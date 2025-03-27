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Политолог назвал главную заслугу Николаева на посту главы Чувашии
Политолог Потуремский: Жители Чувашии положительно оценивают работу главы региона
В Чувашии отмечен рост не только промышленного сектора, но сферы малого и среднего бизнеса. Эта предпринимательская уверенность говорит о том, что жители Чувашии чувствуют стабильность. Общество положительно оценивает деятельность руководителя региона Олега Николаева. Он сумел укрепить доверие граждан к власти, что является его ключевым достижением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым.
«Республика Чувашия представляет собой динамично развивающийся регион. Местная экономика растет ударными темпами: увеличиваются потоки инвестиций в местные предприятия, удачно зарекомендовал себя региональный промышленный кластер. Регион также обладает большим числом представителей малого и среднего бизнеса», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).
«Причем их количество постепенно увеличивается. То есть жители Чувашии чувствуют стабильность, что и внушает им уверенность в предпринимательских начинаниях. Руководство республики не забывает и о поступательном развитии социальной сферы, что способствует росту уровня жизни граждан», – полагает он.
«Кроме того, регион вносит значительный вклад в отечественное машиностроение. Сегодня это особенно важно отметить, поскольку наша страна вступила на рельсы выстраивания полного технологического суверенитета. И Чувашия в этом процессе играет важную роль», – добавляет собеседник.
«Эти успехи республики стали возможны в том числе благодаря хорошей работе главы региона Олега Николаева. Общество высоко оценивает его деятельность на этом посту. Ему удалось разрушить плачевную тенденцию недоверия жителей к собственной власти, и это, пожалуй, является его главной заслугой», – заключил Потуремский.
Ранее Владимир Путин встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым. В ходе беседы, он рассказал президенту, как обстоит ситуация с социально-экономическим развитием региона. По его словам, ВРП за последние пять лет вырос в 1,85 раза, а объем отгруженной промышленной продукции увеличился в 2,3 раза.
«Впервые в истории объем налогов, которые сгенерировала экономика Чувашской Республики, превысил консолидированные расходы бюджета. Это говорит о том, что мы потихоньку идем к тому, что мы становимся самодостаточными», – отметил Николаев. Добиться этого удалось с помощью планомерного развития промышленности, туризма и других сфер экономики.
В ходе встречи Николаев сообщил, что планирует переизбраться на второй срок. По его словам, у нынешнего руководства Чувашии имеются планы, реализация которых рассчитана вплоть до 2030 года. Владимир Путин поддержал его инициативу и пожелал успехов на предстоящих выборах.