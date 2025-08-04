Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Песков заявил о постоянном боевом дежурстве подлодок США
Песков: Ядерные подлодки США несут боевое дежурство независимо от заявлений
Американские подводные лодки с ядерным вооружением продолжают нести постоянное боевое дежурство, независимо от высказываний политиков и публичных дискуссий, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве независимо от высказываний политиков, передает ТАСС.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
Песков подчеркнул: «В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс».
Дискуссия между Трампом и Медведевым в социальных сетях стала поводом для комментария представителя Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил передислокацию двух атомных подлодок в соответствующие регионы.
Трамп заявил, что приказ о размещении атомных субмарин был отдан после слов Дмитрия Медведева.
Эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен отметил, что заявления Трампа создают «ловушку обязательств» вокруг вопроса о размещении ядерных подводных лодок.