А ещё иранские протестующие кричали «Собчак в президенты!» и «Путин, уходи!».

Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC».

Итак! Захожу я в Медиафильтр почитать свежие новости про иранские события. Открываю ленту и вижу в ней сразу два одинаковых заголовка...

Первый от «Новостей Mail.ru»: «Смерть России» и «Моя жизнь – Иран»: к чему призывают протестующие в иранских городах

И второй от первоисточника «Русской службы BBC»: «Смерть России» и «Моя жизнь – Иран»: к чему призывают протестующие в иранских городах

Иду по ссылкам и немного офигеваю. А зачем вообще протестующим кричать такое? У них кроме России других проблем нет? Естественно, у материалов нет авторов и оба они вышли в эфир благодаря «службам мониторинга». Пытаюсь разобраться и понять, что приключилось.

Открываю английскую версию BBC. Но там ничего такого и рядом нет. Открываю поиск Гугла и вбиваю «Иран смерть России» и «Iran death to Russia». Тоже ничего.

Единственным источником оказывается известная украинская помойка Диалог.UA с новостью от 31 декабря, которая ссылается на комментарий некоего «аналитика» Михаила Крутихина, опубликованный на другой не менее известной украинской помойке Обозреватель.UA и тоже 31 декабря прошлого года. Всё!

Никаких других источников нет. Ни на русском, ни на английском языке. Никаких видео- или аудиозаписей.

А теперь вдумайтесь. Самый крупный информационный портал России «Новости Mail.ru» (с аудиторией 6 миллионов читателей в сутки) перепечатывает «автоматом» откровенную выдумку «Русской службы BBC» про то, как разгневанные иранские протестующие выкрикивают русофобские лозунги. Вдумались?

Надеюсь, никому не нужно объяснять, кем и зачем делаются такие вбросы.

Не удивлюсь, что этот восхитительный бред сегодня перепечатают еще десятка два крупных СМИ и в блогах начнется адский холивар. Патриоты будут проклинать подлых иранцев, а либералы радостно хлопать в ладошки.

Источник: Блог Константина Рыкова