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    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    11 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    12 комментариев
    21 марта 2025, 20:24 • Новости дня

    Трамп заявил об отличной подготовке США к войне с Китаем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что страна не ищет военного конфликта с Китаем, но готова к нему.

    Трамп отметил, что, несмотря на отсутствие заинтересованности в военном конфликте с Китаем, Америка готова к такому сценарию, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома американский лидер заявил: «Мы не хотим потенциальной войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены, чтобы с этим справиться. Я бы не хотел демонстрировать это кому-либо».

    Ранее глава американского Госдепа Марко Рубио подчеркнул важность для США предотвращения усиления альянса между Россией и Китаем, заявив, что тесные отношения этих стран якобы представляют угрозу для глобальной стабильности.

    19 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия, сбив свои беспилотники, которые целились на украинскую инфраструктуру, продемонстрировала, что соблюдает договоренности между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что беспилотники выстраивались в боевой порядок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ЗРПК «Панцирь» и самолет ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на объекты инфраструктуры Украины в Николаевской области. Эти объекты имели отношение к украинскому ВПК.

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    20 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

    Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Якобы беспокойство Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения объясняется его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о риске повторения в прифронтовых городах ситуации послевоенного Берлина.

    «В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

    По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

    «Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

    По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделено контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет "Берлин"», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

    «Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

    В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.

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    21 марта 2025, 19:07 • Видео
    Новый конфликт Зеленского и Трампа

    Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

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    21 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом

    МИД заявил о нарушении перемирия Киевом и атаке на нефтестанцию на Кубани

    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова сообщила о нарушении предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия Киевом через атаку на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае с использованием беспилотников.

    По ее словам, Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, отметив, что возникает вопрос, как Вашингтон собирается справляться с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что всего через несколько часов после переговоров, на которых обсуждалось перемирие, украинские силы направили три беспилотника на атаку нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае.

    Дипломат подчеркнула, что это поднимает вопрос о способности США контролировать поведение своих украинских партнеров.

    Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

    Спикер МИД заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.

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    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

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    19 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа

    Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказская провокацией Украины против мирных инициатив Трампа

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    @ Кадр видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, это была попытка срыва мирного переговорного процесса, сообщило российское Минобороны.

    Объект, на который произошло нападение, обеспечивает поставки нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар производился с помощью трех беспилотников самолетного типа ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне.

    После удара на объекте произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью, начался пожар на площади 1700 квадратных метров.

    «Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – говорится в сообщении.

    Министерство указало, что в момент поступления приказа президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской инфраструктуры в Николаевской области.

    Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них сбил ЗРПК «Панцирь», один – дежурный истребитель ВКС России.

    Напомним, ночью в станице Кавказской Кавказского района на Кубани отразили атаку украинских дронов, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

    До этого произошел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, они договорились о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на Украине на 30 дней.

    17 февраля насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани также подверглась атаке украинских дронов, ее пришлось вывести из эксплуатации. Президент России отмечал, что поступавшая этому трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям.

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    21 марта 2025, 04:33 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России

    Сеймур Херш: Трамп планирует снять санкции с России и развивать Крым как курорт

    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России и сотрудничества в целях развития Крыма как международного курорта, по словам чиновника.

    Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что президент США Дональд Трамп планирует снять экономические санкции с России и развивать Крым как международный курорт.

    Как сообщает ТАСС, Херш отметил стремление Трампа к развитию партнерства с российским президентом Владимиром Путиным ради превращения Крыма в крупный туристический центр.

    Также Херш упомянул, что аналогичные шаги могут быть предприняты в Донбассе. Ранее новостной портал Semafor заявил о возможности признания администрацией Трампа Крыма российской территорией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Обсуждалась также возможность призыва ООН последовать этому примеру. Однако окончательного решения по этим вопросам Трамп еще не принял.

    Как передает ТАСС, 11 лет назад, после референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В голосовании, прошедшем 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России, а 21 марта документ ратифицирован Федеральным собранием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

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    20 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России

    Эксперт Анпилогов: Контроль США над украинскими АЭС создаст техногенные риски для России

    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России
    @ ООО "Медиа-центр "Голос Подолья"/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря о готовности США помочь в управлении АЭС на Украине, преследует свои цели. Вашингтон, вероятно, рассчитывает продавать Европе излишки электроэнергии и на этом зарабатывать. При этом реализация плана создаст для России имиджевые и техногенные риски, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американцы давно проявляют интерес к украинской атомной энергетике. Так, они неплохо зарабатывают, поставляя Киеву ядерное топливо», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Украина ранее отказалась от российских материалов и перевела свои АЭС на американские компоненты от компании Westinghouse.

    В этом контексте идея США контролировать деятельность станций последовательна и логична. Собеседник увидел в планах Трампа «двухходовой план». «Глава Белого дома стремится урегулировать конфликт на Украине. Когда и если он достигнет этой цели, в бывшей советской республике останется ряд проблем: там уже разрушена промышленность, наблюдается огромный демографический отток», – детализировал эксперт.

    «Как следствие, объемы потребления электроэнергии в стране сократятся. Освободившиеся излишки можно будет продавать на соседние рынки, и в первую очередь – Евросоюзу», – рассуждает Анпилогов. Собеседник напомнил, что европейские страны продолжают «играться» с «зеленой повесткой»: строят ветряки и солнечные батареи.

    «Европа таким образом может стать нетто-импортером электроэнергии, и поставки пойдут с украинских атомных станций. Тем более что линии электропередач уже есть. По всей видимости, Вашингтон рассчитывает контролировать процесс сбыта и зарабатывать, привлекая Киев в качестве "полезного идиота"», – считает аналитик.

    Фактически речь идет о том, что на АЭС Украины поменяется менеджмент. «Дергать стержень и получать разрешенные дозы радиации, обслуживать объекты все так же будет украинский персонал. Но за коммерческую деятельность отвечать начнут американцы. Международное разделение труда выглядит именно так: кому-то в реактор лезть, а кому-то чистые киловатты продавать», – иронично отметил специалист.

    Владимир Зеленский выражает заинтересованность в таком сотрудничестве, поскольку так рассчитывает продлить свое пребывание во власти. Однако для обычных украинцев реализация идеи Трампа обернется ростом цен на электроэнергию.

    «Представим, что украинский потребитель за киловатт платит гривну, а европейский – евро. Далее вступает в дело логика рынка: зачем продавать ресурс дешево?» – пояснил Анпилогов. Впрочем, если Киев передаст АЭС под управление США, то это несет риски и для России.

    Во-первых, это касается имиджевого вопроса. «Американские специалисты не знают всех тонкостей работы реакторов советского образца. Если произойдет какая-то авария, на Западе начнут кричать про "новый Чернобыль". При этом винить будут российскую сторону, а не американцев», – пояснил собеседник.

    Есть и риски техногенного характера. «Первый и второй реакторы Ровенской АЭС очень старые, они построены по древним нормам безопасности, например, без контайнмента – внешней двойной гермооболочки», – напомнил спикер. Похожая ситуация на Южно-Украинской станции.

    «Их нужно выводить из эксплуатации, тем более что нет надзора Росатома и его дочерних организаций, ведь Киев разорвал все связи. Штаты, получи они контроль над объектами, вряд ли проявят ответственное отношение к инфраструктуре. А это создаст дополнительные угрозы для России», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что США могут помочь Украине в управлении АЭС. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, если бы Вашингтон владел станциями, это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.

    В совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что американская сторона могла бы «оказать большую помощь» Киеву в вопросе эксплуатации АЭС. Они указали на опыт Соединенных Штатов «в области электроэнергетики и коммунального хозяйства».

    Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов взять под управление украинские атомные электростанции, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он заверил, что для этого не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

    Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве со Штатами в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. По итогам разговора с Трампом он также принял предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Запорожская АЭС может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

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    20 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    @ Sarah Meyssonnier/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон готовится к саммиту ЕС, стремясь объединить союзников для поддержки Украины, что приведет его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, настаивающим на прекращении поставок оружия, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Макрон, занятый внутренними кризисами, возвращается в центр внимания на фоне геополитических маневров президента США, передает Bloomberg.

    Макрон стремится объединить европейские страны для поддержки Украины, что ставит его на курс столкновения с Трампом, который предлагает прекратить поставки оружия Киеву в обмен на новую бизнес-кооперацию с Россией.

    Как указывает Bloomberg, в то время как французский лидер проводит встречи с военными и министрами обороны из более чем тридцати стран, инициатива по поддержке Украины набирает популярность среди европейских лидеров.

    Издание пишет, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют задействовать европейские армии, а также представителей Содружества и азиатских стран для поддержки Киева после достижения перемирия. Планируется, что страны предоставят финансирование, войска, авиацию или морские силы.

    Французский президент считает, что личные связи важны для Трампа, и пытается найти аргументы, которые привлекут его внимание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

    Группа Chanteurs anonymes во Франции сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

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    18 марта 2025, 20:53 • Новости дня
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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    19 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    @ EPA/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера [в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Это чувствительная тема, вряд ли ее нужно публично обсуждать, отметил Песков. Москва не планирует выносить разговор об этом в публичную плоскость.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что оба политика работают вместе ради блага человечества.

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    21 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом

    Келлог: Зеленский проигнорировал советы не читать нотации Трампу

    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    Представители команды президента США Дональда Трампа предупреждали Владимира Зеленского накануне его визита в Белый дом, что новый американский лидер сильно отличается от Джо Байдена, передает ТАСС. Однако Зеленский ослушался их советов, сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

    Келлог рассказал, что встреча с Зеленским прошла в отеле The Hay-Adams перед визитом в Белый дом. Команда Трампа советовала Зеленскому выразить благодарность американскому народу за выделенные 176 млн долларов помощи. Однако Зеленский, по словам Келлога, начал читать нотации Трампу, что вызвало недовольство американской стороны.

    В ходе встречи между Зеленским и Трампом возникла перепалка, в которой Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. Итогом встречи стала отмена пресс-конференции и неподписание соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского за неуважение и неготовность к мирному урегулированию конфликта в Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на запрос Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot.

    Администрация Белого дома решила продолжать передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент Трамп провел часовой телефонный разговор с Зеленским, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

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    19 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей

    Песков заявил о саботаже договоренностей из-за ударов ВСУ по энергообъектам на Кубани

    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    По его словам, атаки Вооруженных сил Украины на энергообъекты в России, в частности на Кубани, рассматриваются Кремлем как саботаж достигнутых ранее договоренностей, передает ТАСС. Песков заявил, что такие действия идут вразрез с усилиями, предпринятыми президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для стабилизации ситуации.

    Песков подчеркнул, что информация о команде президента России прекратить удары по объектам энергетики Украины на 30-дневный срок была широко доступна на момент начала атак. Тем не менее киевский режим, по его словам, не предпринял никаких шагов для отмены своих действий, что, по мнению представителя Кремля, является нарушением достигнутых договоренностей.

    Кроме того, Песков отметил, что других команд, кроме прекращения огня по энергоинфраструктуре, от российского лидера не исходило, вопреки провокациям Киева. Пресс-секретарь подтвердил, что Россия сохраняет паузу в ударах по энергетическим объектам в качестве жеста доброй воли, несмотря на провокационные действия со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что украинские власти предприняли попытку сорвать мирные инициативы Дональда Трампа.

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    18 марта 2025, 21:15 • Новости дня
    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ

    Трамп одобрил предложение Путина о хоккейных матчах между НХЛ и КХЛ

    Трамп поддержал идею Путина о матчах НХЛ и КХЛ
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах.

    В пресс-службе Кремля отметили, что американский президент положительно воспринял инициативу, предложенную Путиным, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин завершил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов.

    Ранее Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа.

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    21 марта 2025, 11:16 • Новости дня
    Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования США
    Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования, но для полного закрытия ведомства потребуется одобрение Конгресса, сообщила The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий закрытие министерства образования, сообщает The Washington Post.

    Однако пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что полное закрытие ведомства невозможно без согласия Конгресса. Она отметила, что министерство продолжит выполнять «критические функции» в сокращенном виде.

    Между тем президент США заявил, что основные функции министерства образования будут переданы другим государственным учреждениям. Он подчеркнул необходимость изменений в образовательной системе и нацелился на ее реформирование.

    Politico ранее сообщила о возможном решении США закрыть министерство образования. СМИ писали, что предполагается передать часть функций ведомства другим департаментам или полностью прекратить направления работы, не закрепленные законодательно.

    Белый дом заявил, что в США у 70% учеников школы среднего звена уровень знаний по математике и чтению оценивается ниже среднего.

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