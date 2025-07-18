Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО сбили девять БПЛА над Калужской областью и три над Москвой

Tекст: Евгения Караваева

В небе над Россией сбили 14 украинских дронов, сообщает Минобороны России в Telegram.

В период с 12.05 до 13.55 по московскому времени силы ПВО уничтожили девять дронов над Калужской областью, три – над Московским регионом.

Еще по одному беспилотнику сбили над Брянской и Орловской областями. В ведомстве уточнили, что все аппараты были самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российские средства ПВО за ночь уничтожили и подавили 73 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областей и Крыма. Российские подразделения за последнюю неделю освободили 10 населенных пунктов в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях.