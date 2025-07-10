Минфин поддержал выдачу семейной ипотеки по месту регистрации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минфин в целом поддерживает идею выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика, передает ТАСС.

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что данная мера поможет сделать льготные ипотечные программы доступнее для тех граждан, кто действительно в них нуждается.

Чебесков отметил: «Мы видели предложение Валентины Ивановны. Мы это рассматриваем и в принципе поддерживаем ее предложение, что семейная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо. Конечно, ни для кого не секрет, что зачастую льготные программы используются в том числе для покупки инвестиционных квартир». По его словам, квартиры для сдачи в аренду чаще всего приобретают жители других регионов, что не соответствует целям поддержки семей через льготные кредиты.

Замминистра финансов подчеркнул, что необходимо исключить или минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиционных целей, но при этом сохранить возможность покупки жилья в другом регионе для тех, кто действительно переезжает. Минфин считает важным скорректировать механизм так, чтобы не ухудшились условия для реально нуждающихся семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Голикова заявила о необходимости пересмотра программы семейной ипотеки. В Минфине опровергли информацию об ужесточении требований к получателям семейной ипотеки. В Общественной палате предложили выделять бесплатное жилье семьям с тремя и более детьми.