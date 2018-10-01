Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

Взгляд
9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 00:29  |  vz.ru
Разделы

Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем глава Интерпола насолил властям Китая

Исчезнувший глава Интерпола был найден в руках китайского правосудияФото: INTERPOL/EPA/ТАСС
Глава Интерпола Мэн Хунвэй уехал в Китай и не вернулся. Лишь когда его начали активно искать, выяснилось, что власти КНР арестовали его сразу после приезда на родину. После некоторых раздумий ему официально предъявили обвинения в коррупции. Однако этому не поверили даже сами китайцы. В чем могут быть реальные причины задержания столь высокопоставленного международного чиновника? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джони Роттен. Подробности...

«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

В Южной Америке произошел серьезный политический сдвиг

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и Бразилии произошли сходные события, видно по реакции глобальной элиты. Зазвучали привычные мантры: за «популистской волной» стоят русские, а сами популисты являются «расистами» и «женоненавистниками». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 4 комментария

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария

    Что может предложить Сирия туристам из России

      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Раскрыто «реальное имя» Александра Петрова из дела Скрипаля
          В Польше предрекли ЕС союз с Россией в ходе «третьей мировой»Российские военные сделали Японии уступку по использованию КурилПознер рассказал американским студентам, как США испортили отношения с РоссиейПоявились данные об условиях, на которых чиновник согласится простить Кокорину и Мамаеву свое избиение
          Лондон прокомментировал сообщения о готовности «выключить в Кремле свет»МИД вручил ноту послу НидерландовЭрдоган предъявил требование к Саудовской Аравии из-за исчезновения журналистаВ Сети бурно отреагировали на скандал с Кокориным и Мамаевым
          Раскрыты детали поставки С-300 в СириюВ США узнали о российском «суперснаряде»В Британии объяснили, в чем Макгрегор превзошел НурмагомедоваБолельщиков на встрече с Нурмагомедовым пришлось успокаивать

          Главная тема


          Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

          досуг футболистов


          Опубликовано видео избиения Кокориным и Мамаевым федерального чиновника

          шпионские игры


          В «деле Скрипаля» нашелся испанский след

          братские отношения


          Россия и Белоруссия начинают ожесточенную борьбу за нефть

          Видео

          борьба технологий


          Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

          «советские системы»


          В Киеве признались в невозможности вооружить крейсер «Украина»

          раскол православия


          Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

          олимпийский скандал


          МОК встал на тропу войны с профессиональным боксом

          без шансов


          Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

          «русские тролли»


          Ирина Алкснис: Мир разлюбил голливудские фильмы, и в этом опять виновата Россия

          «лимбическая система»


          Антон Крылов: Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона

          «железные ангелы»


          Юрий Васильев: Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?


          Владас Повилайтис

          Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

          Владас Повилайтис
          доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          		 9 октября 2018, 00:01

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Признаемся, что мы – консерваторы. А быть консерватором в России – странное занятие.

          Консерватизм – это про сохранение/изобретение традиций, про добрые старые нравы, патриархальную старину и прочую аграрность. Однако на нео-деревенщиков мы мало похожи. Да и Россия сама по себе – совсем не про это.

          Она давно оставила всякие деревенские предания – не по своей воле, сломанная об колено, но в советские времена стала едва ли не идеальной страной Юнгера – страной «рабочего», универсального обитателя индустриальной реальности, где даже не крестьянин составляет ему пару, а идеологически подкованная колхозница, будущая горожанка в первом поколении.

          В этом смысле единственный политический консерватизм, который можно было представить в постсоветской России – это коммунисты, но, слава Зюганову, они старательно и успешно отказываются от своего места в истории современной страны.

          Наш консерватизм – принципиально аполитичен.

          Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

          Это не про то, что нам безразлична политика. Это про то, что мы твердо знаем, что никаких политических целей ни мы, ни те, кто нам симпатичен достигнуть не смогут. Иными словами, это про странную свободу от политики - свободу безнадежности. Это понимание того, что она в любом случае сделает с тобой то, что сделает – и повлиять ты на это не в силах.

          И не то, чтобы это новая национальная идея. Как ни странно это звучит, в наше мире консерватор всегда изгой. Он знает, что любые его начинания – обречены на неудачу. И если даже удача с ним случается – он понимает, что это случайность, стечение обстоятельств, которое вскоре пройдет.

          Так что, как ни странно, русский консерватор – это про непостоянство. И единственное постоянство он способен обрести в себе самом.

          Так что это – экзистенциалистская история. И здесь сразу же становится понятно, сколь странно в наших местах рифмуются понятия консерватизма и свободы.

          Вообще-то в ином мире, экзистенциализм – это скорее про левачество, особенно с тех пор, как он приравнен к гуманизму. Но левая идея с 1968 года успела стать интеллектуальным мейнстримом, завладев кампусами и издательствами. И в результате стала такой же свинцовой властью, как и то, против чего в свое время кидалась черепицей с крыш.

          Свобода – это не про левое и не про правое. Свобода – это про действие. Индивидуальное. Человеческое. Конкретное.

          Это – про способ помещения себя во времени и пространстве. Это про безнадежность.

          Поскольку любые гарантии, любые надежды – это иллюзии, следовательно, это про то, чтобы отдать свою свободу в чьи-то руки – вложить во что-то, пусть это будет большая идея, ход истории или сама свобода, когда она превращается в лозунг, в осознанную необходимость или любую другую абстракцию.

          Свобода безнадежности – это свобода данная в опыте. Русский консерватизм – как раз про эту свободу. И в XIX веке, и сейчас – он одинаково знает, что существует только в фантазиях. У него нет шансов осуществиться, и потому русский консерватор – самый свободный человек, которого только можно помыслить. В том случае, разумеется, если он принял реальности, осознал неизбежность – и остался самим собой.

          В этом смысле – он начинает с безнадежности, но совсем не о ней. Ведь безнадежность – это лишь то, что освобождает, негативная свобода.

          И в этом – коренное отличие консерватизма от других больших идеологий. Он лишен веры не только в светлое будущее, но и в прекрасное прошлое. То прошлое, которое он воспевает – принимается как условно-прекрасное, в свете современности, он про то – что раньше можно, хоть и с трудном, было жить человеческой жизнью и наполнять ее повседневными смыслами.

          И тем самым – консерватизм ироничен по своей природе. Он – про двойные речи, утверждение чего-либо не является утверждением абсолюта, а относительности, возведенной в абсолют.

          Консервативная свобода в наших реалиях – это свобода изгоя, битника и панка.

          Поскольку рядовой консерватор не только умом не отличается, но и твердо верит, что все пространство говорения принадлежит либеральному дискурсу. И либо не делает из этой уверенности, либо, сделав таковые, делает ставку на личную свободу.

          Консерватизм – это парадоксальный жест свободы. Но ведь и сама свобода по природе – насквозь парадоксальна.

          Если угодно, либерализм – это попытка вставить свободу в природу вещей, соединить свободу и необходимость.

          Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джони Роттен.

          Современный консерватизм наследует тем, кто никак не является его отцами – попросту в сквоты, оставленные мыслью прошлого, переехавшей в более респектабельные районы.

          Он оставляет себе полное право выбирать своих отцов – он присваивает себе прошлое в свободе от истории.

          Он не про прошлую скуку измен – а про утверждение каждой текущей любви как вечной и неизменной.

          Он сентиментален – и в силу этого жесток, поскольку его интересуют только свои чувства, а не чувства других людей.

          И он наивен, поскольку способен каждый раз целиком отдаваться своему конкретному чувству, дабы затем обратить его в материал сентиментальных воспоминаний и иронии – ради следующего всепоглощающего чувства.

          Свобода в безнадежности – это про нарушение границ не ради счастья их нарушения, а потому, что они не воспринимаются подлинными. Нарушить их – значит разоблачить иллюзию. И в каждом нарушении он надеется, что стена окажется настоящей и он сумеет разбиться об нее, а не пройти сквозь картон.

          (в соавторстве с Андреем Тесля)


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          «Общество спектакля» получило по роже

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
          Обсуждение: 25 комментариев

          В Южной Америке произошел серьезный политический сдвиг

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          То, что в Латвии и Бразилии произошли сходные события, видно по реакции глобальной элиты. Зазвучали привычные мантры: за «популистской волной» стоят русские, а сами популисты являются «расистами» и «женоненавистниками». Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Кто важнее – муж или дети?

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...
          Обсуждение: 49 комментариев

          Вопрос ставили и решали дубьем по голове

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          «Что вы хотите, оскорбили. Для вас это, может, и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный, как стекло, в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...
          Обсуждение: 17 комментариев

          Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

          Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
          Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          У России и Израиля схожие цели

          Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
          Поставки С-300 в Сирию мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти комплексы. Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Подробности...
          Обсуждение: 51 комментарий

          Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

          Антон Крылов, журналист
          Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...
          Обсуждение: 62 комментария

          Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

          Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
          Денис Муквеге – гинеколог, что спас более 50 тысяч женщин, подвергшихся жесточайшим изнасилованиям. Теперь этот человек может считаться спасителем еще и Нобелевской премии мира. Но слушать доктора Муквеге более минуты сложно. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

          Сергей Лукьяненко, писатель
          Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
          Обсуждение: 59 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............