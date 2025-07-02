Все выглядело, как начало Третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.0 комментариев
Клишас заявил о невозможности диктата правил диаспорами для граждан России
Глава комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что нарушающие законы России лица будут находиться в учреждениях ФСИН.
В своем Telegram-канале он указал, что ни одна диаспора не имеет права диктовать свои правила российскому государству и его гражданам.
Клишас отметил, что все должны жить по российским законам. По словам сенатора, несогласные с этим будут продолжать свою жизнь в учреждениях ФСИН.
Ранее ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акифа Сафарова, обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет. Во вторник в Баку заявили о смерти братьев Сафаровых в Екатеринбурге от множественных травм.
Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.