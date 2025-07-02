Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.3 комментария
Маск отметил заслуги Трампа в разрешении мировых конфликтов
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал пост президента США Дональда Трампа, в котором тот сообщил о прекращении огня в секторе Газа.
Маск заявил, что Трамп, на его взгляд, успешно завершил несколько серьезных конфликтов по всему миру, передает ТАСС.
Бизнесмен подчеркнул, что считает необходимым признать заслуги американского лидера в вопросах международной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель прокомментировал слова Трампа о возможности своей депортации из Соединенных Штатов, добавив, что пока воздержится от резкой реакции.
Ранее Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.