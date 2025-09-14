Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
За последние сутки в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли 68 человек, еще 346 были ранены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление палестинского министерства здравоохранения. В документе подчеркивается: «В течение последних 24 часов в больницы сектора Газа поступили 68 погибших и 346 новых пострадавших».
Кроме того, Минздрав сообщил о двух погибших от голода и недоедания за минувшие сутки. Общее число таких случаев достигло 422, включая 145 детей. С августа зарегистрировано 144 смерти от голода, из них 30 – среди детей.
Медики подчеркивают, что точное количество погибших под завалами и на улицах по-прежнему неизвестно. Службы скорой помощи и гражданской обороны сталкиваются с серьезными трудностями при попытках добраться до пострадавших и извлечь тела.
