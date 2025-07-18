Tекст: Валерия Городецкая

После прошлогоднего прорыва в Курскую область «успех» ВСУ так и не удалось повторить, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

«У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писало, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.