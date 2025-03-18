В ЕАО стартовал Международный кинофестиваль «Кино на службе Отечеству»

В Еврейской автономной области стартовал международный фестиваль «Кино на службе Отечеству», который будет проходить в течение трех дней. На открытии выступила врио губернатора ЕАО Мария Костюк. Она подчеркнула, что кинофестиваль является важной летописью специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства ЕАО.

В рамках фестиваля были показаны трейлеры документальных фильмов о специальной военной операции. Студенты областного колледжа культуры и школьники города Биробиджана активно обсуждали представленный материал. Режиссер и автор проекта Олеся Шигина рассказала о миссии фестиваля и значимости авторского кино, которое редко показывается на телевидении.

Школьникам был представлен фильм «Суворовец 1944», рассказывающий о юном курсанте, противостоящем местным бандитам во время Великой Отечественной войны, сообщила Костюк в своем Telegram-канале.

Заместитель командира казачьего штурмового батальона «Таврида» Андрей Долженко отметил нехватку детского кино, которое подавало бы пример нашей молодежи, ведь ленты для подростков имеют больше развлекательный характер.

«Фильм "Суворовец 1944" показывает детям, как их сверстники жили в суровых условиях. Картина и о том, что русский человек в трудные минуты может быть самоотверженным и смотреть в лицо опасности в любом возрасте», – уверен Долженко.

«Кинофестиваль – это правдивая летопись специальной военной операции. Эта правда сурова, трепетна, но всегда пронзительна. Это возможность увидеть изнутри и то, что происходит "за ленточкой", и все события, происходящие с нашими соотечественниками, которые так или иначе связаны с СВО. А значит, это кино для всех», – заявила Мария Костюк.