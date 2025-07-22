50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.2 комментария
США потребовали от Google и Microsoft отчитаться о защите подводных кабелей
Американские законодатели обратились к крупнейшим технологическим компаниям, включая Amazon, Google и Microsoft, с требованием предоставить информацию о мерах защиты подводных коммуникационных систем, следует из письма членов конгресса США.
Конгрессмены США выразили обеспокоенность возможными угрозами со стороны России и Китая в отношении подводных коммуникационных кабелей «в Балтийском море, Индо-Тихоокеанском регионе и других стратегических регионах», передает РИА «Новости».
В письме отмечается, что, по мнению законодателей, существует «паттерн скоординированной вредоносной деятельности». Особое внимание в письме уделено рискам использования услуг китайских компаний, таких как Huawei, в сфере прокладки и обслуживания кабелей, что признано вопросом национальной безопасности США.
Конгрессмены указали, что озабочены возможностью вмешательства в работу оборудования, перехвата или искажения сигнала, а также несанкционированного доступа к инфраструктуре.
Технологическим компаниям предписано до 4 августа предоставить детальную информацию о всех подводных коммуникационных системах, подрядчиках, а также сообщить о любых случаях вмешательства в работу оборудования или аномалиях в работе кабелей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нидерландский контр-адмирал Пауль Флос заявил, что подводные кабели и трубопроводы НАТО в Северном море находятся под угрозой. В ноябре произошел разрыв подводного кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и Германией, что стало поводом для новых обвинений в адрес России со стороны западных политиков. В декабре финские силовики взяли на абордаж и арестовали танкер Eagle S, заподозрив его экипаж в диверсии против энергетического кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.