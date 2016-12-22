Наличие в ДНР идейных украинцев – это проблема русских

По Сети вчера разошлось видео с беседой директора донецкого лицея Григория Штейна с учениками. Говорят, что фигурант сотрудничает с украинскими спецслужбами. Может быть, сотрудничает, а может, и нет. Проблема в другом.

Надо смотреть на это не как на отдельный случай, а в контексте общей ситуации в ДНР. К сожалению, данный эпизод со Штейном – далеко не исключительный.

Проблема в том, что в сфере образования и культуры таких людей много. И власти республики с этим ничего не делают.

Я лично знаю ряд образовательных и культурных учреждений в ДНР, где открыто высказываются проукраинские взгляды, выражается презрение к ДНР, России, ко всему русскому.

Даже в некоторых дошкольных учреждениях или младших классах дети по старым учебникам учат стихи типа «Україна рідна ненька, Україна рідний край». В то время как «рідна ненька» обстреливает окраины Донецка, и дети этих окраин ночуют в подвалах.

Приведу еще пару историй.

Один мой знакомый, хорошо известный в Донбассе, недавно пытался арендовать в Донецке жилье, а хозяевами оказались люди, симпатизирующие Украине и ведущие бизнес на территории противника.

Они отказались сдавать жилье «сепару», испугавшись, что их за это накажут украинские власти, когда вернутся в Донецк. Людей, до сих пор верящих и надеющихся на возвращение Украины, в Донецке тоже немало.

Еще один мой знакомый из «сепаров» недавно поехал на украинскую сторону оформлять какие-то документы. Поехал «на авось», думая, что нигде не засветился и не попал ни в какие черные списки.

На границе его арестовала СБУ, теперь ему грозит много лет заключения. Человека очень жаль, но в данном случае он сам виноват, она сам туда поехал, по собственной дурости и беспечности.

Причем не по реально важной причине, а чтобы получить украинские документы для решения каких-то вопросов с живущими там родственниками. Это уже проблема не украинских элементов на нашей территории, это проблема наших людей, до сих пор не сумевших расстаться с Украиной.

Я веду к тому, что само наличие в ДНР идейных украинцев и их деятельность – это проблема не украинцев, а русских, терпимо к этому относящихся. Проблема, которая заключается в том, что многие жители Донбасса не могут и не хотят расстаться с Украиной – расстаться, прежде всего, психологически.

Попрощаться с этой страной навсегда.

Пока у многих наших людей, в том числе ополченцев и руководителей ДНР, остается такая вот психологическая зависимость от Украины.

Пока они не осознали себя русскими. Пока не поняли, что Украина (любая Украина, даже внешне пророссийская, как при Януковиче) – по определению, по своей природе, враждебна и Донбассу, и России и всему русскому.

Пока вот этого перелома в сознании русских Донбасса не произошло – мы не победим. А в наших собственных городах будут жить и свободно высказывать антирусские идеи люди, подобные Штейну.

Конечно, этих людей по отношению к населению Донбасса ничтожно мало. Но это украинская интеллигенция, опасная для ДНР примерно так же, как опасна в России либеральная интеллигенция – которой тоже ничтожно мало, но которая обильно присутствует в системе образования и в крупных СМИ.

Источник: Блог Александра Жучковского