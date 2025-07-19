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    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
    Британия объявила о планах снизить полоток цен на российскую нефть вслед за ЕС
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    19 июля 2025, 06:44 • Новости дня

    Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о готовности договориться с Трампом

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару с полицейским браслетом на ноге в интервью Reuters заявил о себе как о человеке, который пересмотрит тарифы США, договорившись с президентом Дональдом Трампом, обуздает влияние Китая и даст отпор левым в Бразилии.

    «Они хотят вывести меня из политической игры в следующем году. Без меня Лула мог бы победить кого угодно», – сказал Болсонару Reuters, имея в виду выборы 2026 года, на которых действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен баллотироваться на четвертый срок.

    Даже после того, как Верховный суд Бразилии в пятницу запретил ему контакты с иностранными официальными лицами, экс-президент настаивал на том, что хочет встретиться с Дональдом Трампом, который на прошлой неделе ввел 50-процентные пошлины на бразильские товары и потребовал прекратить судебный процесс над Болсонару за попытку отменить результаты последних выборов.

    «Я бы никогда не стал давать советы Трампу. Кто я? Я уважаю его. Его страна является примером для нас. Мы не являемся для них примером», – сказал он.

    В судебных постановлениях от 18 июля, основанных на утверждениях о том, что Болсонару добивался вмешательства Трампа в юридические вопросы, судья Верховного суда Александр де Мораес наложил на экс-президента комендантский час и запретил ему пользоваться социальными сетями, приближаться к иностранным посольствам или общаться с иностранными официальными лицами.

    Болсонару назвал Мораеса диктатором и охарактеризовал последние судебные решения как акты трусости.

    «Я испытываю величайшее унижение. Мне 70 лет, я был президентом республики четыре года», – ответил Болсонару на вопрос, каково после президентства носить на лодыжке браслет от побега.

    Экс-президент отрицал какие-либо планы покинуть страну, но заявил, что встретится с Трампом, если сможет вернуть свой паспорт, изъятый полицией в 2024 году. Он также сказал, что хотел бы обсудить тарифы Трампа с высокопоставленным американским дипломатом в Бразилии.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.До этого да Силва на полях саммита БРИКС заявил, что страна не приемлет «

    вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было» и американцам следовало бы «иметь мнение о своей жизни, а не о нашей».


    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    16 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    The Independent: 79-летний Трамп вызывает тревогу, забывая имена и выдумывая «факты»
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступая на мероприятии в Пенсильвании, Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, забыл имена соратников и сообщил, что его умерший в 1985 году дядя преподавал американскому террористу Теодору Качинскому (Унабомберу).

    Дональд Трамп, которому сейчас 79 лет, во время выступления в Питтсбурге вызвал обеспокоенность, забывая имена своих соратников и рассказывая истории, не соответствующие действительности, сообщает The Independent.

    На мероприятии «Энергетика и инновации», организованном сенатором Дэйвом МакКормаком, Трамп перепутал присутствующих, не смог вспомнить, кто приехал с ним, и удивился, услышав, что другие остались в Вашингтоне работать над новым законопроектом.

    Особое внимание вызвал эпизод, когда Трамп рассказал, что его дядя, физик Джон Трамп, якобы преподавал будущему террористу Теодору (Тэду) Качинскому в Массачусетском технологическом институте (MIT).

    Президент сообщил: «Качинский был одним из его студентов. Знаете, кто такой Качинский? Между безумцем и гением – небольшая разница». Трамп далее заявил, что расспрашивал дядю о том, каким студентом был Качинский, и тот описал его как способного, но склонного к критике других.

    Однако, по данным издания,Качинский никогда не учился в MIT и не мог быть студентом Джона Трампа. К тому же, Джон Трамп умер в 1985 году, до того как Качинский стал широко известен как Унабомбер. Присутствовавшие отреагировали на этот рассказ сдержанно, а часть наблюдателей предположила, что Трамп спутал Качинского с кем-то другим.

    В ходе речи Трамп также затруднился с произношением фамилии своего давнего помощника Майкла Крациоса. Кроме того, он заявил, что сумел привлечь в экономику Соединенных Штатов 16 трлн долларов инвестиций, хотя реальный объем экономики страны составляет около 30 трлн долларов.

    На фоне того, как 80-летний Джо Байден покинул президентскую гонку из-за сомнений в его возрастных и когнитивных способностях, именно Трамп теперь стал самым возрастным лидером в истории США – он будет почти 83-летним к концу своего возможного второго срока в 2029 году, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил удивление отличным знанием английского языка у президента Либерии, возможно, не зная, что английский – официальный язык этой страны.

    Трамп также ошибся в имени президента Шри-Ланки в официальном письме.

    Недавно он высказал мнение о необходимости заменить в США название «соккер» на привычный «футбол».

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    16 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    Трамп рассказал о позиции жены Мелании по конфликту на Украине
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт, желая прекращения гибели людей, сообщает The New York Post.

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что решение ужесточить подход к России по вопросу Украины было частично обусловлено мнением его супруги, передает New York Post.

    По его словам, Мелания Трамп неоднократно указывала ему на то, что российский лидер регулярно «дает пустые обещания» во время обсуждения мирных инициатив.

    Дональд Трамп отметил: «Она очень умна. Она очень нейтральна. Она как я: хотела бы, чтобы люди перестали умирать».

    Трамп подчеркнул, что его собственная позиция совпадает с мнением супруги.

    В Киеве жители города выразили восхищение позицией Мелании Трамп, отмечая ее славянское происхождение и желание прекратить войну. «Она против войны. И она не хочет, чтобы славяне умирали. И она хочет помочь как-то», – заявил местный житель Сергей Тарута. Его поддержала Юлия Шевченко, отметив, что Мелания, несмотря на годы за границей, «может делать выводы о россиянах».

    В соцсетях украинцы распространили мемы и публикации, в которых Мелания изображается героем и влиятельной фигурой. Также ее называют «Агентом Мелания Трампенко» и изображают с украинской символикой на одежде.

    Ранее Мелания Трамп оказала значительное влияние на позицию президента США в вопросе военной поддержки Киева.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских стран.

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    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    16 июля 2025, 08:44 • Новости дня
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    Politico: Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины
    @ Natacha Pisarenko/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона отказалась поддержать американскую инициативу по закупке вооружений для киевского режима, об этом сообщили осведомленные французские источники.

    Франция не была упомянута среди стран, готовых присоединиться к этой программе, во время встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Источники издания пояснили, что французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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    16 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Подсчитан объем военной помощи США для Украины с 2014 года

    NYT: США за 11 лет передали Украине военную помощь на сумму более 67 млрд долларов

    Подсчитан объем военной помощи США для Украины с 2014 года
    @ U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 2014 года Вашингтон предоставляет Киеву оружие и средства на закупки, включая поставки через программу президентского вывода и другие механизмы, общая сумма составила свыше 67 млрд долларов, подсчитали в New York Post.

    США начали оказывать военную помощь Украине еще при администрации Барака Обамы после событий 2014 года, пишет New York Times.

    На ранних этапах речь шла о нелетальной поддержке, а с 2017 года при первом сроке Дональда Трампа Киеву начали поставлять противотанковые ракеты Javelin. Перед полномасштабным конфликтом на Украине Вашингтон уже отправил тысячи Javelin и комплексы Stinger.

    С 2022 года администрация Байдена выделила Украине 33,8 млрд долларов вооружений со складов Пентагона и еще 33,2 млрд долларов на закупки техники у американских производителей. Первая партия оружия по президентской программе вывода была отправлена в августе 2021 года.

    Новая схема, предложенная Трампом, подразумевает продажу оружия странам НАТО с целью последующей передачи Украине либо замещения их собственных запасов. После возвращения Трампа в Белый дом поставки из США были приостановлены, а руководство международной координационной группы перешло к Британии.

    США передали Украине широкий спектр техники: системы ПВО, танки, бронированные машины, артиллерию, авиационные боеприпасы, мины и стрелковое оружие. Точные объемы некоторых видов вооружений не раскрываются, однако Пентагон сообщил о поставке трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на апрель 2024 года.

    Помимо военной, США предоставили почти 1 млрд долларов на программы обучения и поставки оборудования, а также направляли гуманитарные грузы, включая медтехнику и средства для разминирования. Киев продолжает настаивать на острой необходимости дополнительных средств ПВО, в частности, ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляются на Украину из Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

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    18 июля 2025, 03:44 • Новости дня
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    Лула да Силва обвинил Трампа в атаке на суверенитет Бразилии
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.

    Трамп подверг критике власти Бразилии за расследование против Болсонару, которого обвиняют в попытке переворота после президентских выборов 2022 года. Трамп призвал прекратить судебный процесс, передает ТАСС.

    Лула да Силва заявил, что призывы Трампа являются атакой на суверенитет страны. В обращении к нации он подчеркнул, что попытки иностранного вмешательства в судебную систему южноамериканской республики представляют серьезную угрозу государству. Лула да Силва выразил возмущение поддержкой Трампа среди некоторых бразильских политиков, назвав их «настоящими предателями своего Отечества».

    Кроме того, Лула да Силва анонсировал возможные ответные меры на введенные США пошлины. «Если потребуется, мы задействуем все законные инструменты для защиты нашей экономики: от обращений во Всемирную торговую организацию до применения Закона об экономической взаимности», – заявил он.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия выступает за многополярность и сотрудничество, но интересы страны для него приоритетны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    16 июля 2025, 08:31 • Новости дня
    Трамп заявил о начале поставок ракет для Patriot на Украину из Германии
    Трамп заявил о начале поставок ракет для Patriot на Украину из Германии
    @ Spc. Jared Simmons/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляются на Украину из Германии, Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно.

    По словам Трампа, ракеты для зенитных комплексов Patriot уже начали отправлять на Украину, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что поставки организованы через Германию, которая впоследствии восполнит свой арсенал, а США, как подчеркнул политик, «получают полную оплату» за эти вооружения.

    Россия неоднократно выступала против передачи западных вооружений на Украину, указывая, что такие действия препятствуют мирному урегулированию и фактически вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как возможные законные цели для российских военных.

    В Кремле также отмечали, что продолжение поставок оружия Украине со стороны стран Запада лишь усугубляет ситуацию и препятствует началу переговоров, создавая дополнительные риски дальнейшей эскалации.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которой они сейчас не нужны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не строить иллюзий относительно поставок этих систем на Украину.

    Министерство обороны США не смогло разъяснить, что именно имел в виду Трамп, говоря о передаче 17 комплексов Patriot.

    Украинская сторона также не смогла понять, что имел в виду Дональд Трамп.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    18 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    AC: Трамп согласился с планом НАТО о капитуляции России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп якобы выразил согласие с намерением Североатлантического альянса по достижению капитуляции России в конфликте с Украиной, сообщило издание American Conservative.

    «В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО», – говорится в публикации American Conservative, передает РИА «Новости».

    Этот план подразумевает капитуляцию России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Запад считает, что российской стороне необходимо полностью отказаться от освобожденных территорий и согласиться на вступление Украины в НАТО.

    Напомним, Трамп заявил о планах ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    В Белом доме пояснили, что Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.

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    17 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    Галлоуэй назвал ошибкой ультиматум Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вызывает недоумение, российский президент Владимир Путин вряд ли примет подобное, заявил британский журналист Джордж Галлоуэй.

    Трамп решил увеличить поставки американского оружия киевскому режиму, несмотря на то что недавно унизил их лидера публично, указал Галлоуэй, передает РИА «Новости».

    Это решение вызвало очередной раскол в администрации Трампа, которая до сих пор не оправилась после скандала вокруг дела Эпштейна. В правящей партии США сохраняется глубокий кризис.

    «Худшие люди на планете, такие как Борис Джонсон, у которого руки по локоть в крови, приветствовали решение Трампа наконец взяться за Россию. Но его ближайшие сторонники осудили ультиматум. Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол, особенно после всего, что произошло за три последних года?» – отметил журналист.

    Напомним, Трамп пригрозил наказать покупателей российских энергоресурсов, если через 50 дней ситуация на Украине не разрешится. Под удар попадают в первую очередь Китай, Индия и Турция.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мировые цены на нефть легко восприняли такой ультиматум, и почему на рынке нет паники.

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    18 июля 2025, 03:59 • Новости дня
    American Conservative раскритиковал угрозы Трампа в адрес России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию, заняв несостоятельную и непрактичную позицию – он готов поддержать курс НАТО на безоговорочные требования к России по ситуации на Украине, пишет American Conservative.

    Как пишет American Conservative, Трамп теперь фактически согласился со стратегией НАТО, которая предусматривает «капитуляцию» России на условиях Запада. Ключевые требования Запада включают вывод российских войск со всех занятых территорий, которые Украина считает своими, а также согласие России на вступление Украины в НАТО, отмечает издание.

    В материале отмечается, что эти требования были бы уместны лишь при поражении российских войск, однако реальная ситуация на фронте противоположна: Россия побеждает.

    Издание подчеркивает, что такая стратегия Запада является провальной, поскольку не предполагает никаких выгодных уступок для Москвы. По сути, «от великой державы требуют безоговорочной капитуляции в войне, которую она даже не проиграла, не говоря уже о сокрушительном поражении», пишет издание.

    American Conservative считает, что Трамп должен отказаться от поддержки подобной политики и либо полностью вывести США из конфликта на Украине, либо выработать условия, способные привести к реальным переговорам между Киевом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. Судя по западным СМИ, в Европе и США выразили недовольство предложенными мерами.

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    16 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп получил одобрение Конгресса на увольнение главы ФРС

    CBS: Трамп получил одобрение Конгресса на увольнение главы ФРС Пауэлла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел консультации с республиканцами в Конгрессе по вопросу увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

    По данным CBS, Трамп получил одобрение своих однопартийцев на этот шаг, передает РИА «Новости».

    В апреле Трамп потребовал отставки Пауэлла из-за ключевой ставки. В июле он призвал главу ФРС уйти в отставку.

    WSJ узнала о намерении Трампа досрочно сменить главу ФРС.

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    17 июля 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп призвал Минюст раскрыть данные по делу Эпштейна

    Трамп предложил Минюсту и ФБР опубликовать скрытые материалы по Эпштейну

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обратился к Министерству юстиции и ФБР с призывом раскрыть нераскрытые данные по делу Джеффри Эпштейна.

    Левитт заявила, что Трамп считает необходимым опубликовать все нераскрытые данные по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, передает ТАСС.

    По ее словам, президент заявил, что если есть любые дополнительные достоверные сведения по делу Эпшетйна, то их «должны выложить».

    Ранее лидер Республиканской партии в Сенате США Джон Тьюн также выступил с призывом полностью раскрыть материалы по этому делу. Его заявление прозвучало на фоне обвинений в адрес Трампа о возможных связях с Эпштейном.

    Президент США Трамп раскритиковал бывших сторонников, которые усомнились в расследовании дела Джеффри Эпштейна и потребовали раскрытия документов.

    СМИ писали, что Трамп оказался в растерянности из-за последствий расследования дела обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста.

    Подруга Джеффри Эпштейна заявила о намерении раскрыть Конгрессу США подробности по делу финансиста.

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