссонанс. Когда-то уголовник, покупающий себе в тюрьме все что угодно – и кого угодно – терялся на общем безобразном фоне. Теперь фон изменился – и он бросается в глаза.

          Рост доверия также предполагает рост ответственности за судьбу общества и страны. Когда люди не верят, что общество можно изменить к лучшему, они стараются выжить в одиночку – ну, в лучшем случае, семьями. Никто не хочет лезть в то, что не касается его лично и непосредственно. Но по мере оздоровления общества заинтересованность людей в состоянии страны в целом неизбежно растет. Люди уже не терпят то, что терпели раньше.

          Насилие, несправедливость и пренебрежение к человеческому достоинству, которые раньше были частью фона, теперь воспринимаются с негодованием.

          Это само по себе есть очевидный знак изменений к лучшему, и в этом есть возможность дальнейшего улучшения – но в этом есть и опасность.

          Общественное негодование могут перехватить и использовать во зло те, кто хотели бы разрушить страну. Поэтому очень важно, чтобы государство видело этот запрос на справедливость – и отвечало на него раньше, чем его противники.

          Нельзя сказать, что оно вообще не реагирует – некоторых чиновников уволили за грубость, в отношении сотрудников ФСИН, помогавших обеспечить комфорт Цеповязу, возбуждено уголовное дело – но нужно подчеркнуть, что это очень важно. Не реагировать в таких случаях или реагировать формальными отговорками было бы чрезвычайно опасно.

          Невозможно обеспечить имущественное равенство – но можно обеспечить уважение к человеческому достоинству. Скудость перенести намного легче, чем презрение. Люди требуют уважения – к своему государству, к закону и к себе лично. И они имеют на это полное право.


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