Песков разделил вопросы Украины и отношений Москвы с Вашингтоном

Tекст: Валерия Городецкая

«Это разное: одна тема – это тема украинского урегулирования, другая тема – это наши двусторонние отношения, все раздражители в двусторонних отношениях, проблемные вопросы, коих накопилось очень много», – сказал он на брифинге, передает ТАСС.

Он отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о разочарованности украинским урегулированием не оказывают существенного влияния на процесс нормализации российско-американских отношений.

Ранее Дональд Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

Белый дом подтвердил введение санкций против России, если не будет перемирия.

МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.