Грушко заявил о разжигании конфликта новыми пакетами помощи Украине

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, подобные действия приводят к эскалации ситуации и не способствуют мирному урегулированию, передает ТАСС.

Грушко подчеркнул: «Все новые пакеты всевозможной помощи только разжигают конфликт, а позиция Евросоюза по условиям мира его достижение исключает, так же как и исключает какую-либо роль европейцев». Дипломат выступал на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

Ранее на пресс-конференции в Гааге президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа о дальнейшем военном финансировании Украины, ограничившись комментарием о будущих решениях.

Напомним, Bloomberg сообщил о планах НАТО включить в бюджет помощь Украине. Страны Европы собираются увеличить оборонные расходы на фоне опасений по поводу возможного сокращения поддержки НАТО со стороны США и непредсказуемости Трампа.