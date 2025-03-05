Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева
Маск заявил, что поддержка демократами Украины по время выступления Трампа равносильно ненависти к США
Поддержка представителями Демократической партии Украины во время выступления президента США в Конгрессе является признаком ненависти к своей стране, заявил американский предприниматель Илон Маск.
По его словам, демократы продемонстрировали единственный флаг и одобрительный возглас в поддержку другой страны – Украины. Маск считает, что это свидетельствует о ненависти демократов к собственной стране, передает ТАСС.
Маск отреагировал на публикацию пользователя, который заметил, что демократы аплодировали только в ответ на слова президента США касающиеся Украины, и подчеркнул, что это странное поведение для американских политиков.
Ранее представители Демократической партии выразили протест во время выступления президента США в Конгрессе, демонстрируя таблички с надписью «ложь».
Конгрессмен-демократ Эл Грин был выведен из зала Конгресса во время выступления президента США Дональда Трампа из-за неодобрительных выкриков.