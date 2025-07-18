Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных ресурсов

О попытках незаконного вывоза редкоземельных элементов заявило Министерство государственной безопасности Китая, сообщает Bloomberg. Ведомство обвинило иностранные разведки в организации схем по вывозу стратегических материалов, чье значение для китайской экономики и национальной безопасности оценивается как критическое.

В официальном сообщении министерства говорится: «В последние годы зарубежные разведывательные агентства и их агенты пытались сговариваться с нарушителями закона внутри страны, чтобы похитить наши редкоземельные ресурсы посредством почтовых отправлений, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности». Сообщается, что была предотвращена попытка одной из стран незаконно создать стратегические запасы материалов через подставного подрядчика, который маскировал посылки под товары не китайского происхождения, искажая их содержимое.

Среди методов, которые использовали злоумышленники, министерство назвало сокрытие редкоземельных порошков в ингредиентах для керамики, а также попытки вывоза через бутылки с водой, заявленные как «детали оборудования». Власти Китая призвали граждан проявлять бдительность и сообщать о подозрительной активности, связанной с редкоземельными материалами.

В последние годы Китай использует свое доминирующее положение в производстве редкоземельных металлов как инструмент давления в торговых переговорах с США и Евросоюзом. После недавних переговоров с Вашингтоном Пекин подтвердил готовность рассматривать лицензии на экспорт этих ресурсов при условии смягчения американских ограничений на поставки технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ликвидировал сеть филиппинских шпионов. Дональд Трамп назвал китайские телефоны большей угрозой для безопасности США, чем TikTok. МИД Китая заявил, что шпионский скандал с участием принца Эндрю является необоснованной спекуляцией.