Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
WP сообщила о сокрытии недееспособности Байдена в ущерб США
Сотрудники Байдена скрывали ухудшение его когнитивного состояния в ущерб США
Газета The Washington Post (WP) отметила, что окружение Байдена знало о его ухудшении, но продолжало скрывать проблемы с памятью и здоровьем в ущерб интересам страны.
Окружение бывшего президента США Джо Байдена было осведомлено о его ухудшающемся физическом и когнитивном состоянии, однако предпочло скрыть эту информацию, чтобы не навредить имиджу лидера страны, передает ТАСС.
Редколлегия The Washington Post заявила, что признаки недееспособности Байдена фиксировались еще во время президентской кампании 2020 года.
Сотрудники Белого дома отмечали провалы в памяти, забывание имен и текстов документов, а также неспособность Байдена исполнять обязанности главы государства. В публикации WP подчеркивается, что такая позиция нанесла ущерб национальным интересам США.
Редколлегия призвала к созданию юридических инструментов, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем. В частности, предлагается ввести обязательное когнитивное тестирование президентов США с ежегодным обнародованием его результатов.
Байден планировал баллотироваться от Демократической партии на выборах президента 5 ноября 2024 года, однако после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом решил снять свою кандидатуру. Позже демократов возглавила Камала Харрис, проигравшая Трампу.
В мае 2024 года у 82-летнего Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Дональд Трамп выразил сомнения по поводу сроков публикации диагноза, намекнув на возможное сокрытие болезни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сТрамп назвал окружение Байдена виновным в государственной измене.