В блогах начнется адский холивар

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В 2018-м у российской экономики больше возможностей, чем рисков

Российской экономике помогут расти дешевеющие кредиты и рост доходов населенияФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
2018-й должен стать для России еще одним годом стабильности и экономического роста. Конечно, нефть по 80–100 долларов за баррель – скорее из разряда фантастики, но и при цене по 60–70 бюджету будет вполне комфортно. Центробанк должен сделать кредиты еще доступнее, подтолкнуть бизнес к инвестициям, а население – к потреблению. Но есть и целый ряд подводных камней. Подробности...
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Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
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Оружие будущего сулит смертельные перспективы

Основное место службы дрона Tern – военно-морской флотФото: darpa.mil
Каждый новый год для рынка вооружений – это не просто подсчет новинок, но и определение трендов дальнейшего развития. Сейчас перед ведущими армиями мира открываются такие перспективы, от которых захватывает дух. Уже скоро винтовки будут стрелять без промаха, любой корабль сможет превратиться в авианосец, а роботы полностью подчинят себе небо. Подробности...
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США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

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          Константин Рыков

          В блогах начнется адский холивар

          Константин Рыков
          интернет- и медиапродюсер
          		 3 января 2018, 12:00

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          А ещё иранские протестующие кричали «Собчак в президенты!» и «Путин, уходи!».

          Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC».

          Итак! Захожу я в Медиафильтр почитать свежие новости про иранские события. Открываю ленту и вижу в ней сразу два одинаковых заголовка...

          Первый от «Новостей Mail.ru»: «Смерть России» и «Моя жизнь – Иран»: к чему призывают протестующие в иранских городах 

          И второй от первоисточника «Русской службы BBC»: «Смерть России» и «Моя жизнь – Иран»: к чему призывают протестующие в иранских городах 

          Фото: AP/ТАСС

          Иду по ссылкам и немного офигеваю. А зачем вообще протестующим кричать такое? У них кроме России других проблем нет? Естественно, у материалов нет авторов и оба они вышли в эфир благодаря «службам мониторинга». Пытаюсь разобраться и понять, что приключилось.

          Открываю английскую версию BBC. Но там ничего такого и рядом нет. Открываю поиск Гугла и вбиваю «Иран смерть России» и «Iran death to Russia». Тоже ничего.

          Единственным источником оказывается известная украинская помойка Диалог.UA с новостью от 31 декабря, которая ссылается на комментарий некоего «аналитика» Михаила Крутихина, опубликованный на другой не менее известной украинской помойке Обозреватель.UA и тоже 31 декабря прошлого года. Всё!

          Никаких других источников нет. Ни на русском, ни на английском языке. Никаких видео- или аудиозаписей.

          А теперь вдумайтесь. Самый крупный информационный портал России «Новости Mail.ru» (с аудиторией 6 миллионов читателей в сутки) перепечатывает «автоматом» откровенную выдумку «Русской службы BBC» про то, как разгневанные иранские протестующие выкрикивают русофобские лозунги. Вдумались?

          Надеюсь, никому не нужно объяснять, кем и зачем делаются такие вбросы.

          Не удивлюсь, что этот восхитительный бред сегодня перепечатают еще десятка два крупных СМИ и в блогах начнется адский холивар. Патриоты будут проклинать подлых иранцев, а либералы радостно хлопать в ладошки.

          Источник: Блог Константина Рыкова


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