Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Пресс-секретарь Санду опроверг намеки на люкс-гардероб президента Молдавии
Власти Молдавии опровергли сообщения о люксовых брендах в гардеробе Санду
Пресс-секретарь президента Молдавии Даниил Захаров опроверг намеки на якобы люксовый гардероб Майи Санду, уверяя, что она предпочитает одежду отечественного производителя, пишет Moldpres.
Пресс-секретарь президента Молдавии Даниил Захаров публично опроверг сообщения о том, что гардероб Майи Санду состоит из вещей люксовых брендов стоимостью десятки тысяч долларов. По его словам, коллаж с фотографиями Санду в дорогой одежде брендов Chanel, Giorgio Armani, Loro Piana, Stefano Ricci и других – фейк, пишет портал Moldpres.
«Серьезно? Это все, что они смогли придумать? Это нелепая ложь, рожденная отсутствием идей... К тому же четыре из пяти представленных в коллаже якобы брендовых нарядов произведены в Молдове. Да, 80% гардероба президента Молдовы состоит из местной одежды, созданной здесь, на родине», – сказал Захаров.
Пресс-секретарь Санду добавил, что она «известна своей скромной жизнью», а подобные фейки вбрасываются для того, чтобы расколоть общество и навредить президенту Молдавии в ее стремлении вести страну по европейскому пути.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Санду намерена завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года.