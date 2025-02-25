Маск получил язвительный ответ от налогового управления США

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники IRS составили ответ на требование Маска о предоставлении отчета о достижениях сотрудников за неделю, где указали, что «удерживали сотрудников, чтобы они не побили своих начальников».

Также в письме упоминалось о борьбе с «бредом, который начал» Маск, и о поддержании оборудования в рабочем состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

До этого Маск направил всем федеральным сотрудникам США электронное письмо с просьбой отчитаться о своих достижениях за прошлую неделю, угрожая увольнением в случае игнорирования.

Сотрудники налогового управления также выразили недовольство тем, что требование Маска создало переполох в сезон подачи налоговых деклараций, увеличив нагрузку на сотрудников.

Отмечается, что такие ведомства, как Госдепартамент, министерство внутренней безопасности и министерство энергетики, посоветовали своим сотрудникам игнорировать запрос главы DOGE.

Ранее ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), возглавляемое Илоном Маском, сэкономило американскому бюджету 65 млрд долларов.