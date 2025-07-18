Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
Песков разделил вопросы Украины и отношений Москвы с Вашингтоном
Российская сторона рассматривает переговоры по Украине и двусторонние отношения с Вашингтоном как самостоятельные процессы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это разное: одна тема – это тема украинского урегулирования, другая тема – это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много», – сказал он на брифинге, передает ТАСС.
Он отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием не оказывают существенного влияния на процесс нормализации российско-американских отношений.
Ранее Дональд Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Белый дом подтвердил введение санкций против России, если не будет перемирия.
МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.