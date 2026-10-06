Кравцов назвал новые детсады стимулом к рождению второго ребенка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кравцов назвал возведение новых дошкольных образовательных учреждений важнейшей социальной опорой, которая мотивирует родителей на увеличение числа детей, пишет ТАСС.

«Новые детские сады – это не только инвестиции в будущее общества. Это важнейшая опора общества сегодняшнего. Для родителей возможность обеспечить своего ребенка местом в безопасном современном детском саду является важным стимулом для рождения второго и последующих детей», – сказал Кравцов в интервью агентству.

Глава ведомства подчеркнул, что качественная и современная инфраструктура представляет собой одну из главных составляющих развития дошкольников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр призвал не сводить работу дошкольных учреждений исключительно к подготовке к школе.

В начале месяца Кравцов раскрыл сроки создания официального перечня игр и игрушек для детских садов.

В прошлом месяце для российских детсадов разработали единые воспитательные программы.