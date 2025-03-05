Маск обвинил демократов в ненависти к США из-за поддержки Киева

Маск заявил, что поддержка демократами Украины по время выступления Трампа равносильно ненависти к США

Tекст: Вера Басилая

По его словам, демократы продемонстрировали единственный флаг и одобрительный возглас в поддержку другой страны – Украины. Маск считает, что это свидетельствует о ненависти демократов к собственной стране, передает ТАСС.

Маск отреагировал на публикацию пользователя, который заметил, что демократы аплодировали только в ответ на слова президента США касающиеся Украины, и подчеркнул, что это странное поведение для американских политиков.

Ранее представители Демократической партии выразили протест во время выступления президента США в Конгрессе, демонстрируя таблички с надписью «ложь».

Конгрессмен-демократ Эл Грин был выведен из зала Конгресса во время выступления президента США Дональда Трампа из-за неодобрительных выкриков.