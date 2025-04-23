Пресс-секретарь Санду опроверг намеки на люкс-гардероб президента Молдавии

Власти Молдавии опровергли сообщения о люксовых брендах в гардеробе Санду

Tекст: Ирма Каплан

Пресс-секретарь президента Молдавии Даниил Захаров публично опроверг сообщения о том, что гардероб Майи Санду состоит из вещей люксовых брендов стоимостью десятки тысяч долларов. По его словам, коллаж с фотографиями Санду в дорогой одежде брендов Chanel, Giorgio Armani, Loro Piana, Stefano Ricci и других – фейк, пишет портал Moldpres.

«Серьезно? Это все, что они смогли придумать? Это нелепая ложь, рожденная отсутствием идей... К тому же четыре из пяти представленных в коллаже якобы брендовых нарядов произведены в Молдове. Да, 80% гардероба президента Молдовы состоит из местной одежды, созданной здесь, на родине», – сказал Захаров.

Пресс-секретарь Санду добавил, что она «известна своей скромной жизнью», а подобные фейки вбрасываются для того, чтобы расколоть общество и навредить президенту Молдавии в ее стремлении вести страну по европейскому пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Санду намерена завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года.